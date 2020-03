Khi kê giường ngủ, cần chú ý rằng đầu giường nên hướng về hướng của bản mệnh vì hướng đúng sẽ tập trung sinh khí, giúp giấc ngủ ngon và tinh thần minh mẫn khi thức dậy.

Rất nhiều độc giả đã gửi thắc mắc của mình đến với Em đẹp rằng: "kê giường ngủ có cần theo phong thủy hay không? Và nếu cần thì nên bày trí như thế nào cho hợp lý?" Chúng tôi sẽ tư vấn giúp quý vị - những ai đang thắc mắc về vấn đề này hãy tham khảo và đối chiếu với vị trí kê giường ngủ của mình xem đã hợp phong thủy chưa nhé!

Khi kê giường ngủ, cần chú ý rằng đầu giường nên hướng về hướng của bản mệnh vì hướng đúng sẽ tập trung sinh khí, giúp giấc ngủ ngon và tinh thần minh mẫn khi thức dậy.

Theo phong thủy kê giường ngủ, những gia chủ có mệnh Mộc, Thủy và Hỏa nên đặt giường ngủ theo hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam đều được. Những hướng này sẽ mang lại điều tốt lành cho gia đình. Đối với những gia chủ mệnh Kim và Thổ, hướng tốt nhất để kê giường ngủ là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và Tây.

Nếu bạn có thể đặt giường ở hai bức tường đối diện hoặc chéo cửa ra vào và vị trí này nằm trong hướng tài lộc của bạn, nó sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính và tạo thêm những cơ hội kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp.

Vị trí cần tránh khi kê, đặt giường ngủ theo phong thủy

- Kê giường ngủ giữa phòng, đầu giường không kê sát tường: Tạo cho chủ nhân cảm giác không an toàn do không có điểm tựa. Khi đầu giường ngủ đặt sát vào tường khiến con người có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Tường sẽ ngăn tiếng động bên ngoài và đây là nơi yên tĩnh nhất, bạn sẽ ngủ rất ngon khi đầu hướng vào một bức tường chắc chắn.

- Tránh đặt giường thẳng với cửa ra vào: Theo phong thủy,cách kê giường ngủthẳng với cửa ra vào là vị trí rất xấu. Giường ngủ là nơi riêng tư nhất của căn phòng nên cần đặt ở chỗ khuất, không nên đặt ở trước cửa, nơi mà người khác đi ngang qua cũng nhìn thấy được. Mặt khác, giường thường chiếm diện tích lớn trong phòng nên nếu đặt trước cửa sẽ gây bất tiện khi đi lại. Với trường hợp này, gia chủ nên xê dịch giường ngủ, không để giường ngủ và cửa phòng thành một đường thẳng. Nếu giường ngủ không thể xê dịch được thì hãy xoay đầu ra hướng khác để ngủ cũng là một cách hóa giải.

- Tránh kê giường ngủ dưới cửa sổ: Việc kê giường ngủ dưới cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các gia chủ. Vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi năng lượng phong thủy từ bên ngoài gồm mùi, âm thanh đi vào nhà. Bạn sẽ có giấc ngủ kém chất lượng hơn vào ban đêm, kết quả là năng lượng của cơ thể sẽ kém đi.

- Không nên kê giường ngủ dưới chân cầu thang: Ở một số nhà ở có diện tích hạn chế thường tận dụng không gian dưới gầm cầu thang làm phòng ngủ, tuy nhiên theo phong thủy điều này nên tránh vì đặt giường ngủ ở vị trí này tạo cảm giác bị đè nén, bức bách.

Bài viết mang tính chất tham khảo

Theo Em đẹp