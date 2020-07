Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 455/QĐ-ATTP về việc Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm “TPBVSK: Nori Kid” số 6241/2019/ĐKSP ngày 03/6/2019 cấp cho Công ty cổ phần Nori Organic, địa chỉ: Tầng 12, tòa C Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) do Công ty cổ phần Vgas, (địa chỉ: Thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) sản xuất và Quyết định số 456/QĐ-ATTP về việc Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm “TPBVSK Gluwhite” số 6909/2019/ĐKSP ngày 11/6/2019 cấp cho Công ty cổ phần Nori Organic, địa chỉ: Tầng 12, tòa C Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) do Công ty cổ phần Fresh Life, (địa chỉ: Một phần lô D, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) sản xuất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Công ty cổ phần Nori Organic có trách nhiệm dừng sản xuất và lưu thông sản phẩm nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan. Các lô sản phẩm đã sản xuất trước ngày 09/7/2020, được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.