Theo dữ liệu nghiên cứu cho thấy, Apple là nhà sản xuất smartphone có mức tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc trong quý 2/2020.

Bên cạnh giá bán ra thị trường của dòng iPhone SE rẻ hơn và sự phổ biến của dòng iPhone 11, cùng với việc giảm giá sâu, đã giúp Apple có được sự tăng trưởng tại một trong những thị trường quan trọng nhất của mình.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research thì số lượng bán ra thị trường đối với sản phẩm iPhone tại Trung Quốc là 7,4 triệu chiếc trong quý 2/2020, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhà sản xuất điện thoại Huawei của Trung Quốc đã bán ra thị trường 36,6 triệu chiếc, tăng 14% so với một năm trước. Nếu so với Huawei thì doanh số của Apple tại thị trường Trung Quốc ít hơn đáng kể.

Những thương hiệu còn lại của Trung Quốc như Oppo, Vivo và Xiaomi đều có sự sụt giảm đáng kể, trong khi thị trường chung giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ công ty CINNO Research có trụ sở tại Thượng Hải cho thấy doanh số iPhone đã tăng 62% so với cùng kỳ năm trước lên 13 triệu chiếc trong quý 2/2020. Tuy nhiên, có sự khác biệt khá lớn này là do CINNO Research tính theo doanh số mà các sản phẩm iPhone đã được đưa ra thị trường thay vì tính theo số lượng sản phẩm iPhone đã được bán đến tau khách hàng. So với quý trước thì doanh số iPhone đã tăng 225%, đây là điểm sáng trong quá trình phục hồi của Apple sau khi dịch Covid-19 lan rộng, buộc họ phải đóng cửa các cửa hàng tại Trung Quốc và giảm doanh số trong quý 1/2020.

Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng 225%

Tháng 2 vừa qua, Apple chỉ bán được ít hơn 500.000 smartphone, đây cũng là mức thấp nhất của Apple từ trước đến nay, tuy nhiên sau đó công ty đã chứng kiến sự hồi phục ổn định, một phần nhờ vào doanh số của iPhone 11 được phát hành năm ngoái.

Trao đổi qua email với CNBC, ông Flora Tang, nhà phân tích nghiên cứu tại Counterpoint Research cho biết: “iPhone 11 vẫn là mẫu smartphone bán chạy nhất tại Trung Quốc. iPhone 11 đã liên tiếp dẫn đầu là mẫu smartphone bán chạy nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 9 năm ngoái, điều này cho thấy sức mạnh thương hiệu của Apple đối với người tiêu dùng Trung Quốc”.

Trong một lễ hội mua sắm trực tuyến lớn của Trung Quốc vào tháng 6, Apple đã đưa ra chính sách giảm giá lớn cho iPhone nhằm giúp duy trì đà tăng trưởng. iPhone SE thế hệ thứ hai có mức giá rẻ hơn cũng nằm trong top 3 mẫu iPhone bán chạy nhất tại Trung Quốc trong quý 2/2020, Counterpoint Research cho biết thêm.

Theo dữ liệu từ công ty Sensor Tower cho thấy, về mặt dịch vụ, Apple cũng có sự phục hồi khá tốt khi App Store đã tạo ra 4,4 tỷ USD doanh thu trong quý 2, chỉ giảm 4% so với 4,6 tỷ USD trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, đó là mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Mọi ánh mắt đổ dồn về iPhone 12

Trung Quốc đã triển khai mạng 5G vào tháng 11 năm ngoái và các nhà sản xuất smartphone trong nước đã tung ra các thiết bị có khả năng tương thích với 5G.

Cũng theo số liệu của Counterpoint Research thì 1/3 doanh số smartphone được bán tại thị trường Trung Quốc trong quý 2/2020 là các mẫu smartphone 5G, đây cũng là mức áp dụng cao nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, đến nay Apple vẫn chưa ra mắt sản phẩm iPhone 5G nào. Nhưng một số nhà phân tích mong đợi mẫu iPhone tiếp theo, có khả năng được đặt tên là iPhone 12, sẽ hỗ trợ 5G.

Liên quan đến vấn đề này, ông Flora Tang cho rằng: “Chúng tôi hy vọng iPhone 5G sẽ đạt được đà tăng trưởng ngay lập tức tại thị trường Trung Quốc, nếu Apple thực hiện chiến lược giá hấp dẫn. Người tiêu dùng Trung Quốc đã được tuyên truyền về lợi ích của 5G và các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc đang đẩy mạnh các gói cước 5G có giá cạnh tranh”.

Trong khi đó, Daniel Ives, nhà phân tích của công ty đầu tư và dịch vụ tài chính Wedbush Securities của Mỹ cho biết, Apple đã chứng kiến một sự phục hồi về nhu cầu tiêu dùng ở Trung Quốc trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7. Ông dự đoán rằng, sẽ có khoảng 60 đến 70 triệu iPhone tại Trung Quốc nằm trong danh sách được nâng cấp vào năm tới và Apple sẽ nổ lực để đưa ra mức giá phù hợp cho các sản phẩm như iPhone SE và iPhone 12 để củng cố vị trí của mình bất chấp áp lực cạnh tranh từ các nhà sản xuất smartphone trong nước.

