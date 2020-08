Một căn nhà có 3 phòng ngủ được xây dưới tảng đá nặng 850 tấn, nay đã trở thành điểm đến hút khách du lịch.

Vài năm trước, ông Don Benito Hernández, 70 tuổi, người Mexico đã quyết định xây nhà nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn. Nhà nằm ở khu bảo tồn động thực vật Ocampo tại sa mạc Coahuila, phía bắc Mexico.

Chào đón mọi du khách đến từ trong và ngoài nước, ông Hernández cho biết rất thích khi căn nhà của mình đã trở thành một điểm du lịch. Ông tin rằng, sự hấp dẫn của nơi này ở chỗ do nằm tại khu vực sa mạc xa xôi và an toàn hơn so với những thành phố lớn.

Ngôi nhà kỳ lạ nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn giữa sa mạc rộng lớn.

"Ở đây chúng tôi chẳng có virus corona, không có bệnh tật và gì cả", ông Hernández nói.

Hernández được hàng xóm gọi vui với cái tên "người đàn ông của những hang động". Ông bắt đầu xây một ngôi nhà mộc mạc cách đây nhiều thập kỷ ở San Miguel, nơi cách Piedras Negras 400 km. Nhưng ông thú thực khi bắt gặp tảng đá khổng lồ năm lên 8 tuổi đã thích nó và có suy nghĩ sẽ quay lại để dựng nhà.

Bên trong ngôi nhà nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn.

20 năm sau, vợ chồng ông mua được mảnh đất và bắt đầu biến nó thành nhà thực thụ. Câu chuyện như kết thúc theo cổ tích khi căn nhà được hình thành. Khối đá nặng phía trên đóng vai trò như mái nhà. Bên trong, nhà có bếp củi để sưởi ấm, dùng đèn gas thắp sáng.

Nhờ "mái nhà" độc đáo đã chống lại thời tiết khắc nghiệt. Ông Hernández cho biết nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới -7 độ C hoặc nóng tới 47 độ, nhưng trong nhà vẫn rất dễ chịu.

Không chỉ hút khách du lịch, một số người tới đây đặt vấn đề để mua lại. Có người trả ông giá 2 triệu peso cho món bất động sản này, nhưng ông tuyên bố sẽ không bán với bất cứ giá nào.

"Tôi có vợ và 7 người con. Chúng tôi cứ sống ở đây cho tới khi nghe thấy tiếng gọi của Chúa. Tôi không đi đâu hết", ông Hernández nói.

Hồ nước nóng kỳ lạ liên tục phát triển trên miệng núi lửa Với nhiệt độ nước ở ngưỡng từ 71 đến 82 độ C, đến nay, hồ nước trên miệng núi lửa vẫn tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và độ dài.

Theo Dân Trí