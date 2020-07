Cục An toàn thực phẩm cũng thông tin, trong thời gian vừa qua trên các website: http://www.khopboca.xyz/ https://www.xuongkhopboca.xyz/ https://www.dakhoaxuongkhop.xyz/ https://xuongkhopboca.com/vien-sui-xuong-khop-boca có nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bảo vệ sức khỏe BOCA với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO (Địa chỉ: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BOCA gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.