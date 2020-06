Các nhà phân tích cho biết, các nhà mạng di động lớn của Hàn Quốc kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh sau thuế được cải thiện trong quý 2 do sự gia tăng số lượng thuê bao mạng 5G trong bối cảnh đại dịch xảy ra.

Theo một cuộc thăm dò của Yonhap Infomax, chi nhánh tin tức tài chính của Hãng thông tấn Yonhap cho thấy, lợi nhuận ròng của cả 3 nhà mạng di động lớn của Hàn Quốc bao gồm SK Telecom, KT và LG Uplus ước tính khoảng 711 tỷ won (khoảng 591 triệu USD) trong quý 2 năm nay, so với con số 561 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo lạc quan được đưa ra khi các nhà mạng hưởng lợi từ sự gia tăng ổn định của thuê bao điện thoại di động sử dụng 5G với các gói cước đắt tiền, dẫn đến tăng doanh thu trên mỗi người dùng.

Các nhà mạng di động Hàn Quốc tăng doanh thu trong quý 2 nhờ 5G

Dữ liệu từ Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc cho biết, số thuê bao 5G của Hàn Quốc đã đạt 6,3 triệu vào cuối tháng 4 vừa qua, chiếm hơn 9% trong tổng số 69 triệu thuê bao di động tại Hàn Quốc, tăng đáng kể so với 4,7 triệu thuê bao 5G được công bố vào cuối năm ngoái.

Hàn Quốc đã chính thức triển khai mạng 5G với tốc độ nhanh hơn 20 lần so với mạng 4G LTE trước đó vào tháng 4 năm ngoái và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thương mại 5G.

Theo số liệu từ Công ty theo dõi thị trường Strategy Analytics thì các lô hàng điện thoại thông minh 5G toàn cầu đạt 24,1 triệu chiếc trong quý 1 năm nay, so với 18,7 triệu chiếc được đưa ra thị trường trong cả năm ngoái.

Dữ liệu cho thấy, công ty khổng lồ công nghệ Samsung của Hàn Quốc đã tung ra thị trường 8,3 triệu điện thoại 5G trong quý 1 năm nay, chiếm 34,4% tổng số lô hàng điện thoại thông minh 5G trên thị trường.

Các nhà phân tích cho biết, mặc dù kinh tế suy thoái từ đại dịch ngày càng lớn, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm của quốc gia và xu hướng giản cách xã hội đang khiến nhiều người phải dùng đến các gói dữ liệu tốc độ cao khi họ ở nhà và làm việc từ xa.

“Kể từ khi Covid-19 bùng phát, lưu lượng dữ liệu đã tăng lên và tỷ lệ người dùng các gói dữ liệu 5G và LTE không giới hạn đang tăng lên. Doanh thu quý 2 có thể sẽ cho thấy xu hướng tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng”, Kim Hong-seek, nhà phân tích tại Công ty Đầu tư tài chính Hana cho biết.

Nhà cung cấp dịch vụ di động có lượng thuê bao lớn thứ 3 của Hàn Quốc là LG Uplus, dự kiến lợi nhuận ròng trong quý 2 sẽ tăng mạnh nhất lên tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 138 tỷ won. Tiếp theo là nhà cung cấp dịch vụ di động có lượng thuê bao 5G lớn nhất Hàn Quốc – nhà mạng SK Telecom được dự báo sẽ đạt lãi ròng là 359 tỷ won trong quý 2, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn thứ 2 Hàn Quốc là KT ước tính lãi ròng trong quý 2 là 214 tỷ won, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích dự báo, các phiên bản mới của điện thoại thông minh 5G sắp ra mắt trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh việc chấp nhận mạng 5G của người dùng điện thoại thông minh.

Choi Kwan, nhà phân tích của công ty SK Securities nhận định: “Các thuê bao 5G dự kiến sẽ đạt 10 triệu vào cuối năm nay tại Hàn Quốc. Apple dự kiến sẽ phát hành mẫu điện thoại thông minh 5G đầu tiên vào nửa cuối năm nay, trong khi Samsung Electronics sẽ phát hành các mẫu Galaxy Note 20, Z Flip và Fold 2”.

Phan Văn Hòa(theo Koreaherald)