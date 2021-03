Trong vòng 1 tuần, Rhian Mannings mất cả chồng lẫn con.

Brave Rhian nói “phải mất nhiều năm” để chấp nhận những gì đã xảy ra.

Trong vòng 1 tuần, Rhian Mannings đã phải chịu đựng nhiều mất mát và đau buồn hơn bất kỳ ai trên đời. Giờ đây, cô đang vận hành tổ chức từ thiện “2 Wish Upon A Star” do Quỹ Xổ số Quốc gia tài trợ để hỗ trợ các gia đình có trẻ em hoặc thanh niên bị đột tử.

Cách đây 9 năm, vào ngày 22 tháng 2 năm 2012, cậu con trai 1 tuổi của Mannings, George, bị tai biến. Một chiếc xe cấp cứu đã đưa cậu bé tới Bệnh viện Royal Glamorgan (Anh), nơi Rhian và chồng bất lực nhìn các nhân viên y tế cố gắng cứu sống đứa con trai của họ trong tuyệt vọng.

Nhưng họ đã không thể làm gì được. Hai giờ sau, George qua đời.

“George thật tuyệt vời” - Rhian, 43 tuổi nói. “Nó vui vẻ, luôn cười, dễ gần. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng con sẽ mất”.

Paul và Rhian trở về nhà với 2 đứa con còn lại, Holly và Isaac - lúc đó chỉ vừa chập chững biết đi. Cô nói với các con rằng em trai George giờ đã là một ngôi sao trên bầu trời.

Vợ chồng Mannings, người đã bên nhau 13 năm, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra với gia đình hoàn hảo của mình. Rhian nói: “Cuối tuần đó, chúng tôi đã nói về George không ngừng. Chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi yêu nhau và chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp để George có thể an nghỉ trên thiên đường. Mọi thứ thật khó khăn nhưng chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết”.

Năm ngày sau cái chết của George, Paul lên xe và lái xe đi. Nhưng anh không bao giờ quay về nữa. Rhian không biết chồng mình đã tự kết liễu mạng sống cho đến khi 2 nhân viên cảnh sát đến nhà cô vào cuối ngày hôm đó.

“Tôi đã không khóc trong nhiều tháng. Tôi hoàn toàn bị sốc”, Rhian nói. “Cơ thể tôi hoàn toàn ngừng hoạt động. Phải mất nhiều năm để chấp nhận điều đó đã xảy ra”.

Sau khi chồng mất, Rhian phải đợi thêm 4 tháng nữa mới biết George bị bệnh viêm phổi và cúm. Tin tức này mang lại cho cô một chút an ủi vì nó khẳng định rằng không ai có thể làm gì để cứu cậu bé.

George chỉ mới 1 tuổi khi cậu bé qua đời.

Bất chấp nỗi đau của mình, Rhian cần phải làm gì đó cho bệnh viện nơi George đã qua đời vì cô cảm thấy bệnh viện này nên được trang bị tốt hơn để hỗ trợ các bậc cha mẹ mất con.

Vì vậy, cô đã lập “2 Wish Upon a Star”, một tổ chức từ thiện nhận tài trợ từ Quỹ Xổ số Quốc gia nhằm hỗ trợ các gia đình khi họ phải chịu cái chết đột ngột của một thành viên dưới 25 tuổi. “Tôi chỉ không muốn một gia đình nào khác tan vỡ như chúng tôi”, Rhian, cựu giáo viên thể dục cho hay.

Quyết tâm ấy đã đưa cô vào một cuộc hành trình đáng kinh ngạc. “2 Wish Upon a Star” đã hỗ trợ hơn 890 gia đình, xoay vòng phần lớn kinh phí của mình trong thời gian đại dịch để chuyển sang dịch vụ tư vấn trực tuyến. Ngoài ra, họ cũng tổ chức các sự kiện xã hội như giải câu đố, chơi lô tô, cung cấp dịch vụ tư vấn và liệu pháp vui chơi để hỗ trợ các bậc cha mẹ có con cái đã mất.

Các ông bố cũng là đối tượng họ hướng tới. Rhian nói: “Thường thì những người cha này chỉ cần biết họ đang ở bên một người thực sự hiểu những gì họ đã trải qua là đủ. Tôi từng nhận được một lá thư từ một người cha khuyên tôi đừng giận Paul và rằng ông ấy sẽ rất tự hào về những gì tôi đã đạt được. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Tổ chức từ thiện “2 Wish Upon A Star” của Rhian đã hỗ trợ hơn 890 gia đình.

Rhian vẫn tiếp tục tiến về phía trước cùng 2 con - Holly, hiện 13 tuổi, Isaac, 12 tuổi và người chồng mới Craig, tất cả đều tham gia một cách tích cực vào tổ chức từ thiện.

Trong năm qua, những người chơi Xổ số Quốc gia đã quyên góp được 1 tỷ bảng Anh để giúp đỡ mọi người trên khắp Vương quốc Anh và “2 Wish Upon a Star” chỉ là một trong hàng nghìn dự án được hỗ trợ.

Rhian nói: “Thật là một niềm an ủi lớn lao khi giữ những ký ức của George và Paul. Tôi đã gặp những người tuyệt vời nhất, những người đã cảm ơn tôi vì giúp đỡ họ, nhưng họ cũng đã giúp tôi”.

Rhian đã tìm lại hạnh phúc bên chồng mới Craig.

