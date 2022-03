Xu hướng mới về tìm kiếm BĐS ở các khu vực sắp quy hoạch hành chính lên quận, thành phố không phải là mới, đây thậm chí còn là “gu” lựa chọn của những nhà đầu tư sành sỏi.

Cơ hội cho những nhà đầu tư tầm nhìn rộng

Cách đây 3 năm, đất phường Long Trường hay đoạn Nguyễn Xiển quận 9 chỉ 1,2 – 1,5 tỷ đồng/ lô. Người ta chê đắt, chê xa không mua. Quận 9 giá ảo là nhiều “tay chơi đất nửa mùa” phán. Rồi giá đất lên đến 2 tỷ và giờ là 3 tỷ. TP. Thủ Đức kế bên thành lập, và quận 9 “một bước lên mây” trở thành trung tâm.

Chẳng nói đâu xa, đất Thủ Đức hồi chưa lên thành phố thì chừng 35 triệu/ m2, từ ngày sắm được chức “thành phố” giá tăng phi mã lên 60 triệu/m2.

Gia đình chị Hồng Hoàng Yến cách đây 3 năm, dư đâu 2,4 tỷ mua 2 miếng đất tại dự án PHT, ngay mặt tiền DT734, Dĩ An. Giá 1 m2 khoảng 18 - 20 triệu. Hồi đó lúc mua người nhà cũng chê đắt, chê xa. Nhưng vợ chồng chị mua vì nghĩ sau này làm nhà cho con cái ở hoặc bán cho con đi du học, xem như có một khoản tích luỹ. Và đầu năm 2020, rất nhiều người hỏi mua lại miếng đất của chị với giá là 45 triệu/ m2. Hỏi ra mới biết do Dĩ An được lên thành phố nên mới có nhiều người hỏi mua. Chị Yến ngẫm lại, trong 2 năm từ 2,4 tỷ thành gần 5 tỷ - “hay không bằng hên”.

Dự án The Diamond City ở Đức Hoà, Long An chuẩn bị giới thiệu ra thị trường (Ảnh phối cảnh dự án)

Củ Chi 5 năm trước giá đất còn tính bằng sào. Chỉ bỏ 500 triệu có 1.000 m2. Nhiều người xuống xem đất vẫn không mua vì chê Củ Chi nóng, thiếu kết nối. Rồi cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được quy hoạch và nghe đâu Tập đoàn rất lớn làm cáp treo cho điểm du lịch tâm linh Núi Bà. Giá đất Củ Chi ào ạt tăng giá. Hiện nay khoảng 1,7 tỷ/100 m2. Trước thông tin Củ Chi được lên thẳng thành phố, thì giá 1,7 tỷ hay 2 tỷ vẫn được nhiều nhà đầu tư săn lùng.

Anh Hiền Đức - một nhà đầu tư đã mua 2 sản phẩm của dự án nằm ở chợ Hưng Long, giáp Bình Chánh, “đón sóng” đà tăng trưởng BĐS Củ Chi, chia sẻ 5 lưu ý khi chọn sản phẩm BĐS. Anh cho biết, anh mua từ lúc giá 25 triệu/m2, bây giờ giá là 38 triệu/m2.

Theo anh Đức, việc đầu tiên là nhà đầu tư cần chọn và khoanh vùng mua sản phẩm. “Như tôi hay mua các khu vực vệ tinh gần TP.HCM vì giá đất TP.HCM đã cao rồi, nhu cầu nhà ở cao, các khu vực lân cận sẽ tăng trưởng khi dân về ở”, anh cho hay.

Điều quan trọng thứ hai là mua từ giai đoạn 1 của dự án để được mua giá gốc và chính sách tốt nhất từ chủ đầu tư.

Thứ ba là quan tâm đến quy hoạch về hạ tầng trong tương lai. Anh Đức cho rằng: “Có thể giờ chưa có, nhưng tương lai hoàn thiện sẽ là cơ hội cho mình. Tôi bám theo trục vành đai 3, vành đai 4 và các tuyến kết nới với trục chính như tỉnh lộ 10, DT 824, DT 830…”.

Thứ tư, anh chú trọng mua sản phẩm ở khu dân cư trong cụm công nghiệp đang và sắp hoạt động. “Vì như vậy quy hoạch rất chắc chắn”, anh Đức khẳng định.

Điều cuối cùng là chọn chủ đầu tư, nhà phát triển BĐS uy tín. “Đồng thời khi muốn bán lại sản phẩm họ sẽ mua bán giúp mình. Và nếu sống tại dự án thì vận hành, tiện ích rất chu đáo”.

Cơ hội lớn cho Đức Hoà lên thành phố

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa vào ngày 15/11/2021, hiện huyện Đức Hòa (Long An) đã đạt 50/59 tiêu chí thị xã và đạt 48/59 chỉ tiêu thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, trong tương lai, tỉnh Long An sẽ quy hoạch phát triển huyện thành đô thị loại I. Tuy nhiên, trước mắt là hoàn thành mục tiêu đô thị loại 3 từ nay đến năm 2025 và các tiêu chí để trở thành thành phố Đức Hòa.

Đức Hoà là đô thị vệ tinh chiến lược khi có giáp với 3 huyện của TP.HCM, phía Bắc giáp Tây Ninh. Kết nối với các tuyến trọng điểm đang được đầu tư và hoàn thiện như: QL1A, QL50, QL62, QLN2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, DT 823, Lương Hoà - Bình Chánh, vành đai 4, vành đai 3…

Quảng trường Hà Lan - biểu tượng dự án The Diamond City (Ảnh phối cảnh dự án)

Thông tin Đức Hoà chuẩn bị lên thành phố, cùng vị trí gần Củ Chi khiến nhiều người chú ý đến khu vực này. Cùng với đó, BĐS Đức Hoà cũng trong “tầm ngắm” của nhiều chủ đầu tư đến phát triển dự án. Trong đó, The Diamond City nằm ở mặt tiền vành đai 4, thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hoà; giáp Bình Chánh và Hóc Môn của TP.HCM là một trong những dự án nổi bật.

Dự án được bao xung quanh bởi cụm khu công nghiệp Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn với hơn 50.000 - 70.000 chuyên gia và lao động đã đi vào hoạt động. Dự án có 589 sản phẩm, trong đó gồm: shophouse, nền shophouse, nhà phố, nền nhà phố và biệt thự.

Dự án Khu đô thị The Diamond City - Thành phố giao hoà Vị trí: Mặt tiền vành đai 4 - ĐT 824, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Doãn Phong