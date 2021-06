Trên thế giới, nhiều vùng đất đã “lột xác” nhờ xây dựng hệ thống metro (đường sắt đô thị) đẳng cấp. Đặc biệt, giá BĐS tại các khu vực kế cận ga metro luôn cao hơn nhiều mặt bằng chung.

TOD - Transit Oriented Development - là mô hình đô thị lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển. Tại Hà Nội, đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) với tâm điểm là dự án The Metrolines có thể được coi là TOD tiên phong theo chuẩn thế giới ở Việt Nam.

Các tuyến metro có vai trò lớn trong việc phát triển kinh thế văn hóa của các đô thị trên thế giới

New York (Mỹ) - Thành phố không ngủ với hệ thống metro dày đặc

Là một trong những thành phố phát triển hệ thống metro đầu tiên, tới nay, New York sở hữu một trong những tuyến metro dài nhất thế giới với chiều dài hoạt động hơn 1.100 km.

Hệ thống tàu điện ngầm New York được đánh giá là một trong những mạng lưới giao thông đồ sộ nhất thế giới với tổng chiều dài 471 km, cùng 36 tuyến tàu ngang dọc khắp thành phố. Hệ thống này hoạt động 24h/ngày, chuyên chở gần 6 triệu lượt khách mỗi ngày, hơn 1,3 tỷ người một năm.

Không chỉ là phương tiện giao thông công cộng phổ biến, metro còn trở thành mạch nối luân chuyển của nền kinh tế, kết nối các khu vực với nhau, đánh thức sự trù phú và thịnh vượng.

Người dân New York cũng tự hào rằng tàu điện ngầm là biểu tượng của thành phố, nơi khoảng cách giàu nghèo không còn ranh giới. Chính những tuyến tàu điện ngầm này cũng là hình ảnh đặc trưng xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển.

Thượng Hải - Thành phố phồn hoa nhờ phát triển hệ thống metro bậc nhất

Từ tuyến metro đầu tiên năm 1993, Shanghai Metro trở thành một trong những hệ thống phát triển nhanh và lớn nhất thế giới với 743km chiều dài. Mỗi ngày, Shanghai Metro đáp ứng hơn 10 triệu lượt di chuyển, phục vụ 52% cư dân của thành phố này.

Mạng lưới kết nối rộng khắp của hệ thống metro đã góp phần đưa Thượng Hải trở thành một trong những trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sức bật từ metro đã giúp lột xác nhiều khu vực tại Thượng Hải, tiêu biểu có thể kể tới khu phố Đông. Trước khi có Metro, khu phố Đông của Thượng Hải chỉ là những bãi đất bên sông nghèo nàn, lạc hậu.

Năm 1999, tuyến đường số 2 của tàu điện Metro kết nối phía tây và phía đông thành phố đi vào hoạt động. Phố Đông lập tức trở thành trung tâm tài chính, kinh tế sầm uất nhất của thành phố này. Metro đã thay thế hoàn hảo những cây cầu khi kết nối hơn 6 triệu dân tại khu vực trung tâm của Thượng Hải, biến nơi đây trở thành thành phố có kết nối hạ tầng giao thông công cộng tốt nhất thế giới.

Bangkok - Thức tỉnh tiềm năng du lịch nhờ hệ thống metro

Một ví dụ rất gần gũi với Việt Nam là Thái Lan. Trước đây, nhắc tới Bangkok (Thái Lan) là nhắc tới một trong những thành phố có tỉ lệ ùn tắc giao thông cao nhất thế giới. Trước khi metro được xây dựng, tốc độ di chuyển nội đô tại Bankok thường ở mức dưới 10 km/h. Điều này đã phần nào kìm hãm tiềm năng của thành phố, vốn được quy hoạch về phát triển du lịch và xây dựng để trở thành “thành phố không ngủ” của khu vực Đông Nam Á.

Dự án MRT Bangkok chính thức xây dựng vào năm 1996 và đi vào hoạt động vào năm 1999. Metro Bangkok là kết hợp hài hòa giữa các tuyến tàu điện ngầm và tàu cao tốc trên không.

Chỉ hơn 20 năm mô hình metro đi vào hoạt động, không những chỉ giảm tải cho hệ thống giao thông, “văn hóa metro” còn trở thành văn hóa đại chúng ở trái tim của Thái Lan, thúc đẩy sự phát triển của nền du lịch.

Điểm đặc biệt là Metro ở Bangkok có sự kết nối tới các trung tâm mua sắm, siêu thị lớn, thậm chí cả sân bay. Tới nay, hệ thống này phục vụ gần 1 triệu lượt khách mỗi ngày, góp phần đưa Bangkok trở thành thành phố thu hút nhiều lượt khách du lịch nhất thế giới với hơn 22 triệu lượt khách mỗi năm.

The Metrolines - Thành phố quốc tế bừng sáng phía tây Hà Nội

Vì nhiều lý do đặc thù, hệ thống metro tại Hà Nội đi sau khá nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, về tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát triển hệ thống metro là yếu tố then chốt góp phần giải quyết tình trạng giao thông thủ đô, đưa Hà Nội trở thành một đô thị mang đẳng cấp quốc tế.

The Metrolines nằm tại vị trí đắc địa là tâm điểm kết nối 3 tuyến metro 5, 6, 7

Hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển các tuyến metro tại Hà Nội có thể kể tới dự án The Metrolines - Thành phố quốc tế nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City. The Metrolines nằm ở chính giữa 3 tuyến metro quan trọng số 5, 6, 7. Chính các tuyến metro này sẽ là sức bật đánh thức tiềm năng của khu hành chính mới phía tây, trong đó có The Metrolines.

Như mọi sản phẩm khác của thương hiệu Vinhomes, The Metrolines ngoài việc hưởng hoàn toàn tiện ích của đại đô thị Vinhomes Smart City, còn được đánh giá cao bởi kiến trúc độc đáo, tầm nhìn kiến tạo khác biệt với các phân khu mang dáng dấp các “siêu đô thị” của thế giới. The Miami mang tới sức sống tràn trề của miền nhiệt đới, với bể bơi ngoài trời rộng lớn, phong cách resort 5 sao phóng khoáng của người Mỹ. The Sakura lại thổi hồn nét văn hóa Á Đông từ xứ sở hoa anh đào, với kiến trúc công viên nội khu đề cao sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Trong khi đó, The Victoria tái hiện hoàn hảo nhịp sống sầm uất, sôi động của xứ cảng thơm Hồng Kông.

Đúng như tên gọi, The Metrolines hứa hẹn trở thành một dự án đẳng cấp quốc tế, nối liền các mạch máu kinh tế của đô thị, lan tỏa sự phồn hoa tại khu vực phía tây Thủ đô.

Minh Tuấn