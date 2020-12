Cho rằng Công ty BĐS Phát Đạt bán chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư The EverRich Infinity không đúng, một cư dân đã khởi kiện chủ đầu tư này ra toà.

Ngày 9/12, TAND Q.5, TP.HCM ra thông báo về việc thụ lý vụ án “tranh chấp các quyền khác đối với tài sản” xảy ra tại chung cư The EverRich Infinity (địa chỉ số 290 An Dương Vương, P4, Q.5). Đây là chung cư do Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (Công ty BĐS Phát Đạt) làm chủ đầu tư.

Nguyên đơn là ông N.V.N (SN 1969, địa chỉ liên lạc tại P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Ông N. yêu cầu TAND Q.5 buộc Công ty BĐS Phát Đạt không được bán chỗ đậu xe ô tô; phải bàn giao 1 chỗ đậu xe ô tô, diện tích để 2 xe máy và 1 xe đạp tại tầng hầm chung cư The EverRich infinity.

Chung cư The EverRich Infinity do Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Theo TAND Q.5, vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường. Bên khởi kiện đã nộp các tài liệu và chứng cứ gồm các bản sao như: Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai; biên bản bàn giao; biên bản họp cư dân chung cư; thông báo của Công ty BĐS Phát Đạt…

“Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn là Công ty BĐS Phát Đạt phải nộp cho TAND Q.5 văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố nếu có.

Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho Toà án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Toà án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”, thông báo thụ lý vụ án nêu rõ.

Tầng hầm chung cư The EverRich Infinity.

Như VietNamNet đã thông tin, tranh chấp giữa cư dân chung cư The EverRich Infinity và Công ty BĐS Phát Đạt nổi lên từ tháng 4/2019 khi chủ đầu tư cho biết sẽ chuyển nhượng 155 chỗ đậu xe ô tô tại 2 tầng hầm chung cư với giá 500 triệu đồng/chỗ (chưa bao gồm 2% phí bảo trì và 10% thuế VAT).

Từ khi bàn giao căn hộ The EverRich Infinity vào quý 3/2017, Công ty BĐS Phát Đạt cho biết chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư được khai thác theo hướng cho cư dân thuê.

Tuy nhiên, việc cho thuê chỗ đậu xe không hiệu quả nên ngày 1/4/2019 công ty thông báo thay đổi phương án khai thác kinh doanh chỗ đậu xe ô tô từ cho thuê sang bán. Do không nhận được thông tin gì về thoả thuận của cư dân nên công ty cho rằng có quyền bán chỗ đậu xe ô tô theo hình thức bóc thăm.

Ngày 3/11/2019 Công ty BĐS Phát Đạt đã tổ chức cho cư dân bóc thăm giành quyền mua 133/168 chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm B2. Việc chủ đầu tư bỗng dưng chấm dứt cho cư dân thuê chỗ đậu xe để bán khiến nhiều người bức xúc.

Công ty BĐS Phát Đạt cho rằng những chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm B1 và B2 chung cư The EverRich Infinity thuộc một phần bãi xe thương mại và thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư. Do đó, công ty được toàn quyền khai thác, bao gồm quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê.

Cư dân The EverRich Infinity căng băng rôn trên xe ô tô khi không có chỗ đậu ở tầng hầm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông T.V.H, cư dân đang sinh sống tại chung cư The EverRich Infinity cho biết, sau khi chủ đầu tư bán chỗ đậu xe cho những người có nhu cầu, những chỗ đậu này đã được lắp đặt khoá. Những cư dân không mua được chỗ đậu buộc phải gửi xe bên ngoài.

Theo ông H, Công ty BĐS Phát Đạt cần phải công khai tổng diện tích đã bán trên hợp đồng mua bán căn hộ để có cơ sở xác định chủ đầu tư đã bố trí đủ diện tích chỗ đậu xe cho cư dân hay chưa? Phần diện tích giữ lại của chủ đầu tư là bao nhiêu để tính diện tích sử dụng của chung cư?

“Nếu Công ty BĐS Phát Đạt tiếp tục khẳng định số liệu công bố là đúng thì chúng tôi có quyền yêu cầu cơ quan thuế, Sở Xây dựng xem xét, kiểm tra để xác định chính xác tỷ lệ diện tích sàn sử dụng trên sàn xây dựng từ đó làm rõ diện tích bãi đậu xe tại chung cư”, ông H. nói.

Bên cạnh đó, theo ông H, Điều 101.1b Luật Nhà ở năm 2014 quy định, trường hợp cư dân không mua hoặc không thuê chỗ đậu xe ô tô, quyền quản lý thuộc chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ đậu xe vào giá bán, giá thuê mua căn hộ.

Do vậy, ông H. cho rằng, việc cần phải làm rõ là Công ty BĐS Phát Đạt đã tính chi phí xây dựng bãi đậu xe ô tô thuộc sở hữu riêng của mình vào giá bán căn hộ hay chưa?

Bán chỗ đỗ ô tô ở chung cư cao cấp, địa ốc Phát Đạt bị cư dân khởi kiện Cho rằng Công CP Phát triển BĐS Phát Đạt không chứng minh được quyền sở hữu riêng bãi đậu xe ô tô nhưng vẫn bán giá 500 triệu đồng/chỗ, dân chung cư The EverRich Infinity khởi kiện ra toà.

Phương Anh Linh