Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website: http://www.suckhoe24h-vn.online/xuong-khop-moc-thanh-chinh-hang?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Ey2vvW-pCI4OOt2deAIMgGhX5mB3c9XREaMUPYqVs0uakDiBwiYPbMBoCE2YQAvD_BwE, https://sieuthisongkhoe.com/san-pham/xuong-khop-moc-thanh-truepharmco/?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Ey38hp2SQV2ugGrL6tK05RGrxljpdkat8OrVoNCHWjC7r_R0sFSjRUxoCMpUQAvD_BwE, https://www.mocthanhxuongkhop.com/, https://www.healcentral.org/xuong-khop-moc-thanh/ đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Quảng cáo sử dụng hình ảnh, uy tín của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH HBG, địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Thăng Long tower, 98 A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty, không thừa nhận các website nêu trên là của Công ty TNHH HBG, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh trên các website nêu trên.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Theo các chuyên gia, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng vốn là một sản phẩm tốt, hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận cơ thể. Ngoài ra sản phẩm có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật… Vì thế, người tiêu dùng không tẩy chay thực phẩm chức năng nhưng không tin vào quảng cáo sai sự thật chữa bệnh nọ bệnh kia.

Quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khoẻ gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 70 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/ 2013của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo với mức phạt tiền từ 20.000.000-30.00.000 đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin.

Theo Sức khỏe & Đời sống