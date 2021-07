Là phiên bản nâng cấp xuất sắc đến từ Imou Ranger 2, series 4MP đem lại nhiều trải nghiệm mãn nhãn giúp tăng cường giám sát an ninh, ghi hình sống động cùng nhiều tính năng vượt trội.

Được cải tiến từ phiên bản tiền nhiệm, Imou Ranger 2 4MP mang tới trải nghiệm ghi hình với độ phân giải QHD siêu sắc nét gấp đôi so với FHD. Việc giám sát an ninh tại gia đình hoặc văn phòng trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn khi mọi khoảnh khắc đều được ghi trọn 24/7.

Camera Imou Ranger 2, series Imou 2MP vốn đã được đánh giá cao với khả năng ghi hình Full HD 1080P vào ban ngày và trong điều kiện đêm tối hoàn toàn, series 4MP đem lại khả năng ghi hình nét gấp đôi, sống động đến từng chi tiết.

Độ phân giải 4MP QHD 2560 x 1440 pixels trên camera Imou Ranger 2 4MP hạn chế các đường răng cưa, hỗ trợ xem lại video ghi hình mượt mà, cho phép chủ nhân dễ dàng nhận diện khuôn mặt, biển số, chữ viết xuất hiện trong khung hình để truy quét thông tin.

Bên cạnh đó, chế độ màu sắc thông minh phản ánh đúng các gam màu của cảnh vật, giữ được sắc tươi sáng mang lại hình ảnh sắc nét và chân thật. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phiên bản mới này còn được tích hợp chuẩn nén H.265 làm giảm 50% băng thông và dung lượng lưu trữ nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng ghi hình. Tiện ích này giúp camera có thể lưu giữ video ghi hình trong thời gian dài, nhanh chóng xem lại khi cần thiết.

Điểm nổi bật của Imou Ranger 2 4MP còn nằm ở tính năng đàm thoại hai chiều thông qua micro và loa cao cấp nhằm giao tiếp, trò chuyện với người thân ở nhà. Đồng thời, camera tích hợp công nghệ tiên tiến phân biệt chuyển động lạ giữa con người và đồ vật, nhanh chóng gửi cảnh báo tới điện thoại để phòng ngừa rủi ro.

Với những cuộc họp cần bảo mật tại văn phòng hay những cuộc trò chuyện riêng tư, tính năng ẩn ống kính trên Imou Ranger 2 4MP được phát huy chỉ với một chạm trên app, camera tự động ngừng ghi hình cho đến khi bật lại mà không cần phải rút, tháo dây nguồn.

Sản phẩm Imou Ranger 2 4MP đang được bán tại thị trường Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn: https://bit.ly/2UoYflM

Thương hiệu Imou thuộc Dahua Technology - Nhà cung cấp giải pháp an ninh AioT đồng thời là nhà vận hành dịch vụ an ninh. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, với 58 chi nhánh nước ngoài, phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

