Khu công nghiệp Việt Phát rộng 1.800 ha được quy hoạch theo định hướng kinh tế xanh, bền vững vừa được khởi công tại tỉnh Long An. Đây được xem là cơ hội vàng đón làn sóng đầu tư từ các nhà sản xuất quốc tế.

Đón cơ hội vàng

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2020 của JLL Việt Nam cho thấy, bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp (KCN) trong những tháng đầu năm tại Việt Nam vẫn ở mức cao do nhu cầu thuê vẫn tăng.

Bất động sản KCN được dự báo sẽ hồi phục mạnh sau dịch Covid-19, trong đó, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sản xuất thay thế nhờ vị trí gần Trung Quốc và lực lượng lao động chi phí thấp. KCN xanh với công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, áp dụng công nghệ để xử lý nước thải, rác… đang là xu hướng lựa chọn của các doanh nghiệp.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu hậu Covid-19, công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An và Công ty CP Quản lý Khu công nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VNIP) đã khởi công dự án KCN Việt Phát với diện tích hơn 1.800 ha tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là dự án Khu công nghiệp và đô thị kiểu mới, theo hướng xanh, sạch, bền vững, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Long An nói riêng và góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng KCN Việt Phát ra đời ngay thời điểm này là cơ hội vàng đón “đại bàng đến đẻ trứng”.

Việt Phát nằm tại vị trí đắc địa, “trăm bề” thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Long An vốn được biết đến là cửa ngõ chính kết nối đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM, là nơi có lực lượng lao động tại chỗ và lao động có trình độ đông; cơ sở hạ tầng, giao thông dần được hoàn thiện và đang bước vào thời kỳ hoạt động hiệu quả. Thêm vào đó, tỉnh có chính sách thu hút đầu tư minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

KCN Việt Phát không chỉ thừa hưởng lợi thế của Long An mà còn có những điểm mạnh riêng. KCN này chỉ cách cách trung tâm TP.HCM 59 km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 45km, cách cao tốc Sài Gòn - Trung Lương 28km, cách Trung tâm container Cảng Sài Gòn chưa đầy 60 km, cách hang loạt cảng quốc tế như cảng Bourbon (tối đa 5000T), cảng Cát Lái, cảng Cái Mép… chỉ từ 50km.

Đây cũng là dự án kết nối tốt với hệ thống giao thông đường bộ quốc gia. Thông qua quốc lộ N2, việc giao thương giữa Việt Phát đến TP.HCM và các tỉnh phía Nam khác sẽ rất thuận tiện, nhất là khi quốc lộ N2 sẽ được mở rộng thành đường cao tốc rộng 46m trong tương lai. Có thể nói, Long An như đã xây “tổ lớn”, sẵn sàng đón “đại bàng”.

Quy hoạch theo định hướng kinh tế xanh, bền vững

Với diện tích lên đến 1.800 ha, Việt Phát trở thành một trong những khu công nghiệp có diện tích lớn nhất hiện nay.

Dự án KCN Việt Phát

Việt Phát được xây dựng theo tiêu chuẩn kinh tế xanh, bền vững như sử dụng hệ thống quản trị 4.0, hệ thống tái tạo năng lượng (năng lượng mặt trời), áp dụng công nghệ để xử lý nước, rác thải… phù hợp với xu hướng xanh trên thế giới hiện nay.

KCN được quy hoạch bài bản với sự tham gia tư vấn của những công ty hàng đầu thế giới. Với hơn 1.200 ha đất KCN và 625 ha đất khu đô thị, đây là dự án KCN hiếm hoi có tỷ lệ đất công nghiệp cao hơn đất nhà ở.

Việt Phát có sự tham gia của 2 đối tác tư vấn lớn hàng đầu thế giới, đảm bảo KCN được quy hoạch thống nhất, trở thành KCN kiểu mẫu theo định hướng kinh tế xanh, bền vững.

Chủ đầu tư dự án, Công ty Tân Thành Long An đã lựa chọn hợp tác với Surbana Jurong và JLL để phát triển, tư vấn quy hoạch, tư vấn thị trường cho KCN này. Trong đó, Surbana Jurong - tập đoàn tư vấn thiết kế lớn và lâu đời nhất của Singapore. Top 100 công ty thiết kế hàng đầu thế giới sẽ là đơn vị tư vấn quy hoạch chi tiết dự án với đầy đủ các dịch vụ, tiện ích như: khu trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, khu công viên sinh thái, bệnh viện, trường học, khu nhà biệt thự sinh thái nhằm tạo nên môi trường sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại phục vụ cộng đồng dân cư, giảm áp lực tăng dân số cơ học, trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), top 5 ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất Việt Nam với vai trò là nhà tài trợ vốn cho dự án.

Nhà đầu tư vào Việt Phát sẽ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực cho dự án cũng như cả tỉnh Long An.

Ban quản lý Việt Phát xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hỗ trợ các nhà đầu tư lớn đến với Việt Phát.

Ông Lê Thành, đại diện chủ đầu tư tặng 10 tấn gạo hỗ trợ bà con Long An bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ông Lê Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Thành Long An cho biết: “Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến dòng vốn FDI. Nhật Bản đã dành 2,2 tỉ USD trong gói cứu trợ kinh tế cao kỷ lục của nước này để giúp các nhà sản xuất Nhật Bản chuyển dây chuyền ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh phá vỡ chuỗi cung ứng giữa các đối tác thương mại lớn. Đây là cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đón nhận các dòng đầu tư từ những công ty hàng đầu, tầm cỡ quốc tế.”

Thúy Ngà