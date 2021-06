Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 3 Quyết định xử phạt đối với 3 công ty với tổng số tiền phạt là 85 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần BELIE (địa chỉ: Tầng 1, số 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Concentrated Turmeric không phù hợp với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. Cùng hành vi vi phạm này khi quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROCKET TABLET, Công ty TNHH GCOOP Việt Nam (địa chỉ: B17-17 Vinhoms Gadennia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) bị 25 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Gia Phú Khang (địa chỉ: Số 22, ngách 121/3/10 Phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) bị phạt 35 triệu đồng do vi phạm quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe LUCIDE và HÍGADO mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Ngoài phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc 3 công ty nêu trên tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực Trường Xuân quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết phục cốt hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết phục cốt hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân. Cục An toàn thực phẩm sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh, xử lý và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Theo Phụ nữ TPHCM