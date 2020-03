Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, giới đầu tư như đang ngồi trên đống lửa với sự sụt giảm nhanh chóng của các kênh đầu tư tài chính, chứng khoán. Dù còn ý kiến trái chiều nhưng BĐS vẫn được đánh giá là kênh đầu tư triển vọng.

Tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa 14ha mang lại cho cư dân The Matrix One trải nghiệm vô giá

Lao đao vì chứng khoán

Thị trường chứng khoán trong nước liên tục “lao dốc” do tác động từ những tín hiệu xấu từ chứng khoán thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng với tốc độ nhanh. Tính từ đầu năm 2020 đến nay VN-Index đã giảm gần 200 điểm, từng vùng 966 điểm xuống dưới ngưỡng 675 điểm, thấp nhất kể từ tháng 12/2016 đến nay.

Thành - một nhà đầu tư chứng khoán trẻ tuổi ở Hà Nội chua chát tâm sự, anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước “trái đắng” mà mình vừa nếm trải. Từ chỗ đang có trong tay hơn 10 tỷ đồng tiền cổ phiếu, anh như người bị mất trộm khi chỉ không đầy 4 tuần, tài khoản “đánh” chứng khoán của anh liên tiếp “bốc hơi” tiệm cận về con số gần 4 tỷ đồng.

Ngay cả những nhà đầu tư chứng khoán sừng sỏ cũng không thể nào hình dung ra viễn cảnh của thị trường lại tụt dốc đến thế. Điều các nhà đầu tư như Thành mong đợi hiện nay là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, kinh tế sớm ổn định để thị trường chứng khoán phục hồi trở lại.

Chứng khoán là vậy, nhưng vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng cũng chưa hẳn đã khả thi. Mặc dù thời gian qua, giá vàng tăng vọt do ảnh hưởng của dịch khiến người dân có tâm lý tích trữ, tuy nhiên vàng lại được dự báo sẽ hạ khi dịch được khống chế thành công. Lãi suất tiết kiệm cũng đang có xu hướng giảm do kinh tế ngày càng suy yếu. Do vậy, lựa chọn vàng hay gửi tiết kiệm đều không phải là “cửa sáng”, chưa nói đến hai kênh này chưa bao giờ là “gu” của các nhà đầu tư trẻ.

Trong bối cảnh đó, BĐS được nhắc đến với nghĩa không chỉ là “vịnh lánh bão” mà còn là kênh đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cả trước mắt lẫn lâu dài. Nhưng đầu tư vào phân khúc nào của BĐS để tối đa hóa lợi nhuận và an toàn lại là một câu hỏi lớn.

Báo cáo mới nhất của Công ty BĐS JLL nhận định: “Nền kinh tế thường chịu ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động về dịch bệnh, thiên tai… Và trong những sự kiện biến động về kinh tế tương tự, các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào BĐS nhiều hơn theo thời gian, nhờ biên lợi nhuận tương đối hấp dẫn so với các loại tài sản khác”.

Chọn dự án nào?

Một số chuyên gia có kinh nghiệm cho rằng, thị trường BĐS đang chịu ảnh hưởng đáng kể của dịch bệnh, khiến thanh khoản toàn thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, tiềm năng sinh lời trên thị trường này vẫn rất lớn.

“Một số người khuyên tôi có tiền nhàn rỗi thì gửi tiết kiệm nhưng tôi thấy đó không phải là lựa chọn khôn ngoan. Kinh tế khó khăn kéo theo lãi suất huy động thấp, trong khi nhu cầu về nhà ở ban đầu hay cải thiện không bao giờ giảm. Do đó, tôi vẫn săn tìm những dự án tiềm năng để đầu tư, chờ thị trường bùng nổ khi hết dịch”, chị Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Cũng theo chị Thủy, đầu tư vào BĐS nhà ở giai đoạn này có nhiều lựa chọn vì mua được dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, giá cả hợp lý, đặc biệt là các dự án hướng tới sức khỏe con người. Nhưng đầu tư vào dự án nào, khu vực nào để mang lại lợi nhuận cao nhất thì không hẳn ai cũng rành.

Theo giới đầu tư tại Hà Nội, khu vực Mỹ Đình vẫn được xem là tiềm năng, bởi quy tụ nhiều văn phòng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Thực tế này khiến nhu cầu thuê căn hộ tại đây luôn cao.

Đặc biệt, Mỹ Đình hiện được coi là điểm đến yêu thích mới của người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Nhiều chuyên gia nước ngoài ngoài sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho nơi an cư, tuy nhiên, họ có tiêu chuẩn khá cao khi lựa chọn căn hộ để ở.

Sau khi tìm hiểu một số dự án quanh khu vực Mỹ Đình, chị Đặng Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra rất “kết” dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển.

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, The Matrix One còn hưởng lợi từ những dịch vụ tiện ích ở công viên xanh rộng14ha với hồ điều hòa đối diện dự án, quảng trường, đài phun nước, đường dạo bộ, hệ thống máy tập ngoài trời,… đảm bảo một môi trường sống xanh lành mạnh cho gia đình chị.

Toàn cảnh 360 độ một căn hộ mẫu tại The Matrix One

Không những thế, dự án này còn có hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu đầy đủ và riêng biệt, bao gồm: các chuỗi nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm sầm uất, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp,… đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của các cư dân.

Nhờ tọa lạc tại vị trí giàu tiềm năng sinh lời nên The Matrix One cũng đang được các nhà đầu tư “săn lùng” ráo riết. Những tiện ích độc đáo của The Matrix One như view trọn giải đua xe F1, nằm gần Khu liên hợp Thể thao Quốc gia - nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có SEA Games 31 vào năm 2021… đang khiến cho dự án này trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Hà Nội.

Ngọc Minh