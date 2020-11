Ngày nay, xu hướng giải trí tại gia dần thay đổi, gần gũi với thiên nhiên đang được lên ngôi.

Khi hoạt động ở nhà được mọi người ưu tiên, không gian ngoài trời trở nên quan trọng trong việc kết nối mọi thành viên trong gia đình. Với những nhà có không gian ngoài trời rộng rãi, họ thường dành nhiều thời gian để cùng thư giãn và tận hưởng khí trời cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên nếu muốn vừa tận hưởng không khí bên ngoài và cùng xem một bộ phim hay một trận bóng hấp dẫn thì giải pháp sẽ là gì? Hoặc dừng cuộc chơi để vào nhà hoặc bỏ qua việc xem phim hay trận cầu mà bạn yêu thích? Lúc này lắp đặt tivi ngoài trời là giải pháp tối ưu nhất.

Để đáp ứng nhu cầu này của người dùng, Samsung trình làng dòng TV The Terrace, nằm trong dòng TV phong cách sống, chuyên phục vụ cho trải nghiệm giải trí ngoài trời. Đây là sản phẩm mà ở đó từ sân thượng, hiên nhà, ban công, sảnh khách ngoài trời, vườn tiệc nướng, bể bơi penthouse… người dùng đều có thể vừa tận hưởng thời tiết vừa xem phim, nghe nhạc, thể thao với hình ảnh chất lượng tốt cả ngày lẫn đêm.

TV ngoài trời khá phổ biến ở Bắc Mỹ, nơi biệt thự nào cũng có sân vườn riêng. Mặc dù không phải TV duy nhất ngày nay đặt ở ngoài trời, song The Terrace lại là chiếc TV ngoài trời đầu tiên trên thế giới sở hữu chất lượng QLED 4K, và là chiếc TV ngoài trời tốt nhất do chuyên trang Best Outdoor TVs bình chọn.

Best Outdoor TVs đã liệt kê những lợi thế mà The Terace đang sở hữu. Sản phẩm có độ phân giải chuẩn 4K và độ sáng trung bình 2,000 nits gấp 2 lần TV thường, cùng với công nghệ chống phản chiếu ánh sáng giúp hạn chế tối đa hiện tượng phản xạ ánh sáng, giảm thiểu đáng kể độ lóa của TV. Đặc biệt, công nghệ Adaptive Picture giúp TV tự động điều chỉnh để tối ưu độ sáng hình ảnh và độ tương phản theo điều kiện môi trường xung quanh. Qua đó, người dùng có thể trải nghiệm chất lượng nội dung đỉnh cao dù xem ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những thước phim điện ảnh với nhịp phim nhanh, hoặc những chương trình thể thao, gameshow hấp dẫn dù thưởng thức ngoài trời nhưng vẫn hiển thị rõ nét đến từng chi tiết, cho bạn tập trung tận hưởng nội dung với màu sắc chuẩn chỉnh mà không sợ bị loá do ánh nắng.

Không chỉ là chiếc TV có độ sáng hoàn hảo để sử dụng dưới ánh nắng mặt trời, The Terrace còn đi kèm bộ Soundbar 210W cho chất lượng âm thanh tốt nhất hiện nay.

Đặc biệt nhất của TV The Terrace là khả năng kháng bụi và kháng nước với chuẩn IP 55 và kháng nhiệt lên tới âm 30 đến 50 độ C. Theo khuyến cáo từ Samsung, TV nên được lắp ở nơi có mái hiên, người dùng sẽ không cần phải lo nước mưa bắn vào, nắng chiếu trực diện hay bụi bặm bên ngoài hất lên. Cả bộ loa và remote đi kèm cũng được Samsung trang bị khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt tương tự.

Nằm trong dòng TV phong cách sống, The Terrace dù là sản phẩm ngoài trời nhưng vẫn được thiết kế đẹp, nhỏ gọn có thể gắn cả Tivi và loa trên tường, “biến hình” như khung tranh.

Mẫu TV này trang bị chip 4K Quantum Processor tích hợp AI mới nhất, chạy nền tảng Tizen cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng giải trí lẫn chăm sóc sức khỏe miễn phí. Thiết bị có đầy đủ ba cổng HDMI, một cổng LAN, một đầu ra âm thanh quang Toslink và một cổng USB. Tuy nhiên, Samsung khuyến khích người tiêu dùng sử dụng kết nối không dây qua smartphone hoặc trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt, Bixby tiếng Anh, Amazon Alexa... để điều khiển rảnh tay, nâng tầm trải nghiệm Lifestyle TV thế hệ mới.

The Terrace có hai kích cỡ màn hình: 65 và 75 inch, giá bán lần lượt là 99,9 và 149,9 triệu đồng. Hiện đang có chương trình khuyến mãi khi mua TV được tặng bộ loa trị giá 27,990,000 triệu đồng cùng gói ứng dụng giải trí cao cấp có giá trị lên đến 17.165.000 đồng, bao gồm các gói VIP/Premium của FPT Play, VieON, K+, ClipTV, HBO… Ngoài ra, thời gian bảo hành cũng được nâng lên từ 2 năm thành 3 năm. Thông tin chi tiết thêm về sản phẩm hiện có tại đây.

Nguyễn Minh (tổng hợp)