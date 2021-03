Hồi âm đơn thư cuối tháng 3 năm 2021

Đơn thư không được giải quyết, kéo dài nhiều năm mặc dù đã được các cơ quan chức năm cấp trên chỉ đạo là hiện tượng phổ biến hiện nay.

1. Ông Phạm Tiến Dũng, 49 đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, gửi đơn tố cáo Tòa án nhân dân huyện Nam Từ Liêm trong việc xử án oan sai. Ông cho rằng trong quá trình điều tra, công an và viện kiểm sát đã không tiếp nhận chứng cứ vi phạm nhằm bao che, không cần làm việc với ông, bác bỏ những gì ông tố cáo. Sau khi Tòa án huyện Nam Từ Liêm có những xét xử không công tâm, ông đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân TP Hà Nội và phiên tòa sắp diễn ra.

2. Bà Lê Toàn Thư ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liên, Hà Nội, gửi đơn kiến nghị về việc gia đình bà mua biệt thự liền kề số nhà 25 đường 3.5 khu Gamuda, đã bị nhà số 46 phía sau xây dựng trái phép không gian sau nhà. Đây là khu vực được thiết kế không ai được phép xây dựng hoặc thay đổi. Bà đã kiến nghị lên Ban quản lý song cho đến nay vẫn không có kết quả, gia đình số 46 vẫn không hợp tác.

Vòng vo đơn thư không được giải quyết

3. Tập thể người dân thôn Lò Vôi, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, gửi đơn kêu cứu về việc chính quyền thu hồi đất để làm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm. Đất đai cây cối của người dân thuộc diện thu hồi đặc biệt hệ thống đê sông Cấm và diện tích rừng sú, vẹt… cũng đã bị nhà thầu chặt phá vùi lấp nhưng bà con nông dân vẫn chưa được bồi thường hỗ trợ.

Đơn thư của những người dân khác vẫn tiếp tục gửi về kêu cứu. Họ đặt câu hỏi: "Không biết đất của chúng tôi bị thu hồi có đúng quy hoạch và đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 1131/QĐ TTg ngày 24/6/2016 hay không?". Và họ cho rằng trong lúc dịch bệnh phải cách lý thì đề nghị dừng việc thu hồi đất…

4. Công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khầu Hà Trung gửi đơn kêu cứu về việc Công an của huyện Hà Trung, đội quản lý thị trường đội số 15 Hà Trung và nhiều người khác đã phá cổng, xông vào công ty đập phá khóa cửa nhà máy, đập phá khóa kho lục soát công ty ngày 05/6/2020, việc ông chủ tịch UBND Hà Trung hiện nay đã làm ngược hoàn toàn so với lãnh đạo huyện Hà Trung trước đã gây thiệt hại lớn, làm cho công ty phá sản hoàn toàn. Việc này chúng tôi đã gửi công văn đến UBND tỉnh Thanh Hóa và được trả lời đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

5. Bà Hoàng Thị Hoa, thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phản ảnh về việc chính quyền xã vẫn không cấp sổ chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất khoa hoang). Họ đã tự ý bán cho người khác… Việc này báo đã có công văn gửi về chính quyền địa phương.

6. Ông Nguyễn Thế Nam ở Phùng Khoang, Hà Nội vẫn tiếp tục gửi đơn lên Tòa soạn. Tuy nhiên chúng tôi đã nhiều lần đăng công khai và trả lời, đơn thư của ông không có tình tiết gì mới. Việc ông khiếu nại và cơ quan điều tra quận Thanh Xuân đã trả lời rõ là đình chỉ điều tra, đề nghị ông làm việc cụ thể với cơ quan chức năng. Khi có tình tiết mới chúng tôi mới tiếp tục có hướng xử lý.

7. Bà Trần Thị Thi số nhà 33, ngõ 98, đường Ngô Gia Tự, Khối 1, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An tiếp tục gửi đơn thư khiếu kiện một số lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Việc bà đòi đất làm nhà thờ cúng cho liệt sỹ, chúng tôi đã có công văn gửi đến cơ quan chức năng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ đã vào cuộc có công văn yêu cầu tỉnh Nghệ An giải quyết dứt điểm vụ việc đã kéo dài nhiều năm…Tuy nhiên cho đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An vẫn không giải quyết dứt điểm để người dân tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

Ban Bạn đọc