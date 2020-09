Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định công an khi khám xét hoặc đọc lệnh bắt sẽ có cán bộ VKS và công an, chính quyền sở tại đi cùng.

Công an quận 11, TP.HCM, vừa ra quyết định khởi tố Trần Văn Sơn (ngụ quận 7) và Trần Hồng Thái (quê Hưng Yên) để làm rõ hành vi giả cảnh sát đọc lệnh bắt người và khám xét nhà nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Đánh giá vụ việc rất nghiêm trọng, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho rằng hành vi của 2 nghi phạm quá manh động, liều lĩnh. Người phát ngôn Bộ Công an hoan nghênh người dân và công an sở tại ở quận 11 đã kịp thời nhận ra những kẻ giả mạo cảnh sát.

"Công an đọc lệnh bắt hoặc khám xét nhà thì phải có đại diện VKSND và công an sở tại đi cùng. Ngoài ra, phải có thêm sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương", tướng Xô cho biết.

Xe biển xanh, súng và các giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: Lê Trai.

Ông Xô khẳng định lực lượng công an thi hành quy trình tố tụng không đi một mình. Người dân nếu tỉnh táo, ứng xử thông minh như người phụ nữ ở quận 11 thì kẻ giả mạo công an sẽ khó gây án.

Chánh văn phòng Bộ Công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về quy trình tố tụng, khi thấy nghi ngờ cần trình báo công an sở tại ngay lập tức.

Về việc nghi phạm khai mua cảnh phục, làm thẻ ngành và công cụ hỗ trợ trên mạng, tướng Xô khẳng định trang phục của lực lượng công an và quân đội chỉ do cơ quan chức năng sản xuất, cấp phát.

"Trang phục của lực lượng vũ trang mua, bán qua mạng đều là hàng giả và hành vi này vi phạm pháp luật", ông Xô nhấn mạnh.

Hai nghi phạm giả mạo công an. Ảnh: Lê Trai.

Cùng đưa ra khuyến cáo để nhận diện những kẻ giả cảnh sát, trung tá, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu liệt kê một số dấu hiệu cơ bản có thể nhận ra bằng mắt thường, như không xuất trình hoặc đeo thẻ ngành, trả lời lúng túng về nơi công tác hoặc có thái độ thiếu tự tin khi xưng hô, giao tiếp.

Theo ông Hiếu, khi gặp ai đó mặc sắc phục ngành công an đòi kiểm tra hành chính, khám xét hoặc yêu cầu làm việc khác, người dân nếu nghi ngờ có thể hỏi thêm về lý do kiểm tra, hoặc yêu cầu cho xem giấy tờ, thẻ ngành. Người giả mạo lực lượng công an hay lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu bình tĩnh của người dân để cưỡng đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi vụ án xảy ra quận 11, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định 2 nghi phạm đã lên kế hoạch từ trước, thể hiện qua việc họ chuẩn bị công cụ, phương tiện, tìm mua trang phục ngành công an, làm giả các giấy tờ, tài liệu và tìm hiểu người bị hại.

Với hành vi xông vào nhà dân, giả công an để đọc lệnh bắt và đòi khám nhà đã có dấu hiệu của các hành vi cưỡng đoạt tài sản; giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, luật sư cho rằng nếu kết quả giám định khẩu súng bị thu giữ thuộc vũ khí quân dụng hoặc có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, thì 2 người này còn bị truy cứu về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

"Như vậy, căn cứ thông tin ban đầu có thể thấy các nghi phạm có dấu hiệu mắc 4 tội danh nói trên", ông Thơm nói.

Khuya 28/8, Sơn và Thái mặc quần áo cảnh sát, mang theo súng ngắn và lái ôtô biển xanh 80B đến nhà bà T. (ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11).

Khi chủ nhà mở cửa thì cả 2 xưng là cán bộ thuộc Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an, yêu cầu khám xét và đọc lệnh bắt bà T. Thấy nghi ngờ, người dân đã báo cảnh sát. Vài phút sau, công an đã đưa 2 người này về trụ sở.

Qua điều tra, Sơn khai mua quân phục cảnh sát, biển số xe và súng trên mạng. Riêng chiếc ôtô được anh ta thuê và gắn biển số xanh giả vào sử dụng.

Theo zingnews.vn