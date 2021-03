Facebook đang để lọt nhiều quảng cáo xấu độc tại Việt Nam, trong đó có những đường link dẫn đến website môi giới quan hệ đổi tình lấy tiền.

“Chào bạn, mình tên Hoàng Anh sinh năm 1996 cao 1,7 m, đang làm tiếp viên hàng không. Công việc của mình hay di chuyển nên không có thời gian yêu đương. Mình muốn tìm một bạn nữ làm FWB của mình, cùng nhau đi chơi, xem phim, nói chuyện mỗi khi rảnh, mọi chi phí mình sẽ lo”, đây là một trong số các quảng cáo được trang Facebook FWB **** khởi chạy từ ngày 19/3.

Theo lời giới thiệu, người đàn ông trong bài viết có nhu cầu tìm kiếm một FWB (friend with benefit), hiểu nôm na là mối quan hệ xác thịt nhưng không ràng buộc nhau về mặt tình cảm, trách nhiệm.

Facebook nhận tiền môi giới chợ tình

Bấm vào quảng cáo, người dùng sẽ được chuyển tới một website mang tên fw***.com.

Website fw***.com có giao diện tương tự một mạng xã hội với đầy đủ thao tác như kết bạn, tham gia nhóm và nhắn tin. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, người dùng sẽ được nền tảng gợi ý gia nhập một số hội nhóm tiêu biểu như “Tìm kiếm FWB”, “Giới thiệu làm quen” hay thậm chí “Clip khiêu dâm Việt Nam” trên trang web này.

Hàng loạt quảng cáo được fanpage FWB **** chi tiền trên Facebook.

Qua tìm hiểu, tài khoản quản trị viên của trang FWB **** trên Facebook, website fw***.com được thành lập cách đây không lâu. Do vậy, nội dung xuất hiện trên website vẫn chưa đa dạng.

Mỗi lần truy cập, giao diện của fw***.com giới thiệu cho người dùng nhiều tài khoản khác giới nổi bật, tạo điều kiện giúp người dùng kết nối, tìm kiếm đối phương dễ dàng hơn. Để trở thành tài khoản nổi bật và xuất hiện thường xuyên trên giao diện chính, người dùng cần trả tiền để mua gói hội viên cao cấp hơn.

Nếu bỏ ra 50 USD /tháng nâng cấp lên gói thành viên Pro, nền tảng sẽ giúp tài khoản của bạn có nhiều người biết đến. Ngoài ra, các tài khoản bỏ tiền mua gói thành viên sẽ được tặng kèm huy hiệu riêng để tăng độ tín nhiệm. Đây là cách nền tảng khai cách mối quan hệ tình-tiền tạo ra doanh thu.

Thông qua việc nhận tiền quảng cáo, Facebook đang dẫn lối người dùng đến với các nền tảng tìm kiếm bạn tình online.

Bên cạnh đó, quản trị viên fanpage trên Facebook cho biết 100% tài khoản tham gia mạng xã hội fw***.com đều là thật, không có chuyện website sử dụng tài khoản ảo để lôi kéo thêm thành viên.

Facebook đi ngược lại chính sách đề ra

"Quảng cáo về công cụ tìm kiếm bạn bè người lớn hoặc các trang web hẹn hò có tính khiêu dâm là quảng cáo không tuân thủ. Những quảng cáo về các dịch vụ hẹn hò online khác chỉ được phép khi có sự ủy quyền trước từ Facebook", chính sách hỗ trợ quảng cáo của Facebook tuyên bố.

Theo nội dung cụ thể của chính sách, các hành vi như yêu đương tùy tiện, sugar baby hay hình ảnh tìm kiếm bạn dành cho người lớn là những ví dụ điển hình mà Facebook hạn chế quảng cáo. Tuy nhiên, việc các bài viết quảng cáo "cộng đồng tìm kiếm FWB cho người Việt Nam" liên tục tiếp cận người dùng thời gian gần đây như một cách Facebook phủ nhận chính sách của mình.

Zing đã liên hệ và Facebook hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên. Cơ chế "report" (báo cáo) không hoạt động hiệu quả và kịp thời như các "hướng dẫn" của Facebook cho người dùng khi gặp nội dung xấu. Facebook trong nhiều tháng qua vẫn không cải thiện cơ chế duyệt quảng cáo, khiến nhiều nội dung xấu tiếp cận đến người dùng Việt Nam.

Nền tảng fw***.com sẽ gợi ý người dùng tham gia vào các nhóm tìm kiếm sugar baby.

Đến ngày 24/3, hoạt động quảng cáo của website trên đã kết thúc. Facebook vẫn trả về kết quả tìm kiếm cho người dùng nhiều fanpage khác có nội dung tương tự.

Tháng 2, cơ quan chức năng tại Malaysia cũng đánh sập một nền tảng môi giới sugar baby tương tự. Nền tảng này có tên Sugarbook, còn được gọi là Tinder của những đại gia và các "sugar baby" (những cô gái trẻ sẵn sàng bước vào một mối quan hệ vì tiền), đang là một hiện tượng gây tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong thời gian qua, các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam như Facebook, YouTube nhiều lần để lọt các quảng cáo vi phạm.



Tháng 8/2020, chúng tôi đã phản ánh hàng loạt trang mạo danh Bộ Công an quảng cáo mặt hàng quân trang quân phục trên Facebook.



Trong mục Cửa hàng, các trang này rao bán ngang nhiên các sản phẩm từ thắt lưng công an, quần áo, bảng tên cho đến gậy gộc, còng số 8... theo từng cấp sĩ quan. Những món đồ này được người bán giới thiệu là chính hãng từ công ty 19/5 và được kiểm tra kỹ chất lượng.



Đến tháng 10/2020, Facebook tiếp tục bán quảng cáo cho một số trang chứa mã độc tiếp cận người dùng. Nội dung mẩu quảng cáo kêu gọi người dùng tải xuống một tập tin có tên Adobe Photoshop CC 2020 “hoàn toàn miễn phí”. Tuy vậy, tập tin này có chứa mã độc.



Không chỉ Facebook, YouTube cũng khiến nhiều quảng cáo xấu độc tiếp cận người xem ở Việt Nam. Đầu 2021, YouTube tràn lan quảng cáo thuốc được giới thiệu là chữa được các bệnh như tiểu đường, ung thư… do các "nhà thuốc", "thầy thuốc" dỏm thực hiện.

Theo Zing