Góp mặt trong lễ công bố Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Quy Nhơn), Châu Bùi đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hiện tại và những kế hoạch du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Dịch bệnh khiến mọi thứ được ‘tái định nghĩa’, du lịch cũng thế

Nữ fashionista chia sẻ, ở trong nhà suốt thời gian dài giãn cách, ai rồi cũng phải tìm cách thích nghi. Dịch bệnh thực sự là dịp để sống chậm lại, tái định nghĩa mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả du lịch. Châu từng ‘sốc’, khi phải chôn chân ở nhà suốt nửa năm trời, bởi du lịch là phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng ngay sau đó, cô đổi cách nhìn nhận, xem đây là cơ hội để trân trọng những chuyến đi trước, tìm ra cách thức du lịch phù hợp trong giai đoạn bình thường mới.

Fashionista Châu Bùi than thở “cuồng chân lắm rồi” trên mạng xã hội (Ảnh: Châu Bùi)

“Đợt giãn cách này cũng giúp Châu có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các điểm đến du lịch trong nước. Nhờ đó mà Châu phát hiện ra nhiều chốn “thiên đường” nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam và cũng là điểm đến an toàn của thế giới sau dịch. Trong đó, mình khá bất ngờ khi thấy tên thành phố biển Quy Nhơn trên bản đồ những điểm đến hấp dẫn của quốc tế. Không chỉ nằm trong “Top 3 điểm đến mới lạ ở Đông Nam Á” của Tạp chí Rough Guides (Anh), Quy Nhơn còn được bình chọn “Top 7 nơi an toàn đáng đến sau đại dịch” theo CNBC. Quy Nhơn cũng án ngữ trong bảng xếp hạng “Top 20 điểm du lịch tốt nhất 2020” của Hostelworld (Mỹ)”, cô chia sẻ.

Châu Bùi cho hay, hình ảnh Eo Gió - Kỳ Co, bãi đá Tiên Sa - Ghềnh Ráng, đồi cát Phương Mai hoang sơ… đã gây ấn tượng cho cô ngay lần đầu tiên chiêm ngưỡng qua ảnh. Sau khi hết giãn cách, điều cô muốn làm nhất chính là “xách balo lên và đi”, đi để xả stress lấy lại năng lượng và tìm cảm hứng sáng tạo thời trang mới.

Du lịch staycation - lựa chọn của Châu Bùi sau dịch

Tìm hiểu địa điểm cho chuyến đi sau dịch, Châu Bùi có cơ hội khám phá xu hướng du lịch mới staycation của giới trẻ và yêu thích xu hướng này.

Số lượt tìm kiếm staycation tăng 500% ở Anh và 26% người Mỹ đã du lịch staycation ngay trong đại dịch, theo Statista. Từ điển Oxford định nghĩa staycation là “kỳ nghỉ tại quê hương, không cần xuất ngoại, mà tham quan ngắn các điểm thú vị trong vùng”. Song theo Châu, có thể hiểu ngắn gọn staycation là “du lịch mà không cần đi đâu xa”.

“Châu thấy du lịch theo kiểu staycation khá thú vị. Bạn có thể đi bất cứ lúc nào mình muốn, khám phá những điều tuyệt vời ngay tại quê hương, đất nước mình mà trước đó có thể bị bỏ qua. Đôi khi đơn giản chỉ là đổi địa điểm sinh hoạt thôi, nhưng việc thay đổi không gian cũng sẽ cho mình thêm nhiều cảm hứng mới trong công việc, cuộc sống”, nữ fashionista bộc bạch.

Châu Bùi đã có những chia sẻ thú vị về du lịch staycation và mong muốn đến Quy Nhơn sau dịch (Ảnh: Châu Bùi)

Du lịch staycation “đo ni đóng giày” nhu cầu của Châu Bùi và giới trẻ. Fashionista tiết lộ sẽ nghỉ dưỡng tại những khu căn hộ hoặc khách sạn đa trải nghiệm khi tới Quy Nhơn sau dịch. Đó là nơi có bờ biển dài hoang sơ, không khí trong lành, đầy đủ tiện ích và gần các địa điểm tham quan đẹp để vừa có thể nghỉ dưỡng, check-in sống ảo và thăm thú tìm hiểu.

“Qua chương trình ra mắt Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Phân khu Sapporo, Châu được biết đây là dự án mang phong cách Nhật và đi theo xu hướng staycation. Châu nghĩ rằng đây là khu đô thị rất lạ và chất, khi bước chân ra khỏi cửa căn hộ là dải biển đẹp nhất bán đảo Phương Mai án ngữ ngay trước mắt, với mọi tiện ích từ vui chơi mua sắm cho đến các hoạt động khám phá văn hóa và ẩm thực xứ anh đào khiến mình rất thích”, cô bày tỏ.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co với thiết kế cảnh quan mang phong cách Nhật Bản (Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi)

Theo Châu Bùi, cô khá bất ngờ khi biết được Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co thiết kế bởi Kume Design Asia - đơn vị thiết kế nổi tiếng Nhật Bản, hay khuôn viên dự án tựa như “Nhật Bản thu nhỏ” với nhiều biểu tượng mang đậm nét văn hóa xứ sở Phù Tang như: cổng Torii, tượng mèo may mắn, lật đật ngũ phúc, đồi diều cá koi, con đường đèn lồng, công viên bốn mùa, con đường hoa anh đào... để check-in. Đây cũng là lý do chinh phục Châu Bùi và cô rất mong chờ sớm có dịp tới đây để trải nghiệm.

Phối cảnh con đường hoa anh đào - điểm check-in đậm chất Nhật tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co. (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi)

Cô nàng cũng vui vẻ gửi lời nhắn đến các “tín đồ” yêu văn hóa Nhật và thích du lịch staycation không nên bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về điểm đến độc đáo này.

Với những chia sẻ về xu hướng du lịch của Châu Bùi cùng nhiều thông tin từ Tập đoàn Danh Khôi - Đơn vị phát triển dự án, sự kiện ra mắt Takashi Ocean Suite Kỳ Co đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị này, khách hàng có thể xem lại trên kênh Fanpage và Youtube chính thức của dự án.

Ngọc Minh