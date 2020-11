Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu chủ sở hữu các website gỡ bỏ sản phẩm Keto Slim vì nội dung quảng cáo không đúng bản chất.

Ngày 6/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ ngay các sản phẩm Keto Slim do Công ty Y dược Minh Hà (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà chung cư 2B - Vinata Towers số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) phân phối trên các website và ứng dụng TMĐT (nếu có). Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm Keto Slim.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y Tế) đã cảnh báo Công ty Cổ phần y dược Minh Hà có hành vi vi phạm do có nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Keto Slim (do công ty công bố và chịu trách nhiệm) không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng. Các sản phẩm trên được bày bán trên các website ketoslim.com.vn, ketoslim.vn, ketoslim-chinhhang.com. Qua rà soát các website này chưa thông báo với Bộ Công thương theo quy định.

Các sản phẩm Keto Slim bị gỡ bỏ khỏi các website vì có nội dung quảng cáo không đúng bản chất.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên.Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng (NTD) không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khuyến cáo NTD chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công thương. Các website phải cung cấp đầy đủ các thông tin như: Thông tin về chủ sở hữu website (Tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế …); Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách như đổi trả hàng và hoàn tiền; chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân NTD.

Nếu mua hàng qua các mạng xã hội, NTD cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét về vấn đề nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan quản lý kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, NTD tuyệt đối không nên mua hàng ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì người bán cố tình giấu địa chỉ bán hàng, chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn (inbox), chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể.

Theo Báo điện tử Phụ nữ TP HCM