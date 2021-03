Sáng ngày 2/3/2021, tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước và đơn vị tổng thầu xây dựng - Công ty An Phong tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp The Rivana.