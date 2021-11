Những cặp vợ chồng ly hôn hiện nay dựa trên rất nhiều lí do mà đôi khi, chỉ có họ mới giải thích được.

Cho dù đó là vì bạn không yêu người ấy nhiều như bạn tưởng hay vì hai người không thể hòa hợp, thì những lí do đó đặt trong từng hoàn cảnh, từng cặp đôi là khác nhau.

Vấn đề về tâm lý

Đây dường như không phải một trong số những lí do thường được nghe thấy khi nhắc tới việc ly hôn. Cho dù đó là do vợ hay chồng của bạn có vấn đề về tâm lí mà bạn không thể đáp ứng hoặc họ liên tục từ chối điều trị, thì đây sẽ là một vấn đề khó giải quyết. Một số người vẫn tin rằng sự bât ổn trong tâm lý là "không có thật" hoặc cho rằng "tất cả chỉ từ đầu bạn mà ra". Việc trái ngược tư tưởng này không thể giúp một cặp đôi có thể tiếp tục chung sống. Nếu vợ chồng đã tìm đến sự giúp đỡ bên ngoài nhưng vấn đề vẫn không cải thiện, thì ly hôn dường như là sự lựa chọn duy nhất.

Bệnh lý

Nhiều cuộc hôn nhân kết thúc vì một trong hai người mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng hoặc mãn tính. Có thể người bạn đời của bạn không thể xử lý được căng thẳng và lo lắng về căn bệnh của bạn, hoặc có thể họ sợ hãi một cuộc sống không có người ở bên nên đã từ bỏ và ra đi. Dù trong nhiều bộ phim, điều này chẳng bao giờ có thể xảy ra, nhưng thực tế thì đây là một sự thật. Không phải ai cũng sẵn sàng dừng lại việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân vì một người khác.

Thay đổi về vóc dáng

Một lý do ly hôn tàn nhẫn nhưng có thật khác chính là việc thay đổi về ngoại hình của bạn đời. Phụ nữ thường tăng rất nhiều cân sau khi có con, và dần dần người chồng của bạn sẽ nói rằng họ không còn cảm thấy thu hút bởi bạn nữa.

Nhiều người thậm chí còn bắt bạn lựa chọn: giảm cân hoặc ly hôn. Điều này giống với góc nhìn từ người phụ nữ trong cùng quan điểm. Nếu người chồng của bạn đột nhiên tăng cân vì uống rượu bia thường xuyên, thì việc mất đi sự thu hút cũng chính là lý do khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn hiện nay. Đôi khi, lý do này xuất phát từ việc không còn tình cảm từ trước đó.

Sự chán nản

Ai cũng có lúc cảm thấy nhàm chán với một thứ gì đó sau quá lâu, các mối quan hệ cũng tương tự như vậy.

Sau một thời gian dài ở cùng một người, bạn có thể nghĩ rằng có thể có ai đó ngoài kia thú vị hơn với bạn. Hoặc không, trong một số trường hợp, bạn cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, góc nhìn của bạn chỉ duy nhất.

Điều này khiến cho bạn cảm thấy bí bách, rằng cuộc đời còn nhiều thứ mà mình chưa được trải nghiệm, dẫn đến quyết định ly hôn để tô thêm màu sắc cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn có thể giải quyết nếu người bạn đời của bạn cùng chung tư tưởng.

Bạn và người ấy chỉ cần ngồi lại, vạch ra những mục mà hai người muốn cùng nhau trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng đây không phải là một điều dễ dàng, một số trường hợp chỉ có một người cảm thấy cần thay đổi và khám phá, người còn lại thì không.

Tôn giáo

Nếu vợ/chồng của bạn đột nhiên tìm thấy tôn giáo của mình và bạn không phải là người theo tôn giáo (hoặc ngược lại), điều này có thể tạo ra rạn nứt lớn giữa hai bạn. Người bạn đời của bạn có thể bắt đầu nói với bạn rằng bạn cần đi nhà thờ với họ hoặc liên tục làm những công việc tín ngưỡng tôn giáo mà bạn cảm thấy không thoải mái.

Nếu hai người không thể hiểu cho sự lưa chọn tôn giáo của nhau, thì việc chung sống dần dần sẽ trở thành trở ngại và thách thức. Điều này khi không được giải quyết sẽ dẫn đến ly hôn, sự thật mà không phải ai cũng muốn nhắc tới.

