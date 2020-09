Khảo sát về nhu cầu lao động qua đào tạo của các ngành nghề, cùng với mức lương cũng như yêu cầu của doanh nghiệp sẽ cung cấp cho thí sinh, phụ huynh thông tin để quyết định chọn nghề, chọn trường.

Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB và XH) vừa có tổng hợp những thông tin về nhu cầu lao động qua đào tạo nghề trọng điểm. Đây là những thông tin giúp thí sinh tham khảo để ra quyết định cho việc chọn ngành, chọn trường vào thời điểm này.

Học sinh tham gia học nghề tại Hà Tĩnh. Ảnh: LAD

Nhu cầu tuyển mới: Hơn 800.000 người, cần nhiều cao đẳng

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm có nhu cầu tuyển mới khoảng 815 nghìn người và năm 2022 là khoảng 817 nghìn người, trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp.

Cơ hội cho các ngành may thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, xây dựng….

Năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (53.557 người); tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn (12.914 người); kỹ thuật xây dựng (5936 người);...Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (60.913 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.050 người); kỹ thuật chế biến món ăn (27.478 người);...Đối với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (67.624 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.948 người); điện công nghiệp (26.227 người);....

Nhu cầu của các ngành nghề này đến năm 2022 có thay đổi một chút, nhưng dẫn đầu vẫn là ngành may mặc, đối với các trình độ đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng.

Cụ thể, năm 2022, nhu cầu tuyển mới trình độ sơ cấp nhiều nhất là may thời trang (55.185 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (24.099 người); kỹ thuật chế biến món ăn (17.458 người);...Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (62.210 người); tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn (33.750 người); vận hành máy xây dựng (30.661 người);...Đối với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (69.653 người); tiếp đến là điện công nghiệp (26.577 người); công nghệ may và thời trang (24.878 người);...

Doanh nghiệp đều có nhu cầu cao về năng lực, kỹ năng của người lao động

Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp về năng lực/kỹ năng của lao động đều cao hơn so với năng lực/kỹ năng hiện có của người lao động ở tất cả 11 hạng mục năng lực.

Theo đó, những hạng mục mà người lao động cần phải cải thiện nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đó là: Chuyên môn/nghiệp vụ; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động; Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Doanh nghiệp có nhu cầu cao về cả 11 hạng mục năng lực

Tốt nghiệp cao đẳng: Thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/tháng

Một trong những nội dung mà người lao động quan tâm là thu nhập hàng tháng. Theo khảo sát, có sự khác biệt về loại hình nghề nghiệp cũng như trình độ qua đào tao. Ở trình độ sơ cấp, có những ngành thu nhập lên tới gần 10 triệu mỗi tháng, còn tính bình quân thì hơn 5 triệu đồng.

Mức thu nhập bình quân của lao động tính theo trình độ đào tạo

Theo khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2019,thu nhập bình quân chung của lao động trình độ sơ cấp khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gần 9,2 triệu đồng/tháng); sau đó đến là kỹ thuật xây dựng (8,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật thiết bị điện tử (8,06 triệu đồng/tháng).

Đối với trình độ Trung cấp, nghề có thu nhập bình quân/tháng cao nhất là nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi (12,2 triệu đồng/tháng); tiếp đến là kỹ thuật sơn mài và khảm trai (9,75 triệu đồng/tháng); chế tạo thiết bị cơ khí (9,15 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân chung của lao động trình độ trung cấp khoảng 6,3 triệu đồng/tháng.

Đối với trình độ Cao đẳng: Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là điều dưỡng (15,5 triệu đồng/tháng); sau đó đến quản lý khai thác công trình thủy lợi (14,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật sơn mài và khảm trai (10,2 triệu đồng/tháng). Thu nhập trung bình chung của lao động trình độ cao đẳng khoảng 7,3 triệu đồng/tháng.

Hoàng Thanh