Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu cho đồng bào thiệt mạng vì Covid-19 dự kiến diễn ra ngày 18/11 tại Việt Nam Quốc Tự.

Chùa Pháp Hoa làm lễ cầu siêu cho đồng bào mất vì Covid-19.

Tổ chức đại lễ cầu siêu vào ngày 18/11 tại Việt Nam Quốc Tự

Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch và ghi nhận gần 100.000 ca mắc Covid-19, phần lớn rơi vào đợt dịch thứ 4 với hơn 24.000 ca tử vong. Số tử vong xếp thứ 135/223 trên thế giới, 6/11 trong ASEAN. Tỉ lệ tử vong trên số mắc là 2,4%, so với tỉ lệ trung bình trên thế giới là 2,04%, xếp thứ 58/223 trên thế giới, 3/11 trong ASEAN. Đợt dịch thứ 4 có số ca mắc và tử vong tăng cao, chiếm hơn 99% tổng số của 3 đợt dịch trước đó. TP.HCM là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ dịch Covid và chiếm tỉ lệ lớn các ca tử vong.

Đã có nhiều lễ cầu siêu cho những người không may tử vong nhưng chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp ngày 4/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã trình bày phương thức tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì Covid-19. Sau khi nghe trình bày, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã chỉ đạo sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu vào sáng 14/10 âm lịch (nhằm ngày 18/11 dương lịch) tại Việt Nam Quốc Tự.



Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã giao Ban Thư ký liên hệ các cơ quan chức năng của TP.HCM để thảo luận, thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép, trong tình hình thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Để hiệp lực cầu nguyện cho đồng bào tử vong do Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thông báo đến các tự viện trên địa bàn, đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn hồi hướng đến đồng bào tử vong vì Covid-19 được vãng sinh về cõi lành, cầu nguyện cho quốc thái dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ.

Đề xuất có ngày quốc tang để tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Ngày 8/11, tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng việc tổ chức quốc tang để tưởng niệm những đồng bào tử vong do Covid-19 là phù hợp với truyền thống nhân văn, nhân nghĩa và nhắc nhở chúng ta quyết tâm hơn trong công tác phòng chống dịch. Ông Trí cho rằng cần có ngày quốc tang cho những người là nạn nhân đã mất vì dịch Covid-19 bởi con số hơn 20.000 người đã mất vì dịch Covid-19 là số lượng rất lớn. Việc này cũng phù hợp với thông báo của Bộ Chính trị trong thông báo số 19 ngày 22/4/2011 đồng ý tổ chức quốc tang khi xảy ra thiên tai, thảm họa và dịch bệnh, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân.

Lễ cầu siêu cho đồng bào mất vì Covid-19 tại chùa Long Hoa TP.HCM.



Thêm nữa, ông nói hầu hết những người tử vong vì dịch Covid-19 ra đi đau đớn, phải xa người thân, và vì điều kiện dịch bệnh nên không được tổ chức mai táng chu toàn. Do đó, việc dành cho họ ngày quốc tang là nhân văn, nhân nghĩa và nhân ái theo truyền thống của người Việt Nam. "Việc tổ chức ngày quốc tang cũng để nhắc nhở chúng ta, những người đang sống, tuyệt đối không được lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, để chúng ta quyết tâm hơn, đồng lòng hơn trong cuộc chiến chống dịch cam go này. Cần lựa chọn thời điểm thích hợp để chọn ngày quốc tang vì các nạn nhân tử vong vì dịch", ông Trí đề nghị. Trước đó, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) đề nghị Quốc hội, Chính phủ lấy 1 ngày làm ngày tưởng niệm nạn nhân tử nạn vì Covid-19 và đề xuất ngày 27/4 - ngày bùng phát đợt dịch thứ 4.

Trước đó, ngày 9/8, những ngày đầu tiên của tháng Vu lan, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn ký văn bản gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đề nghị thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, đúng truyền thống văn hóa dân tộc.

Giáo hội cũng đề nghị ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 trong thời gian này.

Ngày 24/10 vừa qua, chùa Pháp Hoa (Q.6, TP.HCM) đã thực hiện lễ cầu siêu cho 138 người mất vì dịch Covid-19 có tro cốt được gửi tại chùa nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình có người mất vì Covid-19. Buổi lễ gồm lễ phóng sanh, lễ tụng kinh cầu siêu cho những vong linh không nơi nương tựa, đặc biệt là đồng bào tử nạn vì dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua và các nghi lễ khác. Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết tổ chức buổi lễ vì muốn phần nào xoa dịu bớt nỗi đau của người dân có người thân mất trong mùa dịch Covid-19 mà không thể tổ chức tang lễ.

Đây là những việc làm thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sự sẻ chia nhằm xoa dịu nỗi đau của những vong linh đã mất vì Covid-19 cũng như những người thân ở lại.

An Đông