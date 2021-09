Hôm 26/9, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP. HCM đã trao tặng 600 bình oxy loại 9 lít cùng 5.000 bộ bảo hộ y tế cho tỉnh An Giang tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3).

Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình gửi tặng trang thiết bị y tế đến các tỉnh thành phía Nam. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã đại diện trao tặng bình oxy cùng đồ bảo hộ y tế cho tỉnh An Giang.

Sắp tới, ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM sẽ tiếp tục trao tặng 20.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho Sở Y tế TP.HCM và 30.000 bộ đồ y tế cho tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ cho công nhân tại các khu công nghiệp yên tâm đi làm trở lại. Bên cạnh đó, ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cũng sẽ vận động để trao tặng nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ an sinh cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hơn 3 tháng vừa qua, ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM kết hợp với Tổ đình Vĩnh Nghiêm và nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing đã nấu hơn 10.000 suất ăn mỗi ngày nhằm phục vụ lực cho lượng tuyến đầu phòng chống dịch, các khu cách ly và bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị Covid-19; cung cấp hơn 16.000 phần thuốc điều trị F0 cho TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận; tặng nhiều máy thở, thiết bị y tế cho các bệnh viện, phát nhiều phần quà nhu yếu phẩm hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Ngoài ra, các đơn vị này còn hỗ trợ áo quan miễn phí cho các bệnh nhân không may tử vong do Covid-19 cũng như cho người nghèo và hỗ trợ nơi thờ tạm cho cốt người mất do dịch Covid-19. Tổng kinh phí cho các chương trình trên lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khi TP.HCM bắt đầu nới lỏng giãn cách và sắp hoạt động lại trong tình hình mới, ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM sẽ căn cứ tình hình thực tế để giảm bớt số lượng các suất cơm phục vụ lực lượng tuyến đầu và tập trung trao tặng các gói an sinh để giúp người dân gặp khó khăn.

An Đông