Dù trở lại thị trường chậm hơn so với các khu vực khác hậu Covid-19, thị trường bất động sản khu Tây vẫn giữ được vị thế riêng với quỹ đất dồi dào, nơi đây vẫn được nhiều nhà đầu tư thông thái lựa chọn.

Thị trường được “giải nén”

Sau thời gian giãn cách xã hội, thị trường bất động sản phía Nam như được “giải nén”, trong đó phải kể đến khu Đông TP.HCM khi liên tiếp nhận được những chính sách tốt thúc đẩy thị trường này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, thị trường tại khu vực này quá nóng đã đẩy mức giá lên “kịch trần” như vậy dư địa để cho các nhà đầu tư chỉ trong một thời gian nữa sẽ không còn.

Xét từ thực tế, không chỉ sau dịch Covid-19 mà ngay từ những tháng giữa năm 2019, thị trường tại khu Đông đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư khi hàng loạt các dự án đình đám thuộc các phân khúc được xây dựng.

Không chỉ dừng lại ở dòng vốn của doanh nghiệp mà nơi đây còn hưởng nhiều những ưu thế đến từ chính sách mới như: Đề án quy hoạch thành lập “Thành phố phía Đông”; Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn tất công đoạn kiểm tra tại Nhật Bản và đang chờ đưa về chạy thử nghiệm tại TP.HCM và dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2021. Ngoài ra, khu vực này cũng sở hữu hạ tầng giao thông toàn diện về đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, trong đó sân bay quốc tế Long Thành khi hoàn thiện sẽ tạo nên sự kết nối vùng hoàn hảo.

Hạ tầng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản của khu vực

Tuy nhiên, trước sự đầu tư ồ ạt cũng như chính sách thúc đẩy thị trường đã làm giá đất tại khu vực này tăng lên quá cao so với giá trị thật vốn có. Thị trường TP.HCM vốn là nơi có giá đất cao nhất so với các khu vực, hiện nay tại Bình Dương, Đồng Nai có nơi giá đang gần bằng so với TP.HCM. Đây là một mức giá được giới chuyên gia đánh giá rằng đã chạm trần.

Nếu nhìn nhận từ thị trường BĐS TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại khu vực thành phố gần như đã cạn kiệt về quỹ đất. Giá tăng quá nhanh so với mức thu nhập của người dân, dẫn đến tình trạng đến 80% người dân chưa có nhà ở. Với tốc độ phát triển quá nhanh như hiện nay, khu Đông TP.HCM đang đứng trước nguy cơ trở thành TP.HCM thứ hai. Vào lúc này, cơ hội chạm đến lợi nhuận từ kênh đầu tư vào thị trường này của các nhà đầu tư là không còn.

BĐS Tây TP.HCM: dư địa lớn

Dù trở lại thị trường chậm hơn so với các khu vực khác hậu Covid-19, thị trường bất động sản khu Tây vẫn giữ được vị thế riêng của mình. Với quỹ đất dồi dào, giá bất động sản luôn song hành cùng giá trị của sản phẩm. Nơi đây vẫn được nhiều nhà đầu tư thông thái lựa chọn.

Theo ghi nhận từ các chuyên viên môi giới tại thị trường phía Tây, nhịp giao dịch tại đây vẫn diễn ra khá mạnh, mặc dù không quá ghi điểm trên thị trường như khu Đông, nhưng dư địa đầu tư còn rất lớn.

Trung bình, đối với giá sản phẩm nhà thô tại thị trường Long An dao động từ 25-30 triệu đồng/căn, trong khi tại Bình Dương hay Đồng Nai đã là 35-40 triệu đồng/căn, có nơi còn cao hơn.

Thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM dư địa còn dồi dào

Đối với khu Tây, hạ tầng giao thông luôn là điểm nhấn ấn tượng khi sở hữu 2 tuyến đường cao tốc lớn nhất khu vực phía Nam là cao tốc TP.HCM - Trung Lương; Bến Lức - Long Thành và trong tương lai gần sẽ xuất hiện cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Theo đó, khi 2 cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Mộc Bài được đi vào hoạt động sẽ mở ra mạng lưới liên kết vùng rộng khắp cả nước. Điều này không chỉ thúc đẩy về giao thương và còn giúp hình thành lên nhiều khu dân cư ổn định.

Trong đó đáng chú ý, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dự kiến sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 3/2021, giai đoạn 2021-2025 tập trung triển khai và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2025.

Được biết, khi tuyến cao tốc này hình thành sẽ giảm áp lực cho QL 22, góp phần phát triển kinh tế giữa TP.HCM - Tây Ninh, trong đó, tỉnh Long An cũng sẽ được hưởng lợi không hề nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Tính đến giữa tháng 6/2020, thị trường bất động sản tại Long An đang ghi điểm trong mắt nhà đầu tư với hàng loạt dự án được đầu tư bài bản. Cùng với đó, nguồn vốn đầu tư cho các khu công nghiệp cũng nhận được sự quan tâm lớn. Dư địa cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại thị trường phía Tây còn rất dồi dào.

Thu Hằng