Khi người người, nhà nhà chuẩn bị mâm cơm đón Giao thừa ngày 30 Tết, nhiều nhân viên hàng không vẫn túc trực làm việc trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ để đưa hành khách về quê đoàn tụ gia đình.

Kỷ niệm với hành khách trễ giờ

Tết năm nay là lần thứ ba Ngô Quốc Việt, nhân viên phục vụ hành khách của Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ làm việc vào đêm Giao thừa. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất nhiều người dân từ Bắc vào Nam làm việc, sau một năm vất vả, lại đón chuyến bay ngược ra Bắc ăn Tết cùng gia đình.

Nhiều người cả năm mới về một lần nên hành trang của chuyến đi đều nặng những gói quà Tết, những cành mai vàng… nhân viên các hãng bay phải căng sức làm việc để đem đến cho hành khách một chuyến bay an toàn, thoải mái nhất, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hiện tại, ngành hàng không đã nâng công tác đảm an toàn cho hành khách, cho nhân viên hàng không lên mức cao nhất. Vietjet đã đặt mua 100.000 khẩu trang cho nhân viên, chuẩn bị hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ; lắp các tấm chắn và bố trí nước sát khuẩn cho hành khách tại toàn bộ quầy thủ tục của hãng ở tất cả các sân bay. Hãng cũng khuyến khích hành khách check-in online, làm thủ tục tại kiosk check-in để hạn chế tiếp xúc, tránh lây nhiễm. Tàu bay của hãng đều được phun khử sau mỗi ngày bay…

Để đưa những hành khách cuối cùng của năm về quê ăn Tết, nhân viên Vietjet tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã phải làm việc hết công suất trong những ngày Tết (ảnh: Việt Lê)

“Tôi làm cho Vietjet đã 7 năm rồi và cũng đã 7 cái Tết được phục vụ hành khách. Nhưng lần nào tôi cũng vẫn vẹn nguyên cảm giác tự hào vì được góp phần cùng Vietjet đưa hành khách xa quê về nhà sum họp đón Tết. Năm nay là một năm cực kỳ đặc biệt và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hành khách yên tâm bay”, Quốc Việt nói.

Việt kể năm đầu tiên trực vào đêm Giao thừa đã để lại cho anh một kỉ niệm không thể quên. Hôm đó, chuyến bay Việt phục vụ hết giờ làm thủ tục check-in đúng vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Việt vừa xoay tấm biển “Đóng quầy” ra phía ngoài thì một gia đình gồm bố mẹ và hai em bé, hớt hải chạy đến. Nhìn tấm biển, người chồng quay sang buồn rầu xin lỗi vợ vì đã để cả nhà đến muộn. Nghe người chồng bảo suốt năm dành dụm tiền để mua vé cả nhà về quê ăn Tết mà giờ lại không bay được, Việt tự nhiên thấy mủi lòng. “Tôi kiểm tra thấy vẫn còn thời gian kịp để khách bay nên tôi mở quầy lại, làm check-in cho họ, rồi đưa cả gia đình qua cửa an ninh, hướng dẫn vào cửa lên tàu bay. Khi hoàn tất các khâu, hai vợ chồng bật khóc, quay lại cảm ơn tôi khiến tôi cũng rất vui”, Quốc Việt nhớ lại.

Do sân bay đông khách trong những ngày giáp Tết nên nhân viên Vietjet tận tình hướng dẫn hành khách các bước làm thủ tục (ảnh: Việt Lê)

Gia đình thứ hai

Nguyễn Thị Thảo Vân là nhân viên quầy đại diện Vietjet tại sân bay Nội Bài, người cũng từng có trải nghiệm phục vụ hành khách vào ngày 30 Tết. Vân bảo những hành khách phải bay chuyến bay cuối cùng của năm đều là những người rất bận rộn với công việc nên ai ra đến sân bay cũng chỉ mong được về nhà sớm nhất. Hiểu được điều đó nên nhân viên Vietjet đều rất tận tình giúp đỡ để hành khách hoàn tất thủ tục nhanh chóng. Thảo Vân tâm sự: “Vì hành khách nên tôi không quản ngại làm việc trong đêm Giao thừa. Ngược lại, tôi thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì được trải qua thời khắc thiêng liêng cùng những đồng nghiệp Vietjet mà tôi coi như người thân của mình”.

Nói về công việc trong những ngày tết, Nguyễn Anh Duy, đội trưởng kỹ sư bảo dưỡng tàu bay của Vietjet, cho biết năm nào cũng vậy, từ ngày 20 tháng Chạp, mỗi ngày đội bảo dưỡng phải kiểm tra kỹ thuật cho gần 300 lượt tàu bay cất hạ cánh.

Nhân viên kỹ thuật Vietjet trao đổi công việc, chuẩn bị cho một chuyến bay cuối năm (ảnh: C.Lan)

Duy tự hào vì mình và các đồng nghiệp đã góp phần cho gần 80.000 chuyến bay an toàn, vận chuyển được hơn 15 triệu hành khách trong năm 2020. Vietjet cũng là hãng hàng không có tỉ lệ đúng giờ cao trên thế giới, đạt trên 90%, có độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%. Đặc biệt, Vietjet được Tạp chí về an toàn hàng không Airlineratings bình chọn là hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất và an toàn nhất thế giới năm 2020 với 7/7 sao về an toàn.

Rất đông hành khách làm thủ tục bay Vietjet trong sáng 30 Tết hôm nay (ảnh: C.Lan)

Anh Duy cho biết năm ngoái và năm nay, đội của anh đều phải trực đêm Giao thừa để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay. “Giao thừa là khoảng thời gian rất thiêng liêng để các thành viên trong gia đình quây quần đón năm mới. Năm nay là năm thứ hai tôi không ở nhà đêm Giao thừa nhưng vợ con tôi rất chia sẻ, thông cảm và cũng yên tâm vì tôi được đón Giao thừa cùng các đồng nghiệp trong gia đình thứ hai của tôi”, Anh Duy chia sẻ.

Duy kể vào thời khắc giao thừa, anh em sẽ phân công nhau, người tiếp tục làm việc dưới sân đỗ, người lên phòng nghỉ ngơi, đón Giao thừa. “Năm nay, lãnh đạo công ty sẽ livestream vào Giao thừa chúc Tết nhân viên đến từ hơn 50 quốc gia của Vietjet, cùng trải nghiệm Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Điều này hết sức ý nghĩa và là nguồn động viên to lớn đối với những người Vietjet làm việc vào thời khắc Giao thừa như chúng tôi”, Anh Duy nhấn mạnh.

Xuân Thạch