Điện toán biên là chìa khóa quan trọng cho chiến lược cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp và nền kinh tế số tương lai, nhưng việc khai thác xu hướng này cũng tiềm ẩn không ít khó khăn.

Xu hướng ứng dụng điện toán biên

Theo khảo sát gần đây của Tech Research Asia (TRA), 51% chuyên gia CNTT ở Châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu áp dụng giải pháp CNTT hỗn hợp (hybrid), phối hợp giữa điện toán biên, đám mây công cộng và cơ sở hạ tầng tại chỗ. Trong đó, điện toán biên được hơn 1.100 CTO lựa chọn là nhiệm vụ ưu tiên cho 12 tháng tiếp theo.

Thực tế, quá trình triển khai điện toán biên đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở các thị trường lân cận theo báo cáo này. 79% tổ chức tại Indonesia được khảo sát đã triển khai giải pháp điện toán biên hoặc hiểu về khái niệm điện toán biên. Nhiều bên trong số đó đã và đang triển khai các giải pháp biên cho các dự án tiên tiến. Trong khi đó, các doanh nghiệp Thái Lan kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác điện toán biên mạnh mẽ hơn trong vòng 24 tháng tới cho các dự án hướng đến trải nghiệm khách hàng.

Mặc dù chỉ mới được áp dụng trong thời gian gần đây, tuy nhiên báo cáo của TRA cũng đã xác nhận tính vượt trội về hiệu quả tích cực của các giải pháp này: 72% đối tượng khảo sát ghi nhận lợi ích của giải pháp này trong việc giảm thiểu chi phí CNTT, giảm thiểu chi phí vận hành (46%) và gia tăng sự hài lòng của khách hàng (34%).

Thách thức trong việc triển khai điện toán biên

Mặc dù điện toán biên mang lại nhiều lợi ích, nhưng theo các chuyên gia CNTT thực tế triển khai công nghệ này vẫn còn nhiều vấn đề. Trong đó, an ninh là một khó khăn khi khu vực CNTT thường không được bảo vệ, đồng thời hệ thống giá đỡ thường không có cửa khóa. Ngoài ra, hệ thống tủ rack không được sắp xếp có tổ chức, dẫn đến việc hệ thống dây cáp bị sắp xếp lộn xộn, cản trở luồng không khí trong tủ rack và làm tăng khả năng sai sót của con người khi bổ sung, di chuyển hoặc thay đổi.

Việc không có hệ thống dự phòng như các giải pháp nguồn (UPS, PDU) cũng làm giảm tính khả dụng và khả năng duy trì hệ thống trong quá trình bảo trì. Chưa kể đến việc phòng CNTT phụ thuộc vào hệ thống làm mát của tòa nhà, thiếu thiết bị làm mát chuyên dụng có thể khiến các thiết bị bên trong quá nóng. Ngoài ra, các hệ thống này còn thường không có hệ thống giám sát DCIM hoặc không có nhân viên hoặc phần mềm chuyên dụng để giám sát tài sản và đảm bảo tránh thời gian gián đoạn.

Giải pháp triển khai điện toán biên hiệu quả

Ông Morgan Duarte - Giám đốc Schneider Electric IT Việt Nam (phụ trách thương hiệu APC by Schneider Electric) chia sẻ: “Điện toán biên đang là chìa khoá mở ra cánh cửa tương lai, tuy nhiên quá trình ứng dụng, tái cấu trúc hạ tầng cơ sở thông tin đòi hỏi những bước đi chiến lược tối ưu hóa sức mạnh của giải pháp. Do đó, để đạt được thành công trong việc triển khai điện toán biên, doanh nghiệp cần tập trung vào tính bền bỉ, đảm bảo an ninh bảo mật trong quá trình vận hành và duy trì tính bền vững dài hạn.”

Dựa trên thực tiễn tốt nhất tại các trung tâm dữ liệu tập trung, các chuyên gia CNTT đề xuất một trung tâm dữ liệu tại biên nên cải tiến những yếu tố sau:

Tiểu trung tâm dữ liệu (Tiểu TTDL): Hệ thống tại biên thường bao gồm nhiều bộ phận và thiết bị khiến cho người dùng cuối khó quản lý. Hiện nay, với giải pháp tiểu TTDL được tích hợp sẵn các cấu phần CNTT cần thiết như giá đỡ, UPS, hệ thống làm mát đi kèm với các lựa chọn về phần mềm quản lý, doanh nghiệp có thể triển khai việc lắp đặt tại một địa điểm mà không cần đến nhân sự có chuyên môn CNTT vì giải pháp có thể tự động vận hành sau khi khởi động nguồn.

Phần mềm quản lý: Những giải pháp quản lý hoạt động trên đám mây sẽ đơn giản hóa việc vận hành và ít tốn kém hơn với một loạt các lợi ích như các bản vá bảo mật, phân tích chuyên sâu, và kiểm tra sức khỏe hệ thống định kì.

Môi trường an toàn, bảo mật: Doanh nghiệp nên di chuyển thiết bị đến khu vực kín đáo có phòng khóa, tủ khóa dưới sự giám sát của camera an ninh, đảm bảo truy cập sinh trắc học hoặc các hình thức kiểm soát truy cập khác. Đối với môi trường khắc nghiệt, hãy bảo vệ thiết bị an toàn trong tủ chống cháy, chống lũ lụt, chống ẩm, chống phá hoại và hiệu ứng EMF đồng thời triển khai an ninh, giám sát 24/7 và hệ thống giám sát video. Các giải pháp treo tường trên cao cũng có thể nâng cao mức độ an ninh khi hạn chế các đối tượng muốn truy cập.

Dịch vụ hỗ trợ bảo trì: Nếu được trang bị một phần mềm hiệu quả, doanh nghiệp có thể chủ động phản hồi các vấn đề một cách nhanh chóng và cải thiện thời gian hoạt động của tổng thể hệ thống. Thông qua loại giải pháp này, người dùng có thể nhận được cảnh báo, dự đoán sớm những vấn đề tiềm ẩn của các thiết bị tại biên hoặc thông báo nếu phát sinh nhu cầu sửa chữa hoặc bảo trì theo lịch trình.

Ngọc Minh