Joe Tsai có cuộc sống vương giả, sở hữu một trong những căn hộ đắt giá tại Mỹ trong khi Jack Ma phải ẩn dật, bớt gây chú ý.

Đồng sáng lập Alibaba, Joseph Chung-Hsin Tsai (Joe Tsai), được tiết lộ là người bỏ 157 triệu USD mua 2 căn hộ tại 220 Central Park South, tòa chung cư đắt giá nhất Manhattan, New York (Mỹ) vào tháng 6. Căn hộ gồm 2 tầng, có tầm nhìn bao quát ra khu trung tâm Manhattan.

Ít xuất hiện trước công chúng, tính cách khôn khéo giúp cuộc sống hiện nay của Tsai được xem là sung sướng hơn Jack Ma, nhân vật nổi tiếng nhưng vướng vào nhiều bê bối.

Joe Tsai là chủ sở hữu đội bóng rổ Brooklyn Nets đang chơi tại giải Nhà nghề Mỹ (NBA). Ảnh: New York Times.

Sở hữu đội bóng rổ, đất đai tại Mỹ

Tsai đang giữ chức phó chủ tịch và cổ đông lớn thứ 2 của Alibaba, sở hữu khối tài sản khoảng 12 tỷ USD . Theo New York Post, Tsai sở hữu biệt thự tại Hong Kong, khu đất bên bờ biển California bên cạnh căn hộ mới mua thuộc Billionaires’ Row tại New York.

Clara Wu Tsai, vợ của Joe Tsai đang là đồng sở hữu câu lạc bộ New York Liberty tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ Mỹ (WNBA), đội San Diego Seals chơi tại giải bóng vợt Mỹ. Trong khi đó, nhà thi đấu Barclays Center tại New York thuộc đồng sở hữu của Brooklyn Nets, đội bóng rổ chuyên nghiệp do Joe Tsai làm chủ.

Trong khi Tsai có cuộc sống sung túc, Jack Ma đang phải ẩn dật. Đồng sáng lập Alibaba xuất hiện rất ít trước công chúng sau một bài phát biểu hồi tháng 10/2020.

"Jack Ma đang ẩn mình. Tôi nói chuyện với anh ấy mỗi ngày", Tsai chia sẻ với CNBC hồi tháng 6 rằng Jack Ma có sở thích vẽ tranh khi ở nhà.

Tsai thường xuyên di chuyển giữa Hong Kong và Mỹ để thăm vợ con. Ảnh: AFP.

Jack Ma góp công lớn trong việc gầy dựng Alibaba trở thành tập đoàn trị giá 500 tỷ USD . Từng có thời điểm độ phủ sóng của Jack Ma cao hơn các tỷ phú Anh và Mỹ. Ông còn xuất hiện cùng các ngôi sao như Tom Cruise, Daniel Craig và một số chính trị gia.

Những tiết mục hóa trang, ca hát của Jack Ma trong các hoạt động tại Alibaba cũng được truyền thông săn đón. Giới trẻ thường dẫn lại các câu nói triết lý, coi Jack Ma như thần tượng.

Khó khăn ập đến Jack Ma vào năm 2020 khi ông có buổi nói chuyện tại diễn đàn tài chính ở Thượng Hải. Vị tỷ phú đã công khai chỉ trích bất cập trong hệ thống quản lý tài chính Trung Quốc, kêu gọi cải tổ bộ máy mà theo ông là “bóp nghẹt đổi mới, sáng tạo”.

Ý kiến của Jack Ma được đưa ra chỉ vài ngày trước khi tập đoàn công nghệ Ant Group do ông đồng sáng lập chuẩn bị bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Chính quyền Bắc Kinh sau đó đã ngăn chặn kế hoạch IPO, mở cuộc điều tra chống độc quyền và thậm chí yêu cầu chia tách Ant Group.

Kể từ đó, Jack Ma phải sống ẩn dật và không xuất hiện nhiều. Từng dấy lên tin đồn cho rằng ông bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ, hoặc bay ra nước ngoài lẩn trốn. Tung tích của Jack Ma trở thành thông tin được công chúng chú ý.

"Tsai khôn ngoan hơn Jack Ma"

Trong khi Jack Ma phải ẩn mình, Tsai - người ít xuất hiện và phát biểu dù cùng sáng lập Alibaba - có cuộc sống thong thả. Nhiều chuyên gia cho rằng đó là kết quả từ sự khôn khéo, thông minh của Tsai.

Tsai là người mua 2 căn hộ tại 220 Central Park South, tòa chung cư đắt giá nhất Manhattan. Ảnh: 6sqft.

Tsai sinh năm 1964 tại Đài Loan. Năm 13 tuổi, ông chuyển đến trường nội trú Lawrenceville tại Mỹ rồi tốt nghiệp Đại học Yale. Tsai thường xuyên di chuyển giữa Hong Kong - Mỹ để thăm vợ và 3 con.

Tsai và vợ gặp nhau vào năm 1993 khi ông làm việc tại công ty luật Sullivan & Cromwell còn Clara là Phó chủ tịch American Express. Họ kết hôn vào năm 1996. Đến năm 1999, cặp đôi chuyển đến Hong Kong. Lúc ấy, một người bạn đã giới thiệu Tsai với Jack Ma, giáo viên tiếng Anh với ý tưởng đưa hàng trăm công ty Trung Quốc lên Internet để bán sản phẩm ra thế giới.

Sau khi nghe về ý tưởng, Tsai lập tức bị ấn tượng, đến nỗi sẵn sàng bỏ công việc lúc ấy để đồng hành cùng Jack Ma. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ được đưa ra khi Tsai có Clara bên cạnh.

Joe Tsai được cho đang có cuộc sống sung sướng, không phải ẩn dật như đồng sáng lập Jack Ma (phải). Ảnh: Bloomberg.

"Joe Tsai khôn khéo, nhưng vợ của ông ấy luôn là người thông minh nhất trong căn phòng. Cô ta dường như có khả năng đọc tình huống và hiểu chuyện rất tốt", một người từng làm việc với vợ chồng Tsai chia sẻ với New York Post.

Tháng 10/2019, Tsai đăng bài trên Facebook nói rằng cuộc biểu tình tại Hong Kong là một phong trào ly khai, bày tỏ quan điểm ủng hộ Trung Quốc. Sau đoạn tweet này, nhiều người ủng hộ Hong Kong đã bày tỏ thất vọng về Tsai. Tuy nhiên theo một số chuyên gia, đó là sự khôn khéo của ông khi biết gió thổi theo hướng nào để nắm bắt.

"Tsai khôn ngoan hơn Jack Ma rất nhiều. Tsai ủng hộ chính sách của chính phủ Trung Quốc, hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ. Tsai hiểu rõ tầm quan trọng của hợp tác để hòa hợp", Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ (Foundation for Defense of Democracies) cho biết.

