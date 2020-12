Hồi âm đơn thư đầu tháng 12 năm 2020

Vấn đề tranh chấp đất đai vẫn chiếm nhiều đơn thư. Đặc biệt có đơn tố giác một cuộc thi sắc đẹp bằng tiền và không giấy phép...

1- Ông Lương Trọng Thắng, làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa, gửi đơn kiến nghị về việc Công ty Kim Quy thuê 50 ha đất tại phường Đông Cương và phường Hàm Rồng thời hạn 50 năm nhưng công ty đã không thực hiện dự án như đã cam kết, "bỏ hoang đất nông nghiệp". Trước đó Giám đốc đã hứa hẹn giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương nhưng dự án không thực hiện. Đặc biệt đất nông nghiệp không được bồi thường tiền đất. Công ty cũng đã không thực hiện đúng quy hoạch nên đất sử dụng làm đường đi đã bị lấn chiếm, không sử dụng vào mục đích giao thông, không tuân thủ ý kiến của Sở xây dựng... Thi công làm ảnh hưởng đến khu xung quanh.

2- Bà Trần Thị Ngọc Diệp ở phường 6 TP Trà Vinh, gửi đơn cầu cứu việc bà Lưu Thị Phấn cùng người nhà kéo sang kéo hàng rào khóa nhà trọ của bà, giam không cho sinh viên đi học, đe dọa tính mạng nhiều người. Bà còn bôi nhọ danh dự, in hình của bà Diệp và vu khống bịa đặt dựng chuyện sai sự thật. Bà Diệp có điện báo cáo công an tuy nhiên công an xuống bà Phấn không hợp tác còn chửi bới. Bà xem thường pháp luật đe dọa tính mạng, tháo biển nhà trọ, thuê xã hội đen đe dọa gia đình bà.

3- Ông Lê Xuân Nhất, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cháu ông là chiến sỹ Lê Xuân Hiền là Binh nhất thuộc đơn vị Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 18, Trung đoàn 24, đóng quân tại xã Tân Cảnh, Đắc Tô, tỉnh KomTum đã thắt cổ tự tử. Tuy nhiên gia đình không đồng ý với kết quả giám định tử thi cho rằng việc đơn vị không cho photo biên bản khám nghiệm, kết luận khám nghiệm không đúng với thực tế... Mặc dù lãnh đạo đơn vị đã họp có giải trình nhưng ông cho rằng không thuyết phục...

4- Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1984 ở thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, gửi đơn tố cáo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện buông lỏng quản lý đất đai và trật tự xây dựng, xưng mày - tao với người dân, vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm đạo đức văn hóa giao tiếp; tiếp tay cho vi phạm của UBND xã Thắng Lợi, để ông Nguyễn Quang Vinh vẫn trúng cử đại hội đảng bộ xã Thắng Lợi, lên chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã...Tuy nhiên ông không đưa ra về bằng chứng cụ thể nào

5- Ông Ngô Văn Chúc, thôn Tân Bình, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, khiếu tố về việc ông Phạm Văn Lương, chủ tịch UBND huyện Đơn Dương ra quyết định trái pháp luật thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2016 theo chế độ ưu đãi người có công. Ông đã làm đơn gửi tỉnh và đồng chí bí thư và Bí thư đã có chỉ đạo đến Chủ tịch tỉnh tuy nhiên vẫn không được thực hiện.

Nhiều vấn đề liên quan đến đất đai được gửi (Ảnh minh họa)

6- Ông Triệu Kim Toán, khu Trung Tâm, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ, tố cáo Nguyễn Văn Trường và Tạ Thị Thu làm giả GCNQSD đất (giấy tờ chính đang thế chấp) sau đó nhượng quyền cho ông, đến khi ông đi đăng ký thì mới biết giấy tờ là giả và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã chuyển hồ sơ cho công an và vụ án dự kiến sẽ đưa ra xét xử. Tuy nhiên vụ án lại được hoãn xét xử. Ông cho rằng Tòa án tuyên tội danh "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" là chưa hợp lý mà phải là "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mới đúng...

7- Ông Lê Mạnh Tuấn trú tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội (thay mặt cho bố đẻ Lê Văn Tề ở Thôn Nội Thượng, xã An Viên, Tiên Lữ, Hài Dương), gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc Họ Lê đã ngang nhiên đập phá nhà ông để xây dựng nhà thờ họ vì cho rằng đất đai trước kia là của nhà thờ trong khi đó là thửa đất gia đình ông đã sinh sống nhiều đời và có mua thêm. Đơn của ông đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, điều tra những người hủy hoại tài sản của gia đình ông, các cơ quan chuyên môn thanh tra cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên ông cho rằng kết luận và giải quyết của chính quyền là chưa đúng còn bao che cho những người họ Lê.

8- Ông Vũ Đình Chung trú tại CT4 Tòa nhà The Pride Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu về việc không thể đăng ký ô tô theo quy định của pháp luật do cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo kết luận 2 năm qua. Xe ông mua khi đi đăng ký cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ tẩy xóa và ghi màu sơn khác nhau. Phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã có công văn gửi đến công an Hoàng Mai và công an Hoàng Mai đã gửi công văn đến Công ty TNHH SX và lắp ráp ô tô Trường Hải xác minh tuy nhiên Công ty vẫn chưa có trả lời.

9- Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp và xây dựng thương binh 27/7 Cần Thơ, kiến nghị về việc thuê đất với mục địch dùng làm kho chứa thiết bị vật tư xây dựng công trình nhưng dã bị một số đối tượng lạ mặt ngăn cản, quay phim, chụp ảnh (có sự hỗ trợ của công an, địa chính phường?).

10- Bà Nguyễn Thị Thìn trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội, đai diện cho các hộ gia đình hiện đang cư trú tại ngách 28 và 30 ngõ 370 Nguyễn Văn Cừ, tổ 19 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội kêu cứu về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội (Hanco 9) xây dựng công trình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ xung quanh như nhà bị nứt, nghiêng, nứt tường...Các hộ đã làm đơn kiến nghị nhưng chủ đầu tư không hợp tác. Ngày 21/10/2020 UBND quận Long Biên có quyết định do Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Trình ký xử phạt hành chính và yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động thi công và lên phương án bồi thường. Tuy nhiên cho đến nay chủ đầu tư không tiến hành khắc phục, bồi thường mà vẫn thi công công trình.

11- Ông Võ Hữu Sáu. Xóm 4, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (Nhận lần thứ 2), gửi đơn tố cáo khẩn cấp về việc bà Võ Thị Thước có mảnh đất diện tích 435 m2 được tổ tiên để lại. Trước đó bà vào miền Nam sinh sống sau đó có về xây tường và xây nhà thờ tự tổ tiên, tuy nhiên bà được Chủ tịch xã Nhân Sơn ra quyết định cho rằng 125 m2 đất bà làm nhà thờ là đất tập thể và đã phân cho ông Đinh Văn Hạnh có GCNQSDĐ. Bà đã đi khiếu nại lên xã, huyện và tỉnh nhưng đều cho rằng bà là sai. Bà đã viết đơn lên Trung ương, Chính phủ, các cơ quan trên đều chuyển về tỉnh và đều không có ý kiến gì khác

12- Chị Quách Hiền Lương ở Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, là người được trao danh hiệu Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 đã gửi đơn thư đến tòa soạn tố cáo ban tổ chức cuộc thi. Chị cho rằng khi thỏa thuận đồng hành và hỗ trợ cho cuộc khi, kết quả là phải chính danh, tức phải được công nhận. Tuy nhiên khi được trao danh hiệu và đi làm công tác từ thiện chị phát hiện cuộc thi không được cấp giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn mà đưa cho chị quyết định giả. Chị đã từ bỏ danh hiệu và mong muốn ban tổ chức phải công khai rõ tính chính xác của cuộc thi.

13- Ông Nguyễn Phạm Tĩnh và vợ bà Vũ Thị Đường ở cồng nghĩa trang Văn Điển, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN, làm đơn tố giác ông Chủ tịch huyện Thanh trì và cán bộ các cơ quan chức năng đã xác định nguồn gốc thửa đất nhà ông không khách quan trong việc thu hồi đền bù. Ông cho rằng nguồn gốc đất là do cha ông để lại và không hề có tranh chấp. Tuy nhiên khi thu hồi cán bộ chính quyền Thanh Trì xác định nguồn gốc thửa đất không đúng. Mặc dù ông đã khiếu nại và trưng ra các bằng chứng nhưng Chính quyền vẫn giữ nguyên quyết định.

14- Cán bộ nhân viên công ty cổ phần Trung Việt gửi đơn tố cáo ông Chủ tịch Hội đồng quản trị đã câu kết chiếm đoạt gần 140 triệu từ ngân sách.

Công văn

1- Công văn của Văn phòng UBND TP HN về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Hải, (Báo VietNamNet chuyển) trú tại P 202 nhà B1 tập thể Trại Găng phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tố cáo có hộ lấn chiếm sân tập thể, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo UBND Quận Hai Bà Trưng phải trả lời thông tin kết quả giải quyết.

2- Công văn của TP Pleiku về kiến nghị của bà Bích (VietNamNet chuyển) cho rằng việc UBND cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Hương là theo bản án đã tuyên, nay Tòa án Tối cao tại Đà Nẵng có quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án và chờ Giám độc thẩm. Kết quả sẽ có khi Tòa án tối cao ra phán quyết.

