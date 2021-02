3 mạng di động lớn là Viettel, VNPT, MobiFone đều khẳng định đã chuẩn bị mạng lưới 4G, 5G để đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện Viettel cho biết, hiện Viettel đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng mọi nguồn lực và cam kết mang lại chất lượng dịch vụ vượt trội, kể cả khi nhu cầu tăng đột biến.

Điểm khác biệt của mạng Viettel trong Tết Âm lịch năm nay là việc tự động hóa mạnh mẽ công tác giám sát, tối ưu nâng cao chất lượng mạng, nhất là dịch vụ 4G để phục vụ khách hàng. Nhiều hệ thống do chính đội ngũ kỹ sư Viettel xây dựng, phát triển được triển khai hiệu quả vào thực tế như quản lý hiệu năng mạng lưới, cấu hình tham số, tác động hệ thống, tự động cân bằng lưu lượng giữa các tần số, công nghệ trên toàn mạng lưới. Việc này giúp Viettel duy trì tốt chất lượng mạng, kịp thời phát hiện và tự động xử lý các vấn đề phát sinh, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

"Một tuần trở lại đây, nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu của Viettel tăng gần 50% so với ngày thường. Lưu lượng dịch vụ thoại chất lượng cao VoLTE cũng tăng từ 30-50% so với các tháng trước. Bên cạnh dịch vụ di động, Viettel triển khai đồng loạt những giải pháp đảm bảo chất lượng ở tất cả hệ thống dịch vụ như điện thoại cố định, Internet, truyền hình… Do ảnh hưởng của dịch nên Tết Âm lịch năm nay, số lượng thuê bao di chuyển sớm hơn so với năm ngoái, bắt đầu hình thành rõ rệt từ giữa tháng 12 Âm lịch, thay vì sau ngày 23 tháng Chạp như mọi năm. Tính đến ngày 8/2/2021, hệ thống của Viettel ghi nhận các tỉnh có lượng thuê bao di chuyển đến nhiều nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, An Giang. Một số địa phương có lượng khách hàng di chuyển đi lớn nhất là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh", đại diện Viettel nói.

Viettel đã tiến hành bổ sung tài nguyên để đảm bảo tốt chất lượng mạng tại các trung tâm thương mại lớn, khu công nghiệp, các tuyến đường cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay… Đối với các hệ thống phòng chống dịch Covid-19, Viettel đã chủ động bổ sung tài nguyên, nâng cấp hệ thống từ trước khi dịch tái bùng phát nên hoàn toàn có khả năng đáp ứng dù lượng người dùng tăng đến 10 lần so với ngày thường. Tiêu biểu như các ứng dụng Khai báo y tế, Viettel Study, Telehealth…

Tại gần 60 khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến, đặc biệt ở Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh,... Viettel tăng cường thiết bị thu phát sóng và nâng cấp các vị trí trạm để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân cũng như lực lượng phòng chống dịch.

Cùng với Viettel, MobiFone cho biết đã chuẩn bị mạng lưới phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu. MobiFone đã đẩy mạnh công tác phát triển mạng 4G, nâng tổng số trạm 4G lên 37.000 trạm, đảm bảo chất lượng mạng 4G rộng khắp trên toàn quốc và dung lượng mạng lưới MobiFone đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng. Đồng thời, tăng cường vùng phủ sóng 4G đến khu vực nông thôn và miền núi để phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của MobiFone khi di chuyển từ đô thị, thành phố về quê ăn Tết với việc phát sóng thêm gần 1.000 trạm 4G trong vòng một tuần trước Tết.

Các thiết bị trên mạng lưới MobiFone từ mức trạm đến mạng lõi đều được kiểm tra đảm bảo cấu hình dự phòng cao để không xảy ra sự cố mạng, dung lượng mạng và các hướng truyền dẫn trong nước, quốc tế, sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng từ 200%-300% so với ngày thường.

"MobiFone đã diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 lan rộng trong thời gian tới như tăng cường dung lượng mạng cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Chất lượng mạng được tăng cường đặc biệt cho các bệnh viện, khu vực cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa trong dịch Covid-19… nhờ việc đưa vào phát sóng bổ sung các trạm 4G công nghệ mới với những giải pháp đa Sector, MIMO 4x4, đa băng tần CA. MobiFone cũng triển khai thử nghiệm thương mại công nghệ 5G tại TP Hồ Chí Minh để khách hàng có thể trải nghiệm và cảm nhận chất lượng dịch vụ 5G thương mại của MobiFone với các dịch vụ Internet tốc độ cao với tốc độ lên tới 1.7 Gbps trên nền tảng 5G như: Video 8K, Game thực tế ảo AR/VR - AI learning, IoT service, Robotics,… trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021", đại diện MobiFone cho hay.

Ngoài ra, tại các khu vực trọng điểm của Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như Hồ Gươm, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ, các khu du lịch tâm linh như Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)… MobiFone đã khảo sát, hoàn thành công tác đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Đại diện VNPT khẳng định đã chuẩn bị mạng lưới đảm bảo chất lượng dịch vụ cho Tết Nguyên đán 2021. Ngoài việc chuẩn bị hạ tầng mạng di động, VNPT nâng tốc độ Internet lên mức tối thiểu 50Mbps tại các địa phương đang bị ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đó, VNPT nâng tốc độ Internet lên tối thiểu 50Mbps giá không đổi cho tất cả khách hàng sử dụng gói Home của VNPT (bao gồm các gói Internet cáp quang hoặc gói tích hợp Internet cáp quang - Truyền hình - Di động) của VNPT có tốc độ dưới 50Mbps tại các tỉnh/thành phố: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, TPj.HCM, Gia Lai, Bình Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh. Với chính sách này, khách hàng đang sử dụng hoặc lắp đặt mới các gói Home của VNPT đều được nâng mạnh tốc độ Internet, giúp khách hàng được trải nghiệm sử dụng dịch vụ Internet – Truyền hình một cách thông suốt, mượt mà.

Những tính năng của gói Home của VNPT được đánh giá vượt trội so với các gói cước hiện tại trên thị trường, dễ dàng phục vụ cả gia đình online đồng thời với nhiều hoạt động khác nhau khi tránh dịch tại nhà như làm việc online, học tập trực tuyến, xem phim, chơi game giải trí hoặc liên lạc qua video call, livestream, meeting online … Với mỗi gói cước, người dùng còn có thêm đường truyền ưu tiên lên đến 300Mbps, miễn phí 3G/4G cho các ứng dụng/nội dung như: Zalo với Home Kết nối, K+ với Home Thể thao, Fim+ với Home Giải trí và game Liên quân Mobile với Home Game.

Các gói Home TV và Home Combo của VNPT cũng có sẵn dịch vụ truyền hình theo yêu cầu với gần 200 kênh, đa dạng các kênh tin tức, giải trí trong nước và quốc tế giúp khách hàng nhanh chóng cập nhật tin tức, theo dõi những chương trình yêu thích qua màn ảnh tại nhà trong dịp Tết. Đặc biệt, dành cho các bạn học sinh, truyền hình VNPT cung cấp đầy đủ các kênh học trực tuyến của Trung ương và địa phương, có thể xem lại đến 72 giờ.

Thái Khang