Facebook vừa ra mắt trang tin tức đặc biệt Facebook News tại Australia, áp dụng thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người dùng trong nước, với nội dung phong phú, bao trùm hầu hết tin tức từ các tờ báo và ấn phẩm phổ biến.

Biểu tượng Facebook trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc ra mắt trang tin tức của riêng Facebook được cho là nhằm đối phó với Luật truyền thông mới của Australia, bắt đầu áp dụng trong năm nay. Luật này, với nội dung chủ yếu liên quan tới Bộ quy tắc Thương lượng bắt buộc giữa các nền tảng kỹ thuật số và tổ chức truyền thông tin tức do Chính phủ Australia đề xuất, đã tạo ra một cuộc đối đầu lớn giữa "gã khổng lồ" công nghệ Facebook và Chính phủ Australia. Vào tháng Hai năm nay, Facebook đã bất ngờ chặn hiển thị tất cả các trang thông tin có nguồn gốc từ Australia, gây ra sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng, các nhà xuất bản...

Vụ việc sau đó được giải quyết và từ đó đến nay, Facebook đã lần lượt đạt được các thỏa thuận chia sẻ thông tin với một loạt nhà xuất bản và hãng tin tức của Australia, bao gồm Seven West Media, Tập đoàn Nine Entertainment, chủ sở hữu của các tờ The Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, The Age, The Herald Sun, Guardian Australia và mới đây nhất là hợp đồng ký kết với tập đoàn News Corp, hãng Australia Community Media và một số nhà xuất bản nhỏ hơn như Solstice Media, Private Media và Schwartz Media.

Kế hoạch ra mắt trang Facebook News đã được nền tảng xã hội lớn nhất thế giới này hé lộ vào tháng 5/2021. Ngoài ra, cũng tại thời điểm đó, Facebook đã công bố thành lập một quỹ tin tức trị giá 15 triệu AUD (10,8 triệu USD), sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực báo chí được công chúng quan tâm và hỗ trợ cho nền báo chí địa phương, thúc đẩy đổi mới trong các tòa soạn kỹ thuật số, giúp tăng tính bền vững về kinh tế cho các tòa soạn.

Giám đốc mảng quan hệ đối tác tin tức của Facebook tại Australia, ông Andrew Hunter, cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp các tòa soạn và nhà báo độc lập tăng năng lực sản xuất tin tức có giá trị cao, được công chúng Australia quan tâm. Khoản đầu tư này cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà xuất bản kỹ thuật số, các tòa soạn địa phương có quy mô nhỏ hơn khi phát triển sản phẩm và chiến lược mới, để mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng doanh thu. Khoản hỗ trợ được chia vào hai quỹ: Quỹ tòa soạn phát triển bền vững và Quỹ báo chí vì lợi ích cộng đồng.

Quỹ tòa soạn phát triển bền vững sẽ được phân bổ 2,5 triệu AUD (1,8 triệu USD) hàng năm trong vòng ba năm, với số tiền tài trợ lên đến 250.000 AUD (180.000 USD) dành cho các tòa soạn báo địa phương và các ấn phẩm kỹ thuật số đầu tiên. Nguồn vốn rót cho các dự án đổi mới và tạo ra doanh thu, chẳng hạn như xây dựng các chương trình trả phí sử dụng tin tức và đăng ký thành viên.

Quỹ báo chí vì lợi ích công cũng sẽ được phân bổ 2,5 triệu AUD hàng năm trong vòng ba năm, cung cấp khoản tài trợ lên tới 120.000 AUD (86.400 USD) cho các nhà xuất bản nhỏ quy mô địa phương và các nhà báo độc lập, để tài trợ cho các dự án tin tức có giá trị lợi ích công cộng và khuyến khích sự đa dạng của phương tiện truyền thông.

Ông Hunter nhấn mạnh Facebook đặc biệt tập trung vào việc hai quỹ này có thể hỗ trợ như thế nào cho các cộng đồng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, chẳng hạn như người Australia bản địa, cộng đồng những người có giới tính đặc biệt (LGBTQI+), các vấn đề của thanh niên và phụ nữ, các vấn đề nông thôn và báo chí địa phương.

Theo Baotintuc