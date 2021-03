Sau hơn 1 tháng đóng cửa vì dịch bệnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) càng thêm trân quý thời điểm sân bay hoạt động trở lại, tiếp tục được đón những chuyến bay đưa đồng bào từ các vùng dịch về nước.

Niềm vui ngày mở cửa trở lại

“Tinh thần anh em chưa bao giờ vui như thế. Sau đêm tối là bình minh lên”, anh Trần Xuân Lộc, nhân viên Phòng An toàn hàng không hào hứng chia sẻ về cảm xúc khi sân bay quốc tế Vân Đồn hoạt động trở lại đầu tháng 3. CBNV được quay về nhịp sống thường ngày, phục vụ các chuyến bay sau biến cố ngừng hoạt động để phòng dịch bệnh.

Với anh Lộc cũng như nhiều nhân viên khác, thời gian hơn 1 tháng là những khoảng lặng, ngày buồn, khi phi trường nhộn nhịp bỗng vắng bóng phi cơ cất, hạ cánh. Suốt năm 2020, bên cạnh những chuyến bay thương mại thông thường, sân bay Vân Đồn đã phục vụ gần 200 chuyến bay đặc biệt, với hơn 40.000 hành khách là người Việt ở nước ngoài và chuyên gia đến làm việc. Nhịp vận hành bị gián đoạn từ ngày 28/1/2021, khi sân bay Vân Đồn đóng cửa phòng dịch do phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên là một nhân viên an ninh.

Ban lãnh đạo sân bay quán triệt tinh thần tuân thủ tuyệt đối quy định phòng dịch trong thời gian đóng cửa, điều chỉnh kế hoạch hành động năm 2021 theo tình hình mới, các đơn vị vẫn phải thực hiện công việc theo cách đặc biệt để thời gian cách ly không trở nên vô nghĩa. Anh Trần Xuân Lộc cùng đồng nghiệp trở thành đầu mối thông tin, đảm bảo thông suốt giữa các phòng ban và đơn vị ngoài sân bay như trung tâm y tế huyện Vân Đồn hay lực lượng phòng cháy, chữa cháy… Trong khi đó, anh Đặng Đông Giang thuộc Bộ phận vận hành trang thiết bị mặt đất, ngoài nhiệm vụ bảo trì trơn tru hệ thống máy móc, không để xảy ra gián đoạn thì còn “xắn tay áo” cùng anh em khác dọn vệ sinh, chăm tỉa cây hay thu gom rác thải…

“Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình, với mục tiêu đưa sân bay hoạt động trở lại trong những điều kiện tốt nhất về kỹ thuật lẫn cảnh quan, môi trường”, anh Giang chia sẻ.

“Vào ngày đón chuyến bay đầu tiên, chúng tôi đã đón nhận tin vui là tất cả các hãng hàng không đều khôi phục đường bay cũ Vân Đồn - TP.HCM. Chúng tôi động viên nhau, trong khi tình hình dịch bệnh khó khăn mà mình vẫn có công việc, nhu cầu giao thương đi lại vẫn nhiều thì anh em phải phục vụ với tâm thế tốt nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách”, anh Xuân Lộc chia sẻ.

Quy trình “rất nét”

Trái ngược với tâm trạng lo lắng vào thời điểm sân bay Vân Đồn phát hiện nhân viên an ninh đầu tiên nhiễm Covid-19, khi sân bay được dỡ bỏ lệnh cách ly và đặc biệt là hoạt động trở lại, các cán bộ, nhân viên càng thêm tin tưởng vào quy trình phòng dịch khi đón các chuyến bay từ nước ngoài về là tối ưu.

Anh Nguyễn Hoàng Mỹ, Trưởng phòng An ninh hàng không chia sẻ: “Khi CDC Quảng Ninh công bố phân tích gene mẫu bệnh phẩm của ca bệnh 1553, khẳng định nguồn lây nhiễm không phải từ hành khách trên chuyến bay giải cứu mà là lây nhiễm từ nguồn bên ngoài, toàn bộ anh em cán bộ nhân viên đều thở phào và cảm thấy yên tâm. Đặc biệt khi Bộ Giao thông vận tải có quyết định cho phép sân bay hoạt động trở lại thì các hãng hàng không ngay lập tức mở lại chuyến bay đến Vân Đồn. Đây là lời khẳng định quy trình phòng dịch của sân bay là hoàn toàn đảm bảo an toàn”.

Anh Trần Xuân Lộc cho biết, anh em sân bay thường nói vui với nhau rằng, quy trình rất “nét” rồi. Ăn ngủ cùng quy trình này suốt năm qua nên không có gì phải lo lắng nữa.

“Làm việc ở sân bay thì chính mình phải là người nắm quy trình tốt nhất. Sau đợt dịch, tôi lại có cơ hội nói chuyện và chia sẻ để mọi người hiểu nguồn dịch từ đâu, từ đó khẳng định việc lây nhiễm vừa qua không phải là do quy trình sơ suất”, anh Xuân Lộc cho hay.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự an toàn của quy trình thực hiện đón chuyến bay từ vùng dịch. Các quy trình được kiểm soát rất chặt chẽ. Ngoài sự kiểm soát của chính chúng tôi, còn có lực lượng kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước là Cảng vụ Hàng không miền Bắc. Biến cố vừa xảy đến với sân bay vừa qua càng khẳng định quy trình đón chuyến bay từ vùng dịch của sân bay là an toàn, khi 100% cán bộ nhân viên, đặc biệt những người tiếp xúc trực tiếp với các chuyến giải cứu nhận kết quả âm tính”, ông Phạm Ngọc Sáu - Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn khẳng định.

Sân bay Vân Đồn đã xây dựng quy trình với các biện pháp an toàn chống dịch ở mức cao nhất cho các chuyến bay trong nước, các chuyến bay giải cứu và chở chuyên gia. Đó là, siết chặt lại toàn bộ quy trình đón chuyến bay đặc biệt, kiểm tra thân nhiệt toàn bộ hành khách bằng hệ thống nhận diện AI (trí tuệ nhân tạo) cảnh báo việc không mang khẩu trang, kiểm tra việc khai báo y tế và làm tất cả các thủ tục nhập cảnh, hải quan tại khu vực riêng biệt bên ngoài nhà ga. Hành khách được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt. Khu vực nhà ga và luồng di chuyển của khách được phun khử trùng, khử khuẩn. Mọi cán bộ nhân viên tham gia đón chuyến bay phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch: Đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử trùng liên tục.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ lại phục vụ đồng bào, không chỉ đón các chuyến giải cứu mà còn làm nhiều hơn thế, vì chúng tôi đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ngày trở lại, trong những thời điểm tưởng chừng bi quan nhất”, ông Phạm Ngọc Sáu chia sẻ.

Cảng HKQT Vân Đồn đang phối hợp với Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác đường bay thương mại Vân Đồn – TP.HCM. Trong đó, Vietjet Air khai thác 4 chuyến khứ hồi/ tuần vào buổi sáng các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật. Còn Vietnam Airlines và Bamboo Airways khai thác chuyến khứ hồi vào buổi chiều các ngày trong tuần. Nhân dịp mở lại đường bay, các hãng hàng không triển khai mức giá đặc biệt chỉ từ 33.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí). Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group cũng áp dụng các chương trình ưu đãi dành riêng cho hành khách bay đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn, như miễn phí xe bus di chuyển; miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử; giảm giá nhiều khu vui chơi giải trí...

Doãn Phong