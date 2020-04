So ji Sub kết hôn với Cho Eun Jung, hậu xác nhận hẹn hò năm ngoái, nam tài tử đã tậu căn hộ trăm tỷ, hàng xóm vợ chồng Kim Tae Hee và BTS.

Sáng nay, So Ji Sub đã chính thức tuyên bố trở thành chồng nhà người ta. Vợ của So Ji Sub chính là người tình kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung được Dispatch "khui" ra từ năm ngoái. Cô từng là nữ phát thanh viên đài SBS với học thức khủng, nữ thần giới MC sinh năm 1994. Ngay sau khi tin tức này được tung ra, thông tin về căn biệt thự trăm tỷ So Ji Sub mua năm ngoái bất ngờ rần rần hot trở lại.

Được biết, vào tháng 6/2019, truyền thông Hàn đưa tin So Ji Sub tậu căn hộ khủng trị giá 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng) ở trong Hannam The Hill - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ Hàn nằm ở Hannamdong, quận Yongsan, Seoul để làm nhà tân hôn. Trước đó 1 tháng, So Ji Sub tuyên bố hẹn hò với Cho Eun Jung, vì vậy fan càng thêm có cơ sở tin vào việc này mặc dù công ty quản lý của anh đã lên tiếng khẳng định tài tử đình đám có ý định mua căn nhà từ trước. Được biết, nhóm nhạc toàn cầu BTS và vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain, Ahn Sung Gi, Han Hyo Joo, ca sĩ Lee Seung Chul... chính là hàng xóm của So Ji Sub.

So Ji Sub được cho là tậu căn hộ siêu sang để rước nàng về dinh

Khu phức hợp xa xỉ nhất xứ Hàn được cho là nhà tân hôn của So Ji Sub và Cho Eun Jung

BTS và vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain là hàng xóm của So Ji Sub, thế này thì có cô dâu nào mà không thích?

Hannam The Hill được biết đến là như một trong những khu căn hộ đắt đỏ nhất ở Seoul, bao gồm 600 căn hộ bên trong 32 tòa nhà xếp liền kề theo thiết kế cực độc đáo. Đây là nơi nhiều ngôi sao nổi tiếng, giới thượng lựa chọn làm tổ ấm. Tại khu phức hợp này, căn hộ nhỏ nhất cũng rộng 26 pyeong (khoảng 90m2) với giá trị lên đến 27.000 USD (gần 633 triệu đồng) cho mỗi mét vuông.

Hầu hết các căn hộ tại đây đều có thiết kế nội thất riêng, xa hoa, đẳng cấp không khác gì khách sạn 5 sao. Các căn hộ tại đây không chỉ có tầm nhìn thẳng ra sông Hàn mà còn được đảm bảo an ninh đến mức tối đa nhờ nhiều lớp hàng rào bao kín, nhân viên bảo vệ túc trực tại cổng vào 24/7. Rất nhiều cơ sở vật chất sang chảnh như trung tâm thể hình cao cấp, sân golf, bể bơi và cả phòng khám y tế hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.

Quy mô khu căn hộ sang chảnh nhìn mà choáng

Khu căn hộ với đầy đủ cơ sở vật chất cao cấp nhất, thiết kế không khác gì khách sạn 5 sao

An ninh tại đây luôn được thắt chặt đến mức tối đa

Cũng chính vì độ đẳng cấp, tiện lợi và an toàn mà Hannam The Hill trở thành "con cưng" trong mắt BTS và Bit Hit Entertainment. Ông chủ Bang Shi Hyuk đã ký hợp đồng độc quyền với khu phức hợp này để thiết kế riêng ký túc xá cho các thành viên. Ngoài ra, Jin, RM đều mua riêng cho mình các căn hộ cao cấp tại đây.

BTS mua hẳn mấy căn hộ ở đây vì độ an toàn, đẳng cấp

Năm ngoái, So Ji Sub đã chính thức công khai hẹn hò Cho Eun Jung, thậm chí còn viết thư tay để tuyên bố rằng cô nàng kém anh 17 tuổi này chính là "một người đặc biệt, luôn bình tĩnh ở bên, ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều". Tháng 5/2019, So Ji Sub cũng được cho là đến tiệm trang sức để mua nhẫn đính hôn với bạn gái kém 17 tuổi Cho Eun Jung.

