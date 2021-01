Văn Phú - Invest hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hơn 312 tỷ của năm 2020. Năm 2021, doanh nghiệp này tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu ấn tượng với những đại dự án nhiều tiềm năng tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phối cảnh dự án The Terra - An Hưng (chủ đầu tư Văn Phú - Invest)

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020. Theo đó, trong quý IV công ty ghi nhận 1.239 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 215 tỷ. Tính cả năm 2020, Văn Phú - Invest ghi nhận mức lợi nhuận 312 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt 9.656 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Văn Phú - Invest cho biết lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ dự án The Terra - An Hưng (đường Tố Hữu, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Grandeur Palace - Giảng Võ (số 138B Giảng Võ, quận Ba Đình). Trong đó, doanh thu từ The Terra - An Hưng đạt 2.150 tỷ đồng, còn Grandeur Palace - Giảng Võ góp 1.938 tỷ đồng trên tổng doanh thu quý IV.

Được biết, cả hai dự án này đều là nguồn cung hiếm hoi được mở bán trong năm 2020 tại Hà Nội. Trong đó, Khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng The Terra - An Hưng có quy mô 3 tòa tháp cao 45 tầng, rộng 186.479 m2 sàn; 166 căn thấp tầng, rộng 64.869 m2 sàn. The Terra - An Hưng được triển khai vào quý IV/2018 và dự kiến hoàn thành quý IV/2021.

Đối với dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, đây là Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và nhà ở thấp tầng duy nhất ở khu vực quận Ba Đình được mở bán trong năm 2020. Sở hữu vị thế độc tôn, Grandeur Palace - Giảng Võ, sản phẩm đầu tay thuộc phân khúc hạng sang của Văn Phú - Invest có tổng diện tích khu đất 9.031 m2 gồm 1 tòa tháp cao 22 tầng; 32 căn thấp tầng. Hiện toàn bộ dự án đã đi vào hoàn thiện sau 2 năm thi công.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Văn Phú - Invest tự tin đặt kế hoạch sẽ tiếp tục tăng trưởng 20% lợi nhuận trong năm 2021 với hàng loạt dự án giàu tiềm năng tại khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, TP.HCM, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Cần Thơ.

Ở phân khúc bất động sản khu công nghiệp, Văn Phú - Invest sẽ triển khai 2 khu công nghiệp tổng 120 ha ở Bắc Ninh và Vũng Tàu. Tại Bắc Ninh, Văn Phú - Invest cũng đầu tư thêm dự án đầu tiên là Khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ KCN Yên Phong tại xã Đồng Tiến và xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 6.65 ha trong năm 2021.

Theo Văn Phú - Invest, với quỹ đất trải dài tại các tỉnh thành trên cả nước, năm 2021 hứa hẹn là năm bứt phá mạnh mẽ, đưa thương hiệu Văn Phú - Invest vượt khỏi trung tâm Hà Nội tiến ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Doãn Phong