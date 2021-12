Covid-19 bùng phát khiến nhu cầu sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ 2 trở thành xu hướng được ưa chuộng. Không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên ngay tại khu vườn trong khuôn viên ngôi nhà mình là mơ ước của nhiều gia đình.

Đầu tư second home vì tương lai con trẻ

Tình trạng thiếu không gian vui chơi cho trẻ không chỉ phổ biến ở những khu tập thể cũ mà ngay cả ở những khu chung cư cao cấp, không gian cũng bị thu hẹp.

Việc thiếu không gian vui chơi ngoài trời, trẻ dễ bị gò bó với không gian hạn hẹp và thường có xu hướng làm bạn, giải trí với thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại, máy tính bảng… Khi bị cuốn vào thế giới mạng, trẻ bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh, trở nên thụ động, lười vận động.

“Sân chơi cho trẻ hẹp mà số lượng trẻ đông, chen chúc xô đẩy vào nhau khiến tôi không yên tâm. Nhà tôi có hai cháu học lớp 1 và lớp 5. Tôi thường phải đưa bé ra công viên mới có diện tích thoải mái để con chạy nhảy” - chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sống tại một chung cư ở quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết.

Ý thức rõ điều này, nhiều phu huynh sẵn sàng đầu tư vào second home khi có cơ hội. Anh Trần Thanh Huy, quận Phú Nhuận, TP.HCM chia sẻ: “Tôi lớn lên ở quê rồi lập nghiệp ở thành phố. Dù thành phố có nhiều cơ hội nhưng tôi vẫn nhớ những tháng ngày được nô đùa cùng chúng bạn trên đồng, cùng bắt dế, câu cá hay những sáng sớm theo ông lẽo đẽo ra vườn. Tôi muốn con mình cũng có một tuổi thơ thoáng đạt, trong lành và nhiều kỷ niệm như thế”.

Nhiều bậc phụ huynh đồng ý với anh Huy, việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc với thiên nhiên, gần gũi với thú cưng sẽ giúp trẻ điều hòa được tâm tính từ bé, đồng thời dạy cho trẻ cách yêu môi trường, sống chan hòa với tự nhiên.

Tuy nhiên, với những gia đình vào Nam lập nghiệp, mỗi năm về quê một đến hai lần thì cơ hội gần gũi thiên nhiên của trẻ quá ít ỏi. Khi xu hướng second home nở rộ, nhiều gia đình đã tích cực tìm kiếm những second home có vị trí tiện lợi, thuận lợi cho việc di chuyển mỗi cuối tuần, đồng thời sở hữu không gian sống trong lành, đầy cảm hứng.

Bảo Lộc - điểm đến hấp dẫn

Giữa xu hướng bất động sản (BĐS) wellness lên ngôi hậu Covid-19, Bảo Lộc đang trở thành điểm đến hấp dẫn và là nơi đầu tư lý tưởng vì nhiều nguyên nhân, cả về điều kiện sống lẫn cơ sở hạ tầng. Không chỉ có khí hậu tuyệt vời, Bảo Lộc còn hội tụ những thế mạnh hiếm nơi nào có được như thác, hồ, sông suối, đèo, đồi… nằm ẩn hiện trong các cánh rừng nguyên sinh. Chính nhờ hệ thống thác, suối, hồ đa dạng, rừng nguyên sinh bạt ngàn và việc không khai thác du lịch, phát triển công nghiệp quá mức đã giúp cho Bảo Lộc giữ vững vị thế “cao nguyên xanh”, thích hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc những gia đình chọn an cư bằng lối sống xanh, tìm kiếm không gian vui chơi nhiều trải nghiệm mà vẫn an toàn cho con trẻ.

Bảo Lộc nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn thành phố có 2 tuyến quốc lộ chạy ngang là QL 20 và QL 55. Sắp tới, cao tốc Giầu Dây - Liên Khương hoàn thành, việc di chuyển từ TP.HCM lên Bảo Lộc rút ngắn chỉ còn khoảng 2 tiếng so với 4 tiếng hiện nay, thích hợp cho việc di chuyển cuối tuần. Bên cạnh đó, so với những vùng đang phát triển second home, giá cả đầu tư vào các second home tại Bảo Lộc vẫn chiếm ưu thế.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn có thể cùng con đạp xe khám phá xung quanh nơi sinh sống mà không phải lo ngại về xe cộ, đi thăm những đồi chè hoặc làm một chuyến trekking cả gia đình. Với những ngày ít thời gian, bạn có thể cùng con trồng cây, trồng rau chăm chút cho ngôi nhà hoặc đơn giản là nô đùa cùng con và thú cưng trên bãi cỏ trước nhà đầy bóng cây. Giá trị của sự kết nối với chính bản thân, với gia đình và của việc tận hưởng cuộc sống là điều mà các second home tại Bảo Lộc mang lại.

Sống gần gũi với thiên nhiên, tăng cường kết nối với các thành viên trong gia đình là con đường để có chất lượng sống tốt. Tìm một ngôi nhà thứ hai (second home) trên vùng đất cao nguyên để đầu tư cho tương lai con trẻ, phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần là điều mà nhiều gia đình có điều kiện tài chính nghĩ đến.

Lan Hoàng