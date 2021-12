Dự án Lumière shops mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với tỉ suất sinh lời vượt trội nhờ sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ sinh thái cao cấp bậc nhất Thảo Điền.

Lumière shops - tâm điểm sáng giá cho nhà đầu tư tại Thảo Điền. Ảnh minh họa

Căn shop thương mại - cơ hội đầu tư đắt giá

Sở hữu nhiều nét tương đồng với shophouse (nhà phố thương mại), tuy nhiên các loại hình căn shop thương mại (shops) được đánh giá là sản phẩm đầu tư mang nhiều khả năng sinh lời. Nếu như shophouse là sự kết hợp nhà ở bên trên và shop kinh doanh ở tầng trệt thì shop thương mại lại được tối ưu hóa 100% diện tích sử dụng để phục vụ hoàn toàn vào việc kinh doanh.

Các nghiên cứu cho thấy, trong số các loại hình đầu tư bất động sản, dòng thương mại dịch vụ tại các tòa cao ốc luôn là sản phẩm được săn đón nhiều nhất nhờ vị trí chiến lược, tính thanh khoản cao và lợi thế kinh doanh vượt trội. Sự khan hiếm giúp giá trị các căn shop không ngừng gia tăng theo thời gian.

Hiệu quả của các dòng thương mại dich vụ có mối tương quan chặt chẽ với đà tăng trưởng của quy mô dân cư bao quanh nó cũng như vị trí địa lí thuận lợi. Ở đó, các khu đô thị - khu phức hợp có quy mô dân số càng lớn, nằm trong quy hoạch phát triển trở thành các khu đô thị sầm uất như đề án phát triển thành phố sáng tạo phía Đông càng đảm bảo giá trị gia tăng bền vững cho các căn shop.

Các báo cáo uy tín của Wealth-X ghi nhận tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam đã tăng 13,9%/năm giai đoạn 2010-2019 và được dự báo sẽ tăng trưởng 10,1%/năm giai đoạn 2018-2023, tức nằm trong Top 4 quốc gia có tốc độ tăng trưởng người giàu cao nhất thế giới. Báo cáo Xu hướng bất động sản 2021 của New World Weath cũng cho thấy giới thượng lưu thích tìm kiếm nhà ở với an ninh riêng tư tuyệt đối, phong cách sống thời thượng, cộng đồng cùng đẳng cấp, tiện ích cao cấp và kết nối giao thông thuận lợi. Đó là lý do trả lời cho câu hỏi tại sao sản phẩm shop thương mại lại hút khách như vậy.

Ưu thế độc nhất của dự án Khu thương mại dịch vụ Lumière shops

Theo thống kê của CBRE, các dự án căn hộ tại TP.HCM có hướng nhìn ra sông có mức giá chào bán cao hơn từ 24 - 81% so với các dự án không có hoặc hướng nhìn bị hạn chế. Tương tự, các dự án căn hộ tại TP.HCM nằm trong phạm vi đi bộ đến các trạm tàu điện ngầm của tuyến Metro số 1 ghi nhận mức giá cao hơn các dự án nằm ngoài phạm vi đi bộ từ 24 - 51%.

Khu Thương mại dịch vụ Lumière shops được thiết kế nằm tại khối đế của các tòa nhà căn hộ hạng sang Lumière riverside - Được xem là khu vực tâm điểm nhất tại Thảo Điền. Liền kề các trục đường huyết hạch, đặc biệt là tuyến metro dễ thu hút sự chú ý của nguồn khách tại khu vực lẫn khách vãng lai, đảm bảo tiềm năng khai thác kinh doanh hoặc cho thuê hiệu quả.

Lumière shops trong nội khu Lumière riverside - nằm ngay sát cạnh tuyến Metro số 1 của TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Thảo Điền cũng nơi hiếm hoi ở khu Đông được đầu tư đồng bộ cả về hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật với hệ thống giao thông hiện đại, chuỗi tiện ích sinh sống, học tập, thể thao và giải trí cao cấp, bên cạnh các dịch vụ tài chính, thương mại đẳng cấp.

Đánh giá với các khu vực lân cận khác xung quanh Thảo Điền, có thể thấy tiềm năng Lumière shops đầy hứa hẹn. Tính riêng sản phẩm này chỉ chiếm 2% trong tổng số lượng sản phẩm mà nhà phát triển dự án mang đến cho thị trường. Lumière shops tại mặt bằng tại khối đế bán lẻ của khu chung cư hạng sang và trung tâm thương mại vì thế sẽ được chuộng hơn so với nhà phố riêng lẻ do tiện ích của tổng khu mang lại.

Bên cạnh đó, các căn shop thương mại dịch vụ của dự án Lumière shops được thiết kế tối ưu hóa tối đa công năng khai thác thương mại, thích hợp nhiều loại hình thức kinh doanh khác nhau, nhà đầu tư có thể linh hoạt trong vận hành khai thác shop. Diện tích các căn shop thuận tiện cho khách hàng lựa chọn với ngành hàng kinh doanh với nhiều quy mô khác nhau nhằm đón đầu cơ hội đầu tư, bảo toàn tài chính được sinh lời bền vững.

Bên cạnh đó, nơi đây đã quy tụ cộng đồng cư dân hạng sang với những nhân vật thành đạt bậc nhất và cũng là nơi lựa chọn sinh sống và giải trí của đông đảo của chuyên gia và khách du lịch nước ngoài.

Với tỉ lệ mảng xanh cao hàng đầu thành phố nhờ dòng sông Sài Gòn bao quanh, các công viên cây xanh rộng lớn và nhiều tòa cao ốc được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh, Lumière shops trong nội khu dự án Lumière riverside mặc nhiên được thừa hướng lối sống “sang và xanh” trong một hệ sinh thái cao cấp bậc nhất của Thảo Điền.

Lumière shops trong nội khu dự án Lumière riverside được thừa hướng lối sống “sang và xanh” trong một hệ sinh thái cao cấp bậc nhất của Thảo Điền. Ảnh phối cảnh

Thừa hưởng dịch vụ quản lý tài sản giúp gia tăng giá trị BĐS

Điểm cộng đặc biệt khác dành cho Lumière shops chính là thừa hưởng Dịch vụ quản lý tài sản giúp gia tăng giá trị bất động sản với Masterise Property Management. Công ty này hướng đến xây dựng nên hệ sinh thái bất động sản mang tiêu chuẩn quốc tế với các sản phẩm và dịch vụ thích hợp, nhằm tiếp tục gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư tại Lumière shops.

Dịch vụ quản lý tài sản - Asset Management sẽ thay mặt chủ sở hữu điều hành tài sản để tạo ra nguồn thu cho chủ nhân dựa trên việc cho thuê ngắn, dài hạn hoặc mua bán chuyển nhượng. Song song đó, dịch vụ còn đảm bảo tài sản sẽ được định giá phù hợp dựa trên tiềm năng của thị trường, từ đó tìm kiếm người thuê hoặc đối tác kinh doanh phù hợp. Đây chính là điều khiến các nhà đầu tư yên tâm hơn khi khai thác kinh doanh thương mại.

Vì những lợi điểm độc nhất trên, Lumière shops được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nhanh chóng lấy lại chi phí đầu tư ban đầu khi đưa vào khai thác và đạt doanh thu cao khi lưu lượng khách ổn định nhờ khu cư hạng hạng sang đi vào giai đoạn bàn giao cho cư dân, các cụm văn phòng được lấp đầy, lợi nhuận kinh doanh hứa hẹn còn đạt đến một con số trên cả mong đợi cho nhà đầu tư.

Nhà Mẫu: Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM Dự án: 259 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM Hotline: (028) 39 159 159 Website: masterisehomes.com/lumiere-riverside Fanpage: https://www.facebook.com/OfficialLumiereriverside

Tấn Tài