Sở hữu lợi thế “vàng” về vị trí, cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, Him Lam Vạn Phúc là một trong những dự án hiếm hoi phía tây Hà Nội ra hàng, thu hút sự quan tâm của cả giới đầu tư và khách hàng.

Kết nối đa hướng

Thị trường BĐS khu vực phía tây Hà Nội, đặc biệt là quận Hà Đông đang sở hữu lợi thế lớn từ hạ tầng giao thông đồng bộ. Đây là động lực làm thay đổi bộ mặt của khu vực, giúp quận Hà Đông trở thành “thỏi nam châm” hút hàng loạt “ông lớn” bất động sản.

Tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, Him Lam Vạn Phúc là mảnh đất vàng dọc trục đường Lê Văn Lương và Tố Hữu. Đây là tuyến đường huyết mạch, trung tâm về giao thông, giao thương tại cửa ngõ phía tây của Thủ đô, giao thoa giữa các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Mỹ Đình. Điều này tạo nên sức hút đặc biệt của dự án.

Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí “vàng” thuận tiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh

Sở hữu vị trí đắc địa, cùng lợi thế lớn về hạ tầng giao thông, từ Him Lam Vạn Phúc, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến trung tâm thành phố theo trục đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương - Tố Hữu, tuyến bus nhanh BRT, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình, tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh sắp được đưa vào vận hành... Thêm vào đó, với vị trí cửa ngõ phía tây của Thủ đô, khả năng kết nối với các tỉnh thành cũng rất thuận tiện. Nơi đây cũng là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: QL6, QL21B, ĐT72... đi các tỉnh phía Tây Bắc Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên

“Hệ sinh thái” tiện ích đa dạng

Bao quanh Him Lam Vạn Phúc là “hệ sinh thái” tiện ích đa dạng và phong phú. Dự án nằm giữa quần thể các KĐT sầm uất như KĐT Dương Nội, KĐT Văn Khê, KĐT An Hưng, Park City…, gần với nhiều cao ốc văn phòng và chung cư hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một môi trường sống văn minh và hiện đại.

Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô

Được thiết kế mang dáng dấp của đại lộ sầm uất của châu Âu, Him Lam Vạn Phúc được kiến tạo để trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô, sở hữu đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng sẽ sớm được hình thành khi cư dân vào sinh sống. Sự sầm uất trong giao thông và kinh doanh buôn bán sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Không chỉ sở hữu các tiện ích nội khu, Him Lam Vạn Phúc còn thừa hưởng hệ thống các tiện ích ngoại khu cao cấp và đồng bộ. Từ Him Lam Vạn Phúc, cư dân rất thuận tiện khi kết nối với các tiện ích hàng đầu của quận Hà Đông như: Siêu thị Co.opMart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza, Bưu điện Hà Đông, chợ Hà Đông, Trung tâm Thể dục thể thao; vườn hoa, làng nghề truyền thống Lụa Hà Đông, …

Đặc biệt, xung quanh Him Lam Vạn Phúc có các hệ thống trường học từ cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT và đại học, trong đó rất gần các trường đại học lớn như Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Hà Nội, Cao đẳng Y tế Hà Đông…

Sở hữu vị trí đắc địa, đa tiện ích, cùng không gian kinh doanh - an cư lý tưởng, sản phẩm ra hàng đúng lúc nguồn cung khan hiếm, Him Lam Vạn Phúc thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư, hứa hẹn sẽ trở thành một khu phố tài chính, kinh doanh đáng sống tại khu vực. Đặc biệt, Him Lam Vạn Phúc được giới chuyên gia đánh giá cao bởi tính thanh khoản, khả năng tăng giá và là “của để dành” cho dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.

Doãn Phong