Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, doanh thu và lợi nhuận của CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) lần lượt đạt gần 80 tỷ đồng và hơn 2,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Điểm đáng chú ý là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hơn 512 tỷ đồng.

Trong khi quý I thường là giai đoạn thấp điểm của các doanh nghiệp bất động sản, Ban lãnh đạo VPI đánh giá doanh nghiệp vẫn bám sát kế hoạch kinh doanh đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 (doanh thu gấp 40 lần và lợi nhuận tăng 9%).

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ của VPI

Trong khi thị trường có thể "đóng băng" với các dự án xa xỉ thì hoạt động bán hàng, giao dịch tại Văn Phú - Invest vẫn được đảm bảo do các sản phẩm hầu hết đều đáp ứng nhu cầu ở thật của người mua nhà. Doanh thu đến từ các dự án Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Oakwood Residence Hanoi, The Terra- An Hưng, The Terra - Hào Nam và Grandeur Palace - Giảng Võ phản ánh nhu cầu khách hàng và uy tín thương hiệu chủ đầu tư Văn Phú - Invest.

Dự án Oakwood Residence Hanoi

Ban lãnh đạo Văn Phú Invest nhận định thời điểm hiện tại, các giao dịch bất động sản chỉ trầm lắng chứ không chững lại. Đây là cơ hội cho các chủ đầu tư có uy tín về chất lượng xây dựng và đáp ứng được nhu cầu ở thật của người mua nhà. Trên báo cáo tài chính của Văn Phú - Invest, điều này được thể hiện ở gần 880 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 36% cùng kỳ năm trước. Đây là các khoản tiền khách hàng trả trước hay đặt cọc theo các hợp đồng chuyển nhượng BĐS để bán. Tổng tài sản tính đến cuối kỳ tăng 2% lên 9.189 tỷ đồng.

Đặc biệt, lượng tiền và tương đương tiền của Văn Phú - Invest tăng 23%, đạt gần 803 tỷ đồng đồng thời nợ vay tiếp tục giảm. Quý I, công ty đã giảm 9% vay nợ tài chính ngắn và dài hạn, còn 3.898 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 15/5/2020 công ty còn có kế hoạch giảm bớt nợ vay bằng việc mua lại trước hạn gói trái phiếu riêng lẻ 250 tỷ đồng.

Với quỹ đất lớn hiện hữu, cùng các dự án đã và đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư vào đầu năm 2020, Văn Phú Invest tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển của mình, triển khai một số khu đô thị ven biển hiện đại tại các thành phố lớn, nghiên cứu kết hợp cùng một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao kết hợp khu vui chơi, nghỉ dưỡng.

Bám sát chiến lược đó, ban lãnh đạo công ty tự tin vào kế hoạch kinh doanh trong các quý cuối năm, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Theo kế hoạch, trong tháng 5, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mở bán 2 dự án trọng điểm là The Terra - An Hưng (tòa V1) và Grandeur Palace - Giảng Võ (khu cao tầng).

Dự án Lộc Bình - Thừa Thiên Huế

Bên cạnh hoạt động bán hàng, công ty tiếp tục tập trung nguồn lực cho việc gia tăng quỹ đất tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Huế, Vũng Tàu, Cần Thơ, TP.HCM… Trong đó, dự án Lộc Bình đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp dịch vụ vui chơi, thể thao Lộc Bình tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án Cồn Khương đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cồn Khương thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và một phần phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt, TP HCM vừa qua đã thông báo sẽ thanh toán quỹ đất cho 3 dự án BT, bao gồm dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 do Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư. Nếu quyết định này được triển khai sớm, Văn Phú Invest sẽ gia tăng thêm được quỹ đất sạch tích lũy giá trị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

(Nguồn: Văn Phú - Invest)