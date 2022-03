Thanh tra tỉnh Hoà Bình “điểm mặt” 6 dự án chậm tiến độ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco; dự án khu đô thị mới Trung Minh B; khu nhà ở Thăng Long Xanh...

“Tắc” giải phóng mặt bằng, loạt dự án chậm tiến độ

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công bố Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Kết luận thanh tra chỉ rõ trong 9 dự án thanh tra, có đến 6 dự án chậm tiến độ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Thanh tra tỉnh Hoà Bình kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty CP Bất động sản Sao Vàng chỉ được tính chi phí dự phòng vào giá bán, giá cho thuê nhà khi có khối lượng phát sinh được phê duyệt tại dự án nhà ở xã hội xã Sủ Ngòi (Ảnh: Cen-corp.com)

Cụ thể, tại dự án khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa do liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư còn vướng mắc trong công tác GPMB do Thủ tướng chưa phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Dự án khu đô thị mới Trung Minh B do Liên danh Công ty CP Lã Vọng Group và Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư cũng vướng mắc GPMB do Thủ tướng chưa phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Dự án khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) do liên danh Công ty CP Xây dựng Sao Vàng và Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Thái Hưng làm chủ đầu tư chưa thực hiện xong công tác GPMB.

Dự án khu dân cư núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) do Công ty CP May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, công tác GPMB còn vướng mắc, còn một số hộ dân chưa nhất trí với đơn giá bồi thường.

Tại dự án khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình) do liên danh Công ty CP Thăng Long Land, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và Công ty CP Phát triển đô thị An Thịnh là chủ đầu tư: Công tác GPMB còn vướng mắc do trong đồ án quy hoạch chưa bố trí khu tái định cư.

Dự án khu dân cư tại Tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn) do liên danh Công ty CP Tập đoàn IUC và Công ty CP Tập đoàn BGI làm chủ đầu tư vướng mắc trong công tác GPMB do một số hộ dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường về đất, đề nghị được tái định cư.

Ngoài ra, đối với dự án nhà ở xã hội xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) do Công ty CP Bất động sản Sao Vàng làm chủ đầu tư, qua thanh tra phát hiện chủ đầu tư tính chi phí dự phòng khối lượng phát sinh vào phương án đề xuất giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội, tuy nhiên giá bán, giá cho thuê hiện tại chỉ là giá đề xuất, giá trị chỉ được tính đúng, tính đủ khi quyết toán dự án với chi phí dự phòng khối lượng phát sinh thực tế được phê duyệt.

Thanh tra cũng phát hiện có 3 dự án đã đủ điều kiện nộp chi phí vào ngân sách nhà nước (M3) nhưng chưa thực hiện nộp với số tiền 3,3 tỷ đồng, gồm: Dự án khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang số tiền 500 triệu đồng; dự án khu dân cư khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy) do liên danh Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hòa Bình và Công ty CP thương mại Dạ Hợp làm chủ đầu tư với số tiền 800 triệu đồng; dự án khu dân cư núi Đầu Rồng số tiền 2 tỷ đồng.

Hoà Bình công khai 8 dự án "ma" trong đó có dự án đã xây dựng, đi vào hoạt động sử dụng

Quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền 3,3 tỷ do các chủ đầu tư chậm nộp chi phí M3 theo quy định. Các chủ đầu tư đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

“Các thiếu sót, tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, UBND các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Yên Thủy, TP Hòa Bình trong việc phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB”, Kết luận thanh tra nêu.

Điểm mặt nhiều dự án “ma”

Trong thời gian qua, Hoà Bình được đánh giá là một trong những địa phương mới nổi được quan tâm của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Chia sẻ tại một toạ đàm về thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình mới đây, chuyên gia bất động sản cho rằng, giá bất động sản tại đây đang bị đẩy lên bất thường. Nhiều vùng tại Hòa Bình tăng giá đất tới 3 lần như Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc… đồng thời, giá đất đai các vùng lân cận cũng tăng đáng kể so với trước đó.

Cũng theo vị chuyên gia Hòa Bình đang là một trong những địa phương bị đẩy giá bất động sản bất bình thường. Nguyên nhân cũng một phần là do thiếu nguồn cung. Thực tế, Hoà Bình cũng như các địa phương khác đang có nhiều dự án gặp khó pháp lý nên chưa thể ra hàng.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình vừa công bố 8 dự án “ma” không có trên địa bàn và hàng chục dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Cụ thể, 8 dự án bất động sản không có trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ cơ sở pháp lý, không đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản gồm: Dự án Green Oasis Hòa Bình - Lương Sơn; Dự án Beverly Hill - Lương Sơn Hòa Bình; Dự án Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp; Dự án Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge; Dự án Mountain Villa - Lương Sơn; Dự án Kai Village Resort tại cầu Mè, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình; Dự án Ohara Villas &Resort, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình; Dự án The Moon Village tại xã Yên Quang, thành phố Hòa Bình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng điểm mặt 25 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, ký hợp đồng thực hiện dự án, cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản.

Trong đó, địa bàn TP Hòa Bình có 18 dự án, gồm: Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh; Khu dân cư số 3, số 4; Khu dân cư tại tổ 7, phường Đồng Tiến; Khu dân cư tại phường Thái Bình; Khu dân cư Thịnh Lang; Khu đô thị Thống Nhất tại xã Thống Nhất; Khu dân cư Phương Lâm; Khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa; Khu đô thị sinh thái Trung Minh Geleximco tại xã Trung Minh; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn;

Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến; Khu nhà ở Hoàng Vân Hòa Bình, phường Thịnh Lang; Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang; Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ; Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh; Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh; Khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn; Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II), phường Hữu Nghị.

Huyện Lương Sơn có 6 dự án, gồm: Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch; Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn; Làng sinh thái Việt Xanh, xã Tân Vinh; Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn; Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh; Khu dân cư tại Tiểu khu I, thị trấn Lương Sơn.

Huyện Yên Thủy có 1 dự án là Khu dân cư khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm.

Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình khuyến nghị, trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán sản phẩm dự án giữa khách hàng và chủ đầu tư khi không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng hoặc các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

