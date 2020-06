Người dùng có nhiều cách đăng xuất tài khoản Messenger khỏi smartphone Android và iPhone. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn một số cách như vậy.

Có nhiều lý do khiến bạn muốn đăng xuất khỏi tài khoản Messenger trên các thiết bị iPhone và Android. Có thể bạn muốn sử dụng tài khoản khác hoặc bạn không muốn người khác đọc tin nhắn của mình,...

Vấn đề là, không giống các ứng dụng và dịch vụ khác, vốn có sẵn tùy chọn đăng xuất tài khoản, ứng dụng Messenger không cung cấp tùy chọn để bạn tự mình đăng xuất tài khoản. Tuy vậy, bạn vẫn có nhiều cách đăng xuất tài khoản Messenger khỏi smartphone Android và iPhone.

Cách đăng xuất tài khoản Messenger trên iPhone

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên iPhone, sau đó bấm lên nút hình ảnh đại diện ở phía trên góc trái của ứng dụng.

Bước 2: Cuộn xuống dưới và chọn tùy chọn Account Settings.

Bước 3: Ở màn hình hiện ra, bạn tìm đến phần Security (Bảo mật), rồi chọn mục Security and Login (Bảo mật và đăng nhập).

Bước 4: Thao tác trên sẽ đưa bạn đến một trang web nơi bạn có thể xem danh sách tất cả những thiết bị bạn đã đăng nhập tài khoản Facebook. Để xem danh sách đầy đủ, bạn bấm nút See more (Xem thêm) trong phần Where you’re logged in (Nơi bạn đã đăng nhập).

Bước 5: Bây giờ, bạn tìm tên của thiết bị mình muốn đăng xuất tài khoản Messenger trong danh sách, rồi bấm nút hình ba dấu chấm nằm bên phải.

Bước 6: Chọn Log out (Đăng xuất) và tài khoản Messenger sẽ tự động đăng xuất khỏi ứng dụng trên thiết bị bạn chọn. Khi bạn mở lại ứng dụng Messenger, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập.

Cách đăng xuất tài khoản Messenger trên Android

Không giống iOS, Android cho phép người dùng tương tác với dữ liệu các ứng dụng đã lưu. Bởi vì hầu hết ứng dụng đều lưu thông tin đăng nhập trong những tệp dữ liệu này, nên việc xóa chúng đồng thời sẽ đăng xuất khỏi tài khoản.

Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng tự mình đăng xuất khỏi tài khoản Messenger. Thao tác cách xóa dữ liệu của ứng dụng không ảnh hưởng hoặc không xóa bất kỳ tin nhắn nào bạn đã nhận và gửi qua ứng dụng Messenger. Những tin nhắn đó được lưu trên các máy chủ của Facebook, chứ không lưu cục bộ trên thiết bị của người dùng.

Bước 1: Đóng hoàn toàn ứng dụng Messenger nếu nó đang chạy.

Bước 2: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên thiết bị.

Bước 3: Chọn tùy chọn Apps & Notifications (Ứng dụng & thông báo) để xem danh sách tất cả ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị.

Bước 4: Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng Messenger trong danh sách, hãy bấm nút See all apps (Xem tất cả ứng dụng).

Bước 5: Chọn ứng dụng Messenger để mở các cài đặt tương ứng.

Bước 6: Chọn mục Storage (Bộ nhớ và bộ nhớ đệm) để xem và quản lý dữ liệu Messenger đã lưu.

Bước 7: Ở màn hình kế đó, bạn sẽ thấy hai nút bấm bao gồm Clear Storage (Xóa bộ nhớ) và Clear Cache (Xóa bộ nhớ đệm).

Bước 8: Bấm lần lượt lên hai nút trên và tài khoản sẽ tự động đăng xuất khỏi ứng dụng.

Cách đăng xuất tài khoản Messenger trên iPhone và Android từ máy tính

Ưu điểm của Facebook là mặc dù bạn sử dụng nó trên nhiều thiết bị khác nhau, nhưng dữ liệu và cài đặt của nó lại được lưu trên cùng một máy chủ. Bởi vậy, nếu bạn thực hiện thay đổi trên một thiết bị bất kỳ, nó sẽ được đồng bộ sang tất cả những thiết bị còn lại.

Sử dụng tính năng trên, bạn có thể đăng xuất tài khoản khỏi ứng dụng Messenger trên iOS và Android từ trang web Facebook trên máy tính. Với cách này, bạn không cần sử dụng đến điện thoại và bạn có thể tự mình đăng xuất khỏi tài khoản từ xa.

Bước 1: Truy cập vào trang web Facebook.com bằng trình duyệt trên máy tính.

Bước 2: Bấm nút hình mũi tên hướng xuống ở phía trên góc phải, rồi chọn Settings & Privacy (Cài đặt & quyền riêng tư).

Bước 3: Từ trình đơn hiện ra, bạn chọn tùy chọn Settings (Cài đặt).

Bước 4: Chọn Security and Login (Bảo mật và đăng nhập) từ trình đơn bên trái.

Bước 5: Ở khung bên phải, bạn tìm đến mục Where you’re logged in (Nơi bạn đã đăng nhập) và bấm nút See more (Xem thêm) để xem danh sách tất cả các thiết bị bạn đang sử dụng tài khoản Facebook.

Bước 6: Tìm thiết bị bạn muốn đăng xuất khỏi tài khoản trong danh sách.

Bước 7: Bấm nút hình ba dấu chấm ở bên phải của nó và chọn Log out (Đăng xuất).

Ca Tiếu(theo Online-tech-tips)