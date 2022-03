Với việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung đa phần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, thị trường BĐS TP. Đồng Xoài đang có dấu hiệu tăng sức hút mạnh mẽ.

Chú trọng phát triển công nghiệp

Từ thị xã chuyển thành thành phố, Đồng Xoài đã lột xác phát triển toàn diện về kinh tế, hệ thống hạ tầng, đô thị hóa và thu hút đầu tư. Đa phần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tại Đồng Xoài. Trong đó phải kể đến như KCN Đồng Xoài I, Đồng Xoài II, Đồng Xoài III… là nơi thu hút nhiều dự án đầu tư lớn. Địa thế và sự phát triển của Đồng Xoài chính là thước đo để nhà đầu tư đổ về.

Cát Tường Phú Hưng có vị trí đẹp nằm đối diện KCN Đồng Xoài III

Trong đó, KCN Đồng Xoài I và KCN Đồng Xoài II đang sử dụng hơn 30.000 lao động. KCN Đồng Xoài III và KCN Đồng Xoài IV đang đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo ra hơn 40.000 việc làm cho công nhân và các chuyên gia.

Mục tiêu TP. Đồng Xoài hướng đến là đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2025, tăng trưởng kinh tế bình quân 15%/năm và đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố thông minh, thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm.

Khi đó, TP. Đồng Xoài sẽ bắt kịp các đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn lớn tìm kiếm cơ hội kinh doanh, có môi trường sống tốt, thân thiện.

Các chuyên gia nhận xét Bình Phước nói chung, TP. Đồng Xoài nói riêng đang đi đúng hướng khi đưa ra các chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư nhằm nối tiếp Bình Dương trở thành thủ phủ sản xuất công nghiệp ở phía Nam.

Bởi quỹ đất tại Bình Dương hiện nay không còn nhiều, việc thành lập 3 thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An buộc tỉnh này phải tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, logistic và dồn sản xuất công nghiệp lên khu vực giáp với Bình Phước.

Thực tế, thành phố Đồng Xoài ngày càng thể hiện rõ vai trò thủ phủ của Bình Phước khi sở hữu hạ tầng đô thị, hệ thống giao thông hoàn thiện; hệ thống kinh doanh thương mại - dịch vụ sầm uất... Theo thống kê, Đồng Xoài đang có hơn 500 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hơn 4.600 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Mạng lưới giao thông của thành phố Đồng Xoài cũng phát triển khá toàn diện. Bên cạnh hai tuyến đường xuyên tâm là quốc lộ 14 và ĐT 741 còn có đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 13, ĐT 753; đường sắt Chơn Thành - Đắk Nông, Chơn Thành - Lộc Ninh; đường tạo lực Tân Uyên - Phú Giáo - Đồng Xoài và đặc biệt là tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Đồng Phú - Đồng Xoài giúp kết nối xuyên suốt với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cát Tường Phú Hưng đón cơ hội bứt phá

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, bên cạnh tiềm năng phát triển kinh tế, hạ tầng, bất động sản Đồng Xoài còn có lợi thế rất lớn khi mặt bằng giá rất hấp dẫn, chỉ chưa đến một nửa so với Thuận An hay Dĩ An, Thủ Dầu Một. Điều này cộng với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống hạ tầng sẽ tạo ra biên độ tăng giá lớn cho nhà đầu tư có tầm nhìn rộng.

Hiện dự án khu đô thị Cát Tường Phú Hưng do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) làm chủ đầu tư, đang được đánh giá là một trong những dự án góp phần thay đổi diện mạo đô thị, với những điểm nhấn cảnh quan ấn tượng như công viên Thế giới di sản kiến trúc The Destina, công viên Thế giới điện ảnh The Angel, Đại lộ Danh Nhân, Quảng trường Ánh Sáng, chợ đêm Phú Thiên Kim…

Tọa lạc mặt tiền quốc lộ 14, ĐT 741 và đường Trường Chinh, cửa ngõ giao thương giữa TP. HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ với Tây Nguyên; dự án Cát Tường Phú Hưng nằm ngay trung tâm TP. Đồng Xoài nên hưởng mọi tiện ích sẵn có như trường học, bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, trung tâm hành chính tỉnh…

Dự án Cát Tường Phú Hưng sở hữu đến 18 công trình cảnh quan và công cộng, trở thành dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu hàng đầu khu vực. Ảnh: Tập đoàn Địa ốc Cát Tường

Theo đại diện Tập đoàn Địa ốc Cát Tường - chủ đầu tư dự án, phát triển trên quỹ đất rộng 92,7ha, Cát Tường Phú Hưng là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu nguồn đất sạch, sổ hồng riêng từng nền, hạ tầng đã đưa vào hoạt động với khu chợ đêm Phú Thiên Kim thu hút hơn 20.000 khách hàng đến vui chơi, giải trí và mua sắm mỗi tuần.

Cũng theo đại diện Tập đoàn Địa ốc Cát Tường, trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức, với giá bán cạnh tranh cùng nhiều chính sách ưu đãi giá trị từ chủ đầu tư, Cát Tường Phú Hưng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ được sức hấp trên thị trường. Trong đó, chủ đầu tư đồng hành với khách hàng thông qua chính sách bán hàng ưu đãi, thanh toán linh hoạt, với giá trị thanh toán ban đầu 30% cho một sản phẩm đất nền.

Ngoài ra, khách hàng mua sản phẩm này còn có cơ hội trúng một xe ôtô Honda HR-V, 6 xe Honda SH mode, 6 xe Honda Wave Alpha, 6 tivi Samsung, 6 máy tính bảng Samsung, 6 quạt điều hòa không khí Kangaroo, gói vật liệu xây dựng trị giá 150 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Bùi Huy