Đồng phục gia đình đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn khi đi chơi, du lịch với nhiều mẫu mã đa dạng từ thiết kế cổ tròn, cổ bẻ, váy áo mùa hè cảm hứng thiên nhiên…

Xu hướng năm 2020

Đồng phục gia đình - “chất kết dính” gắn kết tình cảm, giúp các thành viên thêm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Theo đại diện Gạo House - địa chỉ chuyên đồng phục gia đình cho hay, năm 2020 các mẫu áo đồng phục thiết kế đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, hình in đẹp - sắc nét chứa đựng nhiều ý nghĩa luôn được các gia đình yêu thích lựa chọn đầu tiên.

Slogan, hình in trên áo: Điểm khác biệt tạo nên giá trị của những set áo đồng phục gia đình chính là ý nghĩa các họa tiết thiết kế, slogan in trên áo. Chúng chính là “công cụ” hữu hiệu giúp bạn thể hiện tình yêu dành cho các thành viên trong gia đình.

Trong năm 2020, các mẫu thiết kế hình in đơn giản hướng đến chủ đề thiên nhiên như cỏ cây, hoa lá, chim muông… Cùng các câu slogan mang thông điệp ý nghĩa: gia đình là số 1, i love family… chính là các xu hướng thiết kế mới, bạn nên cập nhật cho bộ đồng phục của gia đình mình.

Màu sắc: Không chỉ gói gọn trong những gam màu cơ bản: trắng, vàng, đỏ, xanh quen thuộc. Tone màu cam san hô, hồng phấn ngọt ngào hay sắc tím Pastel nhẹ nhàng, lãng mạn chính là các tone màu xu hướng hiện đang là Hot trend của hè 2020 được rất nhiều chị em thích thú chọn lựa.

Set áo gia đình màu hồng phấn dịu dàng, ngọt ngào

Chất liệu vải may: Áo đồng phục gia đình luôn đề cao tính tiện dụng và thoải mái. Vì thế các mẫu áo thun cổ tròn, cổ bẻ may từ vải cotton 100% mềm - mịn - thoáng mát. Có khả năng thấm hút mồ hôi, co giãn hiệu quả mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc luôn được ưu ái lựa chọn.

Các mẫu áo đồng phục gia đình nổi bật

Mẫu áo đồng phục gia đình trẻ trung, năng động

Không giống như những item lên ngôi theo mùa “sớm nổi, chóng lỗi mốt”, áo đồng phục gia đình kiểu áo phông trẻ trung, năng động luôn là item hot trong những ngày thời tiết mùa hè nắng nóng.

Nhờ những ưu điểm nổi bật như: thiết kế đơn giản, màu sắc tươi tắn, hình in sinh động cùng khả năng phối đồ linh hoạt. Những set áo phông đồng phục này đã trở thành item không thể thiếu trong những buổi đi chơi, dã ngoại cuối tuần hay những chuyến du lịch biển của nhiều gia đình.

Set áo phông đồng phục gia đình cho 4 người màu xanh vỏ đậu trẻ trung, năng động

Mẫu áo đồng phục gia đình có cổ đơn giản, thanh lịch

Nếu đang tìm một set đồ smart-casual không chỉ thoải mái, năng động mà còn trẻ trung, lịch thiệp thì áo đồng phục gia đình có cổ chính là lựa chọn hàng đầu.

Với chất vải Lacoste cao cấp, 100% từ cotton tự nhiên, phom dáng basic, những chiếc áo polo này luôn mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái và tự tin dù bất cứ đâu.

Mẫu áo đồng phục gia đình cổ bẻ trẻ trung, năng động mà không kém phần thanh lịch

Mẫu áo váy gia đình ngọt ngào, dịu dàng

Nhà có cậu con trai thì mẹ là xinh nhất, nhà có bé gái thì mẹ có thêm “đồng minh” cùng đi chơi, mua sắm, cùng diện váy đôi.

Ngoài những mẫu áo đồng phục gia đình giống nhau 100% thì các mẫu áo váy gia đình cũng được rất nhiều chị em yêu thích lựa chọn. Mẹ và bé gái có thể diện đầm váy giống nhau, bố và bé trai có thể mix áo thun cùng tone và quần jean.

Gạo House - lan tỏa, gắn kết yêu thương

Với slogan “kết sợi yêu thương” Gạo House luôn mong muốn mang tình yêu lan tỏa đến với mọi gia đình qua từng chiếc áo. Yêu thương được gửi gắm trong từng hình in, slogan trên áo cũng được truyền từ gia đình này đến gia đình khác. Mọi thứ đến với nhau đều nhẹ nhàng, đơn giản như vậy. Những set áo đồng phục của Gạo House không chỉ là món quà mà còn là hy vọng tốt đẹp mà mỗi gia đình gửi gắm.

Thanh Loan