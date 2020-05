Intelsat, công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh đang phải gánh một khoảng nợ 14 tỷ USD đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản như một phần trong nỗ lực tăng tiền mặt cần thiết để sẵn sàng cho cuộc đấu giá phổ tần số của Mỹ.

Với việc nộp đơn xin phá sản tại bang Virginia, công ty có trụ sở tại Luxembourg cho biết họ đã đầu tư 1 tỷ USD tài chính để tài trợ cho các hoạt động trong quá trình phá sản và thực hiện các khoản đầu tư cần thiết trước khi bán đấu giá phổ tần băng C (từ 3,3 – 4,2 GHz).

Theo các quy tắc do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đặt ra, Intelsat có thể thu 4,86 tỷ USD để nhanh chóng từ bỏ phổ tần số trong băng tần C để các công ty khai thác dịch vụ di động có thể sử dụng phổ tần số này nhằm cung cấp các dịch vụ 5G. Hiện công ty vệ tinh Intelsat đang sử dụng phổ tần số này để cung cấp các chương trình phát thanh truyền hình cho các đài, nhưng công ty có thể từ bỏ một phần phổ tần số trong băng tần C trong khi vẫn phục vụ khách hàng sử dụng chương trình phát thanh truyền hình bằng phổ tần số còn lại.

Intelsat nộp đơn xin phá sản trước khi tổ chức đấu giá phổ tần số 5G

Trong một tuyên bố đưa ra, Giám đốc điều hành của Intelsat, Stephen Spengler cho biết: “Chúng tôi muốn thúc đẩy nhanh việc giải phóng phổ tần số trong băng tần C ở Mỹ và mong muốn đạt được một giải pháp toàn diện nhằm mang lại khoản tài chính lớn hơn”.

Trước đó, Intelsat đã đề xuất một khoản thanh toán lớn hơn nhưng vấp phải sự phản đối từ chính quyền. Trong số những người chỉ trích gay gắt nhất có Thượng nghị sĩ John Kennedy, một nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Louisiana, ông cho rằng các nhà khai thác nước ngoài như Intelsat nên chỉ được thanh toán giới hạn ở mức 1 tỷ USD.

Vào tháng 1 năm 2020, FCC đã cảnh báo rằng họ sẽ hạn chế thanh toán cho Intelsat và chủ sở hữu chính khác đang nắm giữ phổ tần số trong băng tần C. Đến tháng 2 năm 2020, công ty quản lý quỹ phòng hộ của David Tepper, Appaloosa Management đã kêu gọi Intelsat từ chối kế hoạch của FCC đưa ra. Tuy nhiên, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết định của Bộ Ngân khố Mỹ.

Theo nhà phân tích Negisa Balluku của Bloomberg Intelligence cho biết, Intelsat có thời hạn đến ngày 29 tháng 5 để nói với FCC rằng liệu họ có chấp nhận thanh toán để nhanh chóng giải phóng phổ tần hay không. Việc nộp đơn xin phá sản cho Intelsat cơ hội để yêu cầu một thẩm phán nếu có bất kỳ tranh chấp nào với FCC.

Theo quy định phá sản của Mỹ, các cuộc đấu pháp lý thường được tạm dừng cho đến khi công ty có cơ hội tổ chức lại.



Vào tháng 4, Intelsat đã bỏ qua một khoản thanh toán lãi và bắt đầu nói chuyện với các nhà đầu tư, bao gồm các bên liên quan hiện có, về các lựa chọn tài chính. Công ty cần phải chi 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ USD để chuẩn bị cho việc bán phổ tần băng C của họ. Nhưng đến 31/12/2019, công ty chỉ có khoảng 800 triệu USD tiền mặt.

Phan Văn Hòa(theo Bloomberg)