Chuyện tình của cặp đôi từng nổi tiếng khắp Trung Quốc, giúp nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu, cuộc sống.

Lý Linh Liên bên đàn cừu của gia đình

Ở Mông Thành, An Huy, Trung Quốc, việc đầu tiên Lý Linh Liên làm khi thức dậy vào buổi sáng là dọn dẹp trại cừu và cho cừu ăn. Xong việc, cô bắt đầu xoa bóp cơ thể cho Phạm Chí Hữu.

Từ năm 2006 đến nay, 16 năm thăng trầm, Lý Linh Liên đã ở bên chăm sóc và đồng hành cùng Phạm Chí Hữu, người bị liệt nửa người.

Vụ tai nạn bất ngờ

Năm 2003, Lý Linh Liên, một cô gái 16 tuổi quê Lâm Tuyền (An Huy), đến làm việc trong một xưởng may ở Tô Châu. Tại đây cô gặp Phạm Chí Hữu, một chàng trai đến từ Mông Thành (An Huy).

Mỗi ngày, sau những giờ làm, Lý Linh Liên thường nhớ nhà nên hay rơi nước mắt.

Thấy cô gái xinh đẹp có nhiều tâm sự, Chí Hữu lại hát cho Linh Liên nghe. Cặp đôi yêu nhau được 2 năm thì bàn đến chuyện kết hôn. Cả hai dự tính sẽ tổ chức hôn lễ vào dịp diễn ra Thế vận hội Mùa hè 2008.

Nhưng một tai nạn ập đến đã khiến hai người rơi vào thảm cảnh. Đó là ngày 6/8/2006 - ngày mẹ của Chí Hữu qua đời. Chí Hữu vì quá đau buồn nên sơ ý rơi từ tầng 5 xuống đất.

Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, Chí Hữu giữ được mạng sống nhưng phần thân dưới bị liệt vĩnh viễn.

Bố mẹ của Linh Liên không muốn con gái khổ nên quyết định đưa con gái về quê, không cho gặp gỡ Chí Hữu nữa. Lý Linh Liên không muốn từ bỏ bạn trai như vậy. Cô kiên quyết không rời đi, nhưng cha cô tỏ thái độ rất kiên quyết.

Khi về quê, sợ con gái bỏ trốn, ông đã nhốt con ở nhà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bố mẹ vẫn không thay đổi được suy nghĩ của cô con gái. Linh Liên vẫn nuôi ý định sẽ chạy đến với Chí Hữu.

Thời điểm đó ở bệnh viện, sau khi tỉnh dậy, Chí Hữu cũng được cha đưa về quê chữa trị. Chàng trai trẻ nhớ Linh Liên nhiều đến nỗi trong giấc mơ liên tục gọi tên cô. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn xuống đôi chân đã liệt, anh lại không cho phép bản thân được nghĩ đến Linh Liên.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Lý Linh Liên quyết ở bên người bạn trai bị bại liệt.

Một ngày nọ, Lý Linh Liên đang ở quê, lợi dụng lúc cha mẹ không để ý, cô đã tìm cơ hội lẻn ra ngoài và chạy đến nhà Chí Hữu. Khi nhìn thấy Chí Hữu, cơ thể đang mưng mủ, Linh Liên bật khóc thành tiếng. Sau đó, cô bắt đầu chăm sóc Chí Hữu chu đáo, giúp anh làm sạch cơ thể, dùng thân hình gầy yếu của mình để đưa Chí Hữu đi tập phục hồi chức năng. Chỉ cần nghe ở đâu có người có thể chữa khỏi bệnh bại liệt, Linh Liên lại cõng bạn trai đến đó.

Khi biết Linh Liên đã chạy đến nhà bạn trai, bố mẹ cô nuôi hy vọng rằng, sau một khoảng thời gian sống cùng người đàn ông bại liệt Linh Liên sẽ nhận ra sự vất vả, thiệt thòi mà quay trở về nhà. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, Linh Liên vẫn không rời bỏ Chí Hữu.

Mẹ Linh Liên đau khổ đến mức đổ bệnh. Khi bệnh tình ngày càng nặng bà chỉ có một mong muốn là Linh Liên quay trở về nhà. Bố Linh Liên đành phải đến nhà Chí Hữu để thông báo cho con gái.

Mặc dù vẫn còn lo lắng cho Chí Hữu nhưng khi nghe tin mẹ bệnh nặng, cô đã chọn cùng cha trở về để chăm sóc mẹ.

Khi Linh Liên về nhà, họ hàng, hàng xóm thay nhau làm công tác tư tưởng để cô quên Chí Hữu. Có người còn mai mối cho Linh Liên một người đàn ông tốt bụng và khá giả nhưng cô gái dứt khoát từ chối.

Khi sức khỏe của mẹ được cải thiện, Linh Liên lấy lý do ra ngoài làm việc rồi trở về bên Chí Hữu. Nhưng lúc này, Chí Hữu đã quyết định rời xa Linh Liên. Khi cô trở lại, anh tỏ ra cục cằn, không muốn cô xoa bóp phục hồi chức năng cho mình nữa.

Tuy vậy, Linh Liên vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ đi. Mỗi khi bị Chí Hữu quát mắng, cô chỉ biết đứng ngoài cửa gạt nước mắt.

Sự bao dung của Linh Liên khiến Chí Hữu càng cảm thấy tội lỗi. Một lần, trong lúc Linh Liên vắng nhà anh đã uống hết nửa chai thuốc trừ sâu với suy nghĩ chỉ cần bản thân chết đi, cuộc đời của Linh Liên sẽ không bị kéo xuống. Cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với người mà cô có thể dựa vào.

Nhưng Linh Liên đã phát hiện kịp và đưa anh đi cấp cứu, giữ lại mạng sống.

Trái ngọt của tình yêu

Chứng kiến Linh Liên luôn hết lòng với mình, Chí Hữu dần dần lấy lại hy vọng vào cuộc sống. Anh quyết tâm, cho dù vĩnh viễn về sau không thể đứng dậy được anh cũng sẽ không để cho Linh Liên phải đói bụng.

Năm 2009, cả hai lên phố kiếm việc làm. Tuy nhiên, phố xá đông đúc khiến Chí Hữu lại một lần nữa bị tông xe.

Vụ tai nạn tuy không nặng nhưng khiến Linh Liên thường xuyên lo lắng. Năm 2012, cặp đôi quyết định về Mông Thành lập nghiệp.

Tại đây cặp đôi nhận ra người dân có rất nhiều rơm và thân cây ngô bỏ phí. Đây là 2 loại thức ăn mà cừu rất thích.

Năm 2013, Chí Hữu quyết định vay của người thân hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng), thuê một nơi chăn nuôi gia súc. Anh mua 36 con cừu và bắt đầu một trang trại chăn nuôi cừu, sử dụng rơm và thân cây ngô làm thức ăn miễn phí.

Hàng ngày, Linh Liên phụ trách chăm sóc cừu. Chí Hữu lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi, quản lý và buôn bán cừu.

Kết quả, năm đầu tiên, Linh Liên và Chí Hữu đã có doanh thu 50.000 tệ (khoảng 178 triệu đồng) từ trang trại cừu. Đây là bước khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc của họ.

Lúc này, cha mẹ của Linh Liên bắt đầu hiểu rằng con gái của họ thực sự yêu Chí Hữu, và mặc dù Chí Hữu bị khuyết tật về thể chất nhưng anh không khuyết tật về ý chí. Hơn nữa, anh cũng thực sự yêu Linh Liên.

Ngày 11/11/ 2013, cặp đôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Năm 2014, gia đình ngọt ngào của hai người đã có thêm thành viên mới. Linh Liên và Chí Hữu đã nhận nuôi một cậu bé tên là Phạm Gia Hào.

Cuộc sống của cặp đôi cũng ngày càng khá hơn. Chuồng cừu của họ đã có hơn 200 con cừu, thu nhập ròng hàng năm khoảng 40.000 đến 50.000 tệ. Ngoài ra, đôi vợ chồng trẻ còn có rất nhiều đất trồng lúa và ngô.

Gia đình hạnh phúc của Lý Linh Liên

Khi câu chuyện tình yêu và nỗ lực khởi nghiệp của cặp đôi được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã biết đến Linh Liên và Chí Hữu.

Tháng 6/ 2017, Linh Liên được chọn vào danh sách Những người tốt của Trung Quốc vì đã chăm sóc người chồng bị liệt suốt 11 năm. Chuyện tình yêu và nỗ lực vươn lên của 2 người cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Linh Giang (Theo Sohu)