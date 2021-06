Thị trường bán dẫn thế giới được dự báo sẽ đạt được mức tăng trưởng gần gấp đôi so với dự báo ban đầu trong năm nay nhờ vào nhu cầu chip nhớ tăng mạnh.

Theo dự báo vừa công bố ngày 9/6 của Tổ chức phi lợi nhuận World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), thị trường chất bán dẫn trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 19,7% lên 527 tỷ USD vào năm 2021 so với một năm trước đó và tiếp tục tăng 8,8% vào năm 2022.

Dự báo mới nhất này cho năm 2021 đã tăng gần gấp đôi so với dự báo ban đầu 10,9% mà WSTS đưa ra hồi tháng 3 vừa qua.

Thị trường bán dẫn thế giới sẽ tăng trưởng cực mạnh so với dự báo

Theo dữ liệu từ WSTS thì nguồn đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng này là mảng chip nhớ với mức tăng 31,7%, tiếp theo là cảm biến với 22,4% và chip tương tự với 21,7%.

Tất cả các danh mục sản phẩm chính khác cũng dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hai con số, ngoại trừ quang điện tử với 9,8% và linh kiện vi mô với 8,1%.

Xét theo khu vực, số liệu của WSTS cho thấy, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với 23,5%, tiếp theo là Châu Âu với 21,1%, Nhật Bản là 12,7% và Châu Mỹ với 11,1%.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm các nhà sản xuất chip lớn như Hàn Quốc và Đài Loan, dự kiến sẽ chiếm 63,5% tổng doanh số bán hàng của các nhà sản xuất chip toàn cầu trong năm nay. Trong đó, nhà cung cấp chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung của Hàn Quốc cũng đã đưa ra một triển vọng lạc quan cho thị trường chip nhớ trong năm 2021.

Vào tháng 4 vừa qua, Samsung cho biết trong một cuộc họp hội nghị về thu nhập quý đầu tiên của họ rằng, nhu cầu về chip nhớ trên các danh mục sản phẩm sẽ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phần còn lại của năm 2021, bao gồm cả quý thứ hai.

Đặc biệt, nhu cầu về chip nhớ tăng mạnh sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận hoạt động của nhà sản xuất chip trong quý thứ hai của năm 2021.

Nhu cầu về các loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) cũng sẽ tiếp tục tăng lên khi thị trường mạng 5G tiếp tục mở rộng trên toàn cầu và nhu cầu về thiết bị di động cần bộ nhớ lớn cũng tăng theo.

Do dự kiến ra mắt các bộ xử lý trung tâm và máy chủ mới, nhu cầu đối với cả DRAM và bộ nhớ NAND Flash dự kiến cũng sẽ tăng lên.

Theo dự báo của Samsung, xu hướng này sẽ tiếp tục tốt trong nửa cuối năm với giá DRAM tiếp tục tăng.

Chính phủ các nước trên thế giới dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế của họ, dẫn đến sự phục hồi chung của nền kinh tế toàn cầu và các công ty trung tâm dữ liệu cũng có khả năng tăng đầu tư, theo dự báo của Samsung.

Một quan chức của Samsung cho biết: “Chip nhớ đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người trong khi ở nhà và nơi làm việc trên khắp thế giới”.

Vào năm 2020, thị trường chip bán dẫn toàn cầu tăng 6,8% đạt 440,3 tỷ USD so với năm 2019 do nhu cầu về chip bán dẫn cho một loạt thiết bị điện tử từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến thiết bị gia dụng tăng đột biến trong bối cảnh giản cách xã hội và xu hướng làm việc tại nhà do đại dịch Covid-19 bùng phát.

Sự gia tăng nhu cầu chip bán dẫn trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau cũng dẫn đến tình trạng thiếu chip, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp ô tô.

Vào năm 2022, thị trường chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng 8,8% lên 573 tỷ USD, nhờ sự tăng trưởng hai con số của danh mục chip nhớ.

Phan Văn Hòa(theo Koreaherald)