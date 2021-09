Dịch Covid-19 liên tiếp “giáng đòn” đến lĩnh vực môi giới BĐS, các hoạt động mở bán, tư vấn trực tiếp không thể tổ chức. Dẫu vậy, các sàn phân phối BĐS đã chủ động lên kế hoạch dài hơi ứng phó với tình hình đặc biệt này.

Ứng biến trong đại dịch

Lần bùng phát Covid-19 lần thứ 4 đã khiến thị trường BĐS chững lại, đội ngũ môi giới BĐS lao đao, không ít người bỏ việc để tìm hướng đi mới, số còn lại tìm nhiều cách để bám trụ với nghề.

Anh Hoàng Hiệp - một nhà môi giới BĐS mới vào nghề được 3 tháng cho biết: “Khi tôi vừa “bắt nhịp” được công việc thì dịch bệnh bùng phát trở lại, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Những cuộc hẹn đưa khách hàng trực tiếp đến dự án đều bị hoãn lại, sự kiện mở bán, ra quân không được tổ chức khiến mọi kế hoạch đều bị thay đổi theo chiều hướng xấu”.

Trong khi đó, chị Huyền Trang - một môi giới BĐS lâu năm lại chủ động đối diện với những khó khăn. Trong tình hình dịch bệnh, các hoạt động bán hàng của chị chuyển đổi 100% sang hình thức online: gọi điện, video call, giới thiệu dự án bằng các ứng dụng 360 độ, thực tế ảo… Chị Trang cho biết thêm, trong giai đoạn này, các đơn vị môi giới BĐS chủ yếu đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing, chăm sóc những khách hàng mới, quan tâm đến các dự án. “Còn việc “ra số” chủ yếu đến từ khách đầu tư, hoặc khách đã có khoảng thời gian tìm hiểu, quan tâm kỹ đến sản phẩm. Việc họ “chốt deal” trong mùa dịch này vừa là đáp ứng nhu cầu cấp thiết, cũng vừa để hưởng lợi nhiều hơn từ chính sách bán hàng mùa dịch từ các chủ đầu tư”, chị Trang cho hay.

Tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu dự án online đang trở thành xu hướng hỗ trợ môi giới BĐS trong đại dịch

Anh Minh Dũng - một nhà môi giới chuyên dòng BĐS cao cấp thì cho rằng “trong nguy luôn có cơ”, việc vẫn được ngồi tại nhà và làm việc là niềm hạnh phúc lớn trong thời điểm này.

Anh chia sẻ: “Thực ra mọi thứ vẫn vậy, chỉ thay đổi ở hình thức làm việc thôi. Và với sự phát triển của công nghệ thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Việc của bạn là biết cách tận dụng sao cho phù hợp nhất. Tôi cho rằng, không nên xem dịch Covid-19 là giai đoạn để nghỉ ngơi mà phải biết tận dụng cơ hội làm việc tại nhà để tích lũy kiến thức về thị trường, trau dồi kỹ năng, tích cực tương tác, giữ mối quan hệ với khách hàng”.

Cenhomes.vn đồng hành các nhà môi giới BĐS vượt khó Covid-19

Các chuyên gia cho rằng, sau khi dịch đi qua thì thị trường môi giới BĐS cũng cần thời gian để phục hồi và ổn định. Vì vậy, môi giới BĐS và các sàn phân phối đều phải chủ động, chuẩn bị kế hoạch dài hơi để trụ được với nghề.

Nhanh nhạy trong công cuộc chuyển đổi số, Công ty CP bất động sản Thế Kỷ Cen Land với việc sở hữu Cenhomes.vn - nền tảng công nghệ hỗ trợ môi giới BĐS đã mang đến những giải pháp hữu hiệu, công cụ giúp các nhà môi giới an tâm làm việc trong đại dịch.

Đại diện Cen Land cho biết, với phiên bản 3.0 sắp được ra mắt, Cenhomes.vn sẽ là “một đại siêu thị dự án cho mọi nhu cầu BĐS”, với hơn 500 dự án ở đa dạng phân khúc, thị trường.

“Đây được coi là điểm đến “all-in-one”, nơi người dùng có thể thoải mái lựa chọn các dòng sản phẩm BĐS: từ chung cư, nhà phố, đất nền đến biệt thự, nghỉ dưỡng hay văn phòng, nhà xưởng cho thuê… Dù là người có nhu cầu mua hay bán, là người cho thuê hay cần tìm thuê, là môi giới độc lập hay chuyên viên kinh doanh thuộc sàn phân phối, chủ đầu tư; khi tới Cenhomes.vn, mọi nhu cầu về: tìm kiếm, quảng bá, giao dịch BĐS… đều được đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài, thì Cenhomes.vn 3.0 thực sự hữu ích cho nhà môi giới và khách hàng mua BĐS”, đại diện Cen Land phân tích.

Ngày 2/9/2021, Cenhomes.vn đã tổ chức sự kiện online, kích hoạt chiến dịch "Home now for Vietnam stronger" với sự tham gia của gần 4000 chuyên viên kinh doanh cùng các đối tác trong lĩnh vực BĐS. Sự kiện nhằm giới thiệu các dự án, thúc đẩy hoạt động bán hàng, giao dịch BĐS.

Chương trình “Home now for Vietnam stronger” nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác đang niêm yết dự án BĐS trên website https://cenhomes.vn/

Với thông điệp “Hãy ở nhà vì một Việt Nam khỏe mạnh và hãy làm việc vì một Việt Nam giàu mạnh”, chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” ngoài việc trang bị toàn bộ công cụ làm việc trên nền tảng Cenhomes.vn, các nhà môi giới BĐS còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng cùng nhiều chính sách đặc biệt.

Khách hàng có giao dịch thành công trong chiến dịch này sẽ được tham gia sự kiện “Trúng nhà quá đã - Quên ngay dịch giã” với hình thức bốc thăm trúng thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng.

Đại diện Cen Land cho biết thêm: “Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chiến dịch, từ 2/9/2021 - 15/10/2021, Cenhomes.vn sẽ dành 5 triệu đồng/giao dịch thành công để ủng hộ vào cuộc phòng chống Covid-19”.

Thông tin chi tiết chương trình “Home now for Vietnam Stronger” xem tại website: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

