Hãng sản xuất chip Qualcomm Inc (Mỹ) đã đề xuất mua lại nhà sản xuất phụ tùng Veoneer Inc với giá 4,6 tỷ USD, cao hơn 18,4% so với giá chào mua của nhà cung ứng phụ tùng ô tô Magna International.

Sau thông báo trên, giá cổ phiếu của Veoneer niêm yết tại Mỹ đã tăng 28%. Veoneer cho biết ban giám đốc của doanh nghiệp này sẽ đánh giá đề xuất của Qualcomm cũng như các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập với Magna.

Động thái của Qualcomm diễn ra giữa bối cảnh nhu cầu về các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) ngày gia tăng, với việc bổ sung các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ đỗ xe.

Ngoài việc cung ứng linh kiện cho các thiết bị di động, Qualcomm cũng là nhà cung cấp chip cho các nhà sản xuất ô tô trong một thập kỷ qua. Năm ngoái, hãng này đã khởi động dòng hệ thống ADAS riêng mang tên Snapdragon Ride.

Đầu năm nay, Qualcomm đã ký một thỏa thuận hợp tác với Veoneer để phát triển một nền tảng phần mềm và chip cho các hệ thống hỗ trợ người lái mang tên Arriver.

Giám đốc điều hành Qualcomm, Cristiano Amon, cho biết khi ngành công nghiệp ô tô tiếp tục chuyển đổi, việc tìm kiếm một đối tác phát triển các nền tảng thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô.

Nhà phân tích Daniel Newman của công ty phân tích công nghệ Futurum Research (Mỹ) cho biết nếu Qualcomm có thể khiến các cổ đông của Veoneer chấp nhận đề xuất thu mua, hãng sản xuất chip này sẽ mở rộng được mảng kinh doanh liên quan đến ô tô để cung cấp thêm các giải pháp ADAS.

Magna cũng đang muốn mua lại Veoneer trong nỗ lực cạnh tranh với các nhà sản xuất ADAS như Aptiv, Bosch và Continental. Magna đã đề nghị mua lại đối thủ Veoneer với giá khoảng 3,8 tỷ USD.

