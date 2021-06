Lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn chất kem sệt đựng trong các hộp nhựa không có tem nhãn; hơn 80 chai dung dịch chứa chất lỏng và hơn 2000 vỏ hộp các loại để đựng các mặt hàng mỹ phẩm.

Vào hồi 8h30’ ngày 19/6, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an Thị xã Ba Đồn kiểm tra, phát hiện bà Hồ Phương Lan (trú tại Khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Hồ Phương Lan.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của bà Lan, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn chất kem sệt đựng trong các hộp nhựa không có tem nhãn; hơn 80 chai dung dịch chứa chất lỏng và hơn 2000 vỏ hộp các loại để đựng các mặt hàng mỹ phẩm, trong đó có một số đã được đóng hộp thành phẩm kem dưỡng da, Se rum…

Tất cả số nguyên liệu trên đều không rõ nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Gần 1 tấn chất kem làm đẹp dưỡng da không có nguồn gốc xuất xứ.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an Thị xã Ba Đồn tiến hành lập biên bản với số hàng trên, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1 tấn chất kem làm đẹp dưỡng da không có nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh của Hồ Phương Lan.

Theo cand.com.vn